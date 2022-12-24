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#<1 ... 259260261262 Додано: Суб 24 гру, 2022 01:45 Wisznia2021

А причём тут Тундра?

На Туарегах и Лексусах беженцы не приехали? барабашов Повідомлень: 2819 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 гру, 2022 03:21 Gastarbaiter написав: stm написав: Именно. Это о кредитах под 3% и истории платежей и лёгкости бытия. И мы обсуждаем кого? Тех 1) кто мечтает остаться в ЕС, уже нашли работу, уже платят за аренду и все расходы жизни, учат язык или 2) мечтателей о супер лёгкости бытия на социалке в квартире доброй семьи из ЕС? Сколько тех и тех в % отношении. И сколько из всех семей работают на Украину или семьи которые как только прекратится бомбежки вернутся в лоно к своему мужу. Как они повлияют на занятость в системе horeca для мечтателей, как только поток уедет. У меня был шок, когда статистика Чехии говорила что только 20% из всех зарегистрированных детей школьного возраста ходят в школу. Сейчас это больше контролируют и я такое приветствую. Почему это было так мало, я до сих пор не понимаю. Или прикрываться ребенком легче, что бы работать не послали... Именно. Это о кредитах под 3% и истории платежей и лёгкости бытия. И мы обсуждаем кого? Тех 1) кто мечтает остаться в ЕС, уже нашли работу, уже платят за аренду и все расходы жизни, учат язык или 2) мечтателей о супер лёгкости бытия на социалке в квартире доброй семьи из ЕС? Сколько тех и тех в % отношении. И сколько из всех семей работают на Украину или семьи которые как только прекратится бомбежки вернутся в лоно к своему мужу. Как они повлияют на занятость в системе horeca для мечтателей, как только поток уедет. У меня был шок, когда статистика Чехии говорила что только 20% из всех зарегистрированных детей школьного возраста ходят в школу. Сейчас это больше контролируют и я такое приветствую. Почему это было так мало, я до сих пор не понимаю. Или прикрываться ребенком легче, что бы работать не послали...

До войны поехать жить и работать в ЕС было не так уж легко. Кроме Польши. Всякие нелегальные и сезонные работы сейчас не рассматриваем. А вот так чтобы в Нидерландах или Испании прийти даже на склад какой-то и грузчиком устроиться. Все это требовало разрешений и т.п. А сейчас имеем ситуацию, когда все страны (насколько я знаю) поощряют трудоустройство беженцев. И после войны у них появится возможность остаться уже на основании заключенных трудовых договоров, получить разрешения на проживание, а их их мужьям (принимая, что большинство беженцев - женщины) приехать по воссоединению с семьей и сходу получить разрешение на работу. Никто не говорит про легкость, но, например, тем же строителям уже не нужно будет ездить в Германию через "командировку" от польской фирмы. Приедут к своим женам в нюрнберги и дрездены и будут спокойно крутить гипсокартоны на легальных основаниях. До войны поехать жить и работать в ЕС было не так уж легко. Кроме Польши. Всякие нелегальные и сезонные работы сейчас не рассматриваем. А вот так чтобы в Нидерландах или Испании прийти даже на склад какой-то и грузчиком устроиться. Все это требовало разрешений и т.п. А сейчас имеем ситуацию, когда все страны (насколько я знаю) поощряют трудоустройство беженцев. И после войны у них появится возможность остаться уже на основании заключенных трудовых договоров, получить разрешения на проживание, а их их мужьям (принимая, что большинство беженцев - женщины) приехать по воссоединению с семьей и сходу получить разрешение на работу. Никто не говорит про легкость, но, например, тем же строителям уже не нужно будет ездить в Германию через "командировку" от польской фирмы. Приедут к своим женам в нюрнберги и дрездены и будут спокойно крутить гипсокартоны на легальных основаниях.



Во-во.

Это те, которые не понимают, что пробиться через барьеры стоит порой неимоверных усилий, времени, порой денег, рассуждают что в забугорье и икра мелковата и торт не торт.

Те, кто реально пробует ГОДАМИ эмигрировать, те не упустят этот шанс и даже если что-то будет идти не так на первых порах, не свернут с пути.

В США со всего мира едут и легально и нелегально. И разнорабочие и профессора и нищеброды и миллионеры. Кому-то с первого раза удается выиграть гринку, а кто-то, отчаявшись, едет туристом и подается на ПУ с шансом в результате проиграть кейс и быть высланным и получить фактически бан на лет десять на въезд в любом статусе.

Это как индейцы когла-то не понимали ценность золота и меняли их на бусы, так и те, кто не интересовался трудностями эмигрировать в легальном статусе, не понимают открывшимися возможностями. По их мнению (я это понял из разговоров с оставшимися в Украине друзьями), если решил эмигрировать, то для этого нужно желание и деньги. И очень удивляются, что не достаточно.

