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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 11:59

  rjkz написав:Практически все, кого знаю с МТА
Подскажите пожалуйста что значит МТА?
Альтернативщик
 
Повідомлень: 149
З нами з: 20.01.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:41

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Metropo ... _Authority
Grand Touring
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 23.03.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 326 раз.
 
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  #<1 ... 259260261262
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