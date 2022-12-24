Wisznia2021
А причём тут Тундра?
На Туарегах и Лексусах беженцы не приехали?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 01:45
Wisznia2021
А причём тут Тундра?
На Туарегах и Лексусах беженцы не приехали?
Додано: Суб 24 гру, 2022 03:21
Во-во.
Это те, которые не понимают, что пробиться через барьеры стоит порой неимоверных усилий, времени, порой денег, рассуждают что в забугорье и икра мелковата и торт не торт.
Те, кто реально пробует ГОДАМИ эмигрировать, те не упустят этот шанс и даже если что-то будет идти не так на первых порах, не свернут с пути.
В США со всего мира едут и легально и нелегально. И разнорабочие и профессора и нищеброды и миллионеры. Кому-то с первого раза удается выиграть гринку, а кто-то, отчаявшись, едет туристом и подается на ПУ с шансом в результате проиграть кейс и быть высланным и получить фактически бан на лет десять на въезд в любом статусе.
Это как индейцы когла-то не понимали ценность золота и меняли их на бусы, так и те, кто не интересовался трудностями эмигрировать в легальном статусе, не понимают открывшимися возможностями. По их мнению (я это понял из разговоров с оставшимися в Украине друзьями), если решил эмигрировать, то для этого нужно желание и деньги. И очень удивляются, что не достаточно.
Как сказал один блогер-эмигрант, "Если-бы мне предложили выбрать или выиграть в лотерею миллион долларов или выиграть в Лотерею Гринкард, то однозначно выбрал-бы Гринкард".
Додано: Суб 24 гру, 2022 04:20
Еще в Украине у меня один из преподавателей Инглиша был совсем молодой человек, 20 с небольшим лет из провинциального городка в Теннеси, штат такой в США.
То-ли по простоте, то-ли по доброте душевной, он разоткровенничался с нами.
-Хотели-бы Вы переехать в НЙ?
-Нет, слишком дорогой город.
-Кем Вы работаете в США?
-Социальный работник. (это вообще может быть все что угодно, но если именно сощиал-воркер, то неплохая чистая и ненервная не очень высокооплачиваемая работа).
-Какая у Вас зарплата в месяц. (В Америке вас не поймут, если вы такое спросите, но он ответил).
-3600 в пересчете на месяц.
-Какая у Вас цель в жизни, чего Вы хотите добиться?
-Жить без стресса.
Мы не поняли и продолжали расспрашивать или он хочет сделать карьеру или стать богатым.
Нет, жить без стресса.
Никаких тебе амбиций или понтов.
"наши" так не привыкли.
Надо всем чего-то доказать, заработать все деньги мира, всех победить и доказать кто д"Артаньян, а кто остальные.
Вот и пашут как черти.
И на работе и после работы остаются, хотя никто их не просит.
Практически все, кого знаю с МТА, стараются несколько дней в неделю остаться на овертайм, хотя на нормальную жизнь их зарплаты хватит.
Додано: Суб 24 гру, 2022 07:58
КонечЧЧно!!! Я, например, вижу дисбаланс между: 1. приехать на туареге 2.в тафель или красний крест за бесплатной( или почти) помощью. Топливо будет равно стоимости етих вещей, только нових и куплених в магазине.
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