Как сказал один блогер-эмигрант, "Если-бы мне предложили выбрать или выиграть в лотерею миллион долларов или выиграть в Лотерею Гринкард, то однозначно выбрал-бы Гринкард". Во-во.Это те, которые не понимают, что пробиться через барьеры стоит порой неимоверных усилий, времени, порой денег, рассуждают что в забугорье и икра мелковата и торт не торт.Те, кто реально пробует ГОДАМИ эмигрировать, те не упустят этот шанс и даже если что-то будет идти не так на первых порах, не свернут с пути.В США со всего мира едут и легально и нелегально. И разнорабочие и профессора и нищеброды и миллионеры. Кому-то с первого раза удается выиграть гринку, а кто-то, отчаявшись, едет туристом и подается на ПУ с шансом в результате проиграть кейс и быть высланным и получить фактически бан на лет десять на въезд в любом статусе.Это как индейцы когла-то не понимали ценность золота и меняли их на бусы, так и те, кто не интересовался трудностями эмигрировать в легальном статусе, не понимают открывшимися возможностями. По их мнению (я это понял из разговоров с оставшимися в Украине друзьями), если решил эмигрировать, то для этого нужно желание и деньги. И очень удивляются, что не достаточно.Как сказал один блогер-эмигрант, "Если-бы мне предложили выбрать или выиграть в лотерею миллион долларов или выиграть в Лотерею Гринкард, то однозначно выбрал-бы Гринкард". rjkz

Повідомлень: 14040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7353 раз. Подякували: 4401 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 гру, 2022 04:20 Faceless написав: BIGor написав: stm написав: Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее. Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее.

Закордоном менше зусиль треба, бо у людей більше доходи. Тому багато людей дуже розлаблені, і не знають як це працювати по 14-15 годин в день 7 днів на тиждень. А в мене в Україні таке було доволі часто. Закордоном менше зусиль треба, бо у людей більше доходи. Тому багато людей дуже розлаблені, і не знають як це працювати по 14-15 годин в день 7 днів на тиждень. А в мене в Україні таке було доволі часто. От вперше чую про "менше зусиль". Всі знайомі, хто кудись емігрував, рвали дупи так, що аж гай шумів От вперше чую про "менше зусиль". Всі знайомі, хто кудись емігрував, рвали дупи так, що аж гай шумів



Еще в Украине у меня один из преподавателей Инглиша был совсем молодой человек, 20 с небольшим лет из провинциального городка в Теннеси, штат такой в США.

То-ли по простоте, то-ли по доброте душевной, он разоткровенничался с нами.

-Хотели-бы Вы переехать в НЙ?

-Нет, слишком дорогой город.

-Кем Вы работаете в США?

-Социальный работник. (это вообще может быть все что угодно, но если именно сощиал-воркер, то неплохая чистая и ненервная не очень высокооплачиваемая работа).

-Какая у Вас зарплата в месяц. (В Америке вас не поймут, если вы такое спросите, но он ответил).

-3600 в пересчете на месяц.

-Какая у Вас цель в жизни, чего Вы хотите добиться?

-Жить без стресса.



Мы не поняли и продолжали расспрашивать или он хочет сделать карьеру или стать богатым.

Нет, жить без стресса.

Никаких тебе амбиций или понтов.

"наши" так не привыкли.

Надо всем чего-то доказать, заработать все деньги мира, всех победить и доказать кто д"Артаньян, а кто остальные.

Вот и пашут как черти.

И на работе и после работы остаются, хотя никто их не просит.

Практически все, кого знаю с МТА, стараются несколько дней в неделю остаться на овертайм, хотя на нормальную жизнь их зарплаты хватит. Еще в Украине у меня один из преподавателей Инглиша был совсем молодой человек, 20 с небольшим лет из провинциального городка в Теннеси, штат такой в США.То-ли по простоте, то-ли по доброте душевной, он разоткровенничался с нами.-Хотели-бы Вы переехать в НЙ?-Нет, слишком дорогой город.-Кем Вы работаете в США?-Социальный работник. (это вообще может быть все что угодно, но если именно сощиал-воркер, то неплохая чистая и ненервная не очень высокооплачиваемая работа).-Какая у Вас зарплата в месяц. (В Америке вас не поймут, если вы такое спросите, но он ответил).-3600 в пересчете на месяц.-Какая у Вас цель в жизни, чего Вы хотите добиться?Мы не поняли и продолжали расспрашивать или он хочет сделать карьеру или стать богатым.Нет, жить без стресса.Никаких тебе амбиций или понтов."наши" так не привыкли.Надо всем чего-то доказать, заработать все деньги мира, всех победить и доказать кто д"Артаньян, а кто остальные.Вот и пашут как черти.И на работе и после работы остаются, хотя никто их не просит.Практически все, кого знаю с МТА, стараются несколько дней в неделю остаться на овертайм, хотя на нормальную жизнь их зарплаты хватит. rjkz

Повідомлень: 14040 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7353 раз. Подякували: 4401 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 259260261262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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