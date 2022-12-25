Подскажите пожалуйста что значит МТА?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 гру, 2022 11:59
Додано: Нед 25 гру, 2022 00:41
Додано: Нед 25 гру, 2022 11:44
Re: Еміграція, заробітчанство
ясно, простыми словами - трамвайное управление
всегда было интересно почему в метро машинист, а в трамвае водитель
Додано: Нед 25 гру, 2022 17:21
Metropolitan Transit Authority.
Структура городского транспорта города НЙ.
Метрополитен и автобусное сообщение.
В плане работы - вожделенный работодатель для очень многих.
Это Сити джаб.
МЕстная поговорка гласит "Когда Сити берет вас на работу, то он вас усыновляет".
Имеется ввиду, что работа не тяжелая (не всегда так, но зачастую да. Например, мой бывший лендлорд работал в автобусной части МТА, рассказывал, что, например,
норма на замену щеток стеклоочистителей на автобусе ("дворники") - 2 часа и только попробуй делать больше или быстрее чем по норме - съедят, что свои что начальство).
С момента, когда человек попадает в МТА хоть на позицию уборщика, у него начинается стаж в МТА. После 10 и более лет работы он может уволиться и у него будет пожизненная медстраховка на него/нее и его жену/мужа, а также на детей до достижения ими 26 лет. Естественно и с первого дня работы страховка тоже.
После достижения пенсионного возраста, человек будет получать и сощиал секьюрити пенсию и от МТА.
Кроме того, на сайте МТА выкладываются вакансии. И две кнопки - апплаиться и апплаиться как работник МТА. То есть, если есть позиция, на которую претендует уборщик МТА и человек со стороны, то приоритет будет у уборщика.
Ну и вообще это огромная структура, там нужны не только водители автобусов и поездов, механики и электрики, но и инженеры, строители, бухгалтеры, программисты и тд и тп. И их еще и не хватает.
И еще они кормят огромное количество компаний-контракторов, которые работают парралельно с многими их работниками и выполняют такую-же работу. Те люди, которые работают на эти компании, как правило получают существенно выще зарплату, чем работники МТА, но не имеют их бенефитов.
Обычно, в МТА рекомендуют идти тем, кому осталось не очень долго до пенсии - работа не на износ и хорошая пенсия+страховка.
А, забыл. Есть позиции, на которые надо сдавать экзамен при поступлении на работу в МТА. Есть такие, на которые не надо. Когда уже внутри человек хочет перейти с позиции на позицию, то МТА проводит обучение и время учебы оплачивается так-жн как рабочее.
Додано: Нед 25 гру, 2022 18:34
Re: Еміграція, заробітчанство
Я готов подать документы в МТА на позицию "освоить бюджет Манхэттена по апгрейду энергосистемы района на случай даркаута"
Есть окно для соискателей с кристально чистой совестью и абсолютно бескорыстных по происхождению, но в возрасте 18-60лет?
Додано: Нед 25 гру, 2022 18:37
це зайвий раз підтверджує - буде можливість, ви вкрадете
ніяких моральних бар'єрів, що це погано, - українцям ще блукати та блукати по пустелі.
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|