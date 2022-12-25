RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 11:59

  rjkz написав:Практически все, кого знаю с МТА
Подскажите пожалуйста что значит МТА?
Альтернативщик
 
Повідомлень: 149
З нами з: 20.01.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:41

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Metropo ... _Authority
Grand Touring
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 23.03.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:44

Re: Еміграція, заробітчанство

ясно, простыми словами - трамвайное управление
всегда было интересно почему в метро машинист, а в трамвае водитель :?
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 341
З нами з: 24.10.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 17:21

  Альтернативщик написав:
  rjkz написав:Практически все, кого знаю с МТА
Подскажите пожалуйста что значит МТА?


Metropolitan Transit Authority.
Структура городского транспорта города НЙ.
Метрополитен и автобусное сообщение.
В плане работы - вожделенный работодатель для очень многих.
Это Сити джаб.
МЕстная поговорка гласит "Когда Сити берет вас на работу, то он вас усыновляет".
Имеется ввиду, что работа не тяжелая (не всегда так, но зачастую да. Например, мой бывший лендлорд работал в автобусной части МТА, рассказывал, что, например,
норма на замену щеток стеклоочистителей на автобусе ("дворники") - 2 часа и только попробуй делать больше или быстрее чем по норме - съедят, что свои что начальство).
С момента, когда человек попадает в МТА хоть на позицию уборщика, у него начинается стаж в МТА. После 10 и более лет работы он может уволиться и у него будет пожизненная медстраховка на него/нее и его жену/мужа, а также на детей до достижения ими 26 лет. Естественно и с первого дня работы страховка тоже.
После достижения пенсионного возраста, человек будет получать и сощиал секьюрити пенсию и от МТА.
Кроме того, на сайте МТА выкладываются вакансии. И две кнопки - апплаиться и апплаиться как работник МТА. То есть, если есть позиция, на которую претендует уборщик МТА и человек со стороны, то приоритет будет у уборщика.
Ну и вообще это огромная структура, там нужны не только водители автобусов и поездов, механики и электрики, но и инженеры, строители, бухгалтеры, программисты и тд и тп. И их еще и не хватает.
И еще они кормят огромное количество компаний-контракторов, которые работают парралельно с многими их работниками и выполняют такую-же работу. Те люди, которые работают на эти компании, как правило получают существенно выще зарплату, чем работники МТА, но не имеют их бенефитов.
Обычно, в МТА рекомендуют идти тем, кому осталось не очень долго до пенсии - работа не на износ и хорошая пенсия+страховка.
А, забыл. Есть позиции, на которые надо сдавать экзамен при поступлении на работу в МТА. Есть такие, на которые не надо. Когда уже внутри человек хочет перейти с позиции на позицию, то МТА проводит обучение и время учебы оплачивается так-жн как рабочее.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14041
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7356 раз.
Подякували: 4404 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Я готов подать документы в МТА на позицию "освоить бюджет Манхэттена по апгрейду энергосистемы района на случай даркаута"
Есть окно для соискателей с кристально чистой совестью и абсолютно бескорыстных по происхождению, но в возрасте 18-60лет?
барабашов
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:37

  барабашов написав:Я готов подать документы в МТА на позицию "освоить бюджет Манхэттена по апгрейду энергосистемы района на случай даркаута"
Есть окно для соискателей с кристально чистой совестью и абсолютно бескорыстных по происхождению, но в возрасте 18-60лет?

це зайвий раз підтверджує - буде можливість, ви вкрадете ;)

ніяких моральних бар'єрів, що це погано, - українцям ще блукати та блукати по пустелі.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 29.09.19
Подякував: 379 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 259260261262
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2146)
25.12.2022 18:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.