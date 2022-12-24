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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 гру, 2022 11:59
rjkz написав:
Практически все, кого знаю с МТА
Подскажите пожалуйста что значит МТА?
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Альтернативщик
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Додано: Нед 25 гру, 2022 00:41
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Grand Touring
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