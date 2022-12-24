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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 гру, 2022 01:45
Wisznia2021
А причём тут Тундра?
На Туарегах и Лексусах беженцы не приехали?
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барабашов
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Додано: Суб 24 гру, 2022 03:21
Gastarbaiter написав: stm написав:
Именно. Это о кредитах под 3% и истории платежей и лёгкости бытия. И мы обсуждаем кого? Тех 1) кто мечтает остаться в ЕС, уже нашли работу, уже платят за аренду и все расходы жизни, учат язык или 2) мечтателей о супер лёгкости бытия на социалке в квартире доброй семьи из ЕС? Сколько тех и тех в % отношении. И сколько из всех семей работают на Украину или семьи которые как только прекратится бомбежки вернутся в лоно к своему мужу. Как они повлияют на занятость в системе horeca для мечтателей, как только поток уедет. У меня был шок, когда статистика Чехии говорила что только 20% из всех зарегистрированных детей школьного возраста ходят в школу. Сейчас это больше контролируют и я такое приветствую. Почему это было так мало, я до сих пор не понимаю. Или прикрываться ребенком легче, что бы работать не послали...
До войны поехать жить и работать в ЕС было не так уж легко. Кроме Польши. Всякие нелегальные и сезонные работы сейчас не рассматриваем. А вот так чтобы в Нидерландах или Испании прийти даже на склад какой-то и грузчиком устроиться. Все это требовало разрешений и т.п. А сейчас имеем ситуацию, когда все страны (насколько я знаю) поощряют трудоустройство беженцев. И после войны у них появится возможность остаться уже на основании заключенных трудовых договоров, получить разрешения на проживание, а их их мужьям (принимая, что большинство беженцев - женщины) приехать по воссоединению с семьей и сходу получить разрешение на работу. Никто не говорит про легкость, но, например, тем же строителям уже не нужно будет ездить в Германию через "командировку" от польской фирмы. Приедут к своим женам в нюрнберги и дрездены и будут спокойно крутить гипсокартоны на легальных основаниях.
Во-во.
Это те, которые не понимают, что пробиться через барьеры стоит порой неимоверных усилий, времени, порой денег, рассуждают что в забугорье и икра мелковата и торт не торт.
Те, кто реально пробует ГОДАМИ эмигрировать, те не упустят этот шанс и даже если что-то будет идти не так на первых порах, не свернут с пути.
В США со всего мира едут и легально и нелегально. И разнорабочие и профессора и нищеброды и миллионеры. Кому-то с первого раза удается выиграть гринку, а кто-то, отчаявшись, едет туристом и подается на ПУ с шансом в результате проиграть кейс и быть высланным и получить фактически бан на лет десять на въезд в любом статусе.
Это как индейцы когла-то не понимали ценность золота и меняли их на бусы, так и те, кто не интересовался трудностями эмигрировать в легальном статусе, не понимают открывшимися возможностями. По их мнению (я это понял из разговоров с оставшимися в Украине друзьями), если решил эмигрировать, то для этого нужно желание и деньги. И очень удивляются, что не достаточно.
Как сказал один блогер-эмигрант, "Если-бы мне предложили выбрать или выиграть в лотерею миллион долларов или выиграть в Лотерею Гринкард, то однозначно выбрал-бы Гринкард".
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Додано: Суб 24 гру, 2022 04:20
Faceless написав: BIGor написав: stm написав:
Бигор, просто приглашайте усилий в 50% больше, чем в Украине. Вам сейчас бороться с поляками у которых минимум на 25 лет больше языкового экспириенса и минимум на 10 лет экспирианса в работе в Польше. И часть наших, ищущих лучшей жизни тоже ваши прямые конкуренты. Но именно в конкуренции рождается лучшее.
Закордоном менше зусиль треба, бо у людей більше доходи. Тому багато людей дуже розлаблені, і не знають як це працювати по 14-15 годин в день 7 днів на тиждень. А в мене в Україні таке було доволі часто.
От вперше чую про "менше зусиль". Всі знайомі, хто кудись емігрував, рвали дупи так, що аж гай шумів
Еще в Украине у меня один из преподавателей Инглиша был совсем молодой человек, 20 с небольшим лет из провинциального городка в Теннеси, штат такой в США.
То-ли по простоте, то-ли по доброте душевной, он разоткровенничался с нами.
-Хотели-бы Вы переехать в НЙ?
-Нет, слишком дорогой город.
-Кем Вы работаете в США?
-Социальный работник. (это вообще может быть все что угодно, но если именно сощиал-воркер, то неплохая чистая и ненервная не очень высокооплачиваемая работа).
-Какая у Вас зарплата в месяц. (В Америке вас не поймут, если вы такое спросите, но он ответил).
-3600 в пересчете на месяц.
-Какая у Вас цель в жизни, чего Вы хотите добиться?-Жить без стресса.
Мы не поняли и продолжали расспрашивать или он хочет сделать карьеру или стать богатым.
Нет, жить без стресса.
Никаких тебе амбиций или понтов.
"наши" так не привыкли.
Надо всем чего-то доказать, заработать все деньги мира, всех победить и доказать кто д"Артаньян, а кто остальные.
Вот и пашут как черти.
И на работе и после работы остаются, хотя никто их не просит.
Практически все, кого знаю с МТА, стараются несколько дней в неделю остаться на овертайм, хотя на нормальную жизнь их зарплаты хватит.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 07:58
барабашов написав:Wisznia2021
А причём тут Тундра?
На Туарегах и Лексусах беженцы не приехали?
КонечЧЧно!!! Я, например, вижу дисбаланс между: 1. приехать на туареге 2.в тафель или красний крест за бесплатной( или почти) помощью. Топливо будет равно стоимости етих вещей, только нових и куплених в магазине.
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Додано: Суб 24 гру, 2022 11:59
rjkz написав:
Практически все, кого знаю с МТА
Подскажите пожалуйста что значит МТА?
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