Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 259260261262 Додано: Суб 24 гру, 2022 11:59 rjkz написав: Практически все, кого знаю с МТА Практически все, кого знаю с Подскажите пожалуйста что значит МТА? Подскажите пожалуйста что значит МТА? Альтернативщик Повідомлень: 149 З нами з: 20.01.16 Подякував: 6 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 гру, 2022 00:41 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Metropo ... _Authority Grand Touring Повідомлень: 1004 З нами з: 23.03.20 Подякував: 315 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 гру, 2022 11:44 Re: Еміграція, заробітчанство

всегда было интересно почему в метро машинист, а в трамвае водитель ясно, простыми словами - трамвайное управлениевсегда было интересно почему в метро машинист, а в трамвае водитель nekefer

Повідомлень: 341 З нами з: 24.10.14 Подякував: 28 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 гру, 2022 17:21 Альтернативщик написав: rjkz написав: Практически все, кого знаю с МТА Практически все, кого знаю с Подскажите пожалуйста что значит МТА? Подскажите пожалуйста что значит МТА?



Metropolitan Transit Authority.

Структура городского транспорта города НЙ.

Метрополитен и автобусное сообщение.

В плане работы - вожделенный работодатель для очень многих.

Это Сити джаб.

МЕстная поговорка гласит "Когда Сити берет вас на работу, то он вас усыновляет".

Имеется ввиду, что работа не тяжелая (не всегда так, но зачастую да. Например, мой бывший лендлорд работал в автобусной части МТА, рассказывал, что, например,

норма на замену щеток стеклоочистителей на автобусе ("дворники") - 2 часа и только попробуй делать больше или быстрее чем по норме - съедят, что свои что начальство).

С момента, когда человек попадает в МТА хоть на позицию уборщика, у него начинается стаж в МТА. После 10 и более лет работы он может уволиться и у него будет пожизненная медстраховка на него/нее и его жену/мужа, а также на детей до достижения ими 26 лет. Естественно и с первого дня работы страховка тоже.

После достижения пенсионного возраста, человек будет получать и сощиал секьюрити пенсию и от МТА.

Кроме того, на сайте МТА выкладываются вакансии. И две кнопки - апплаиться и апплаиться как работник МТА. То есть, если есть позиция, на которую претендует уборщик МТА и человек со стороны, то приоритет будет у уборщика.

Ну и вообще это огромная структура, там нужны не только водители автобусов и поездов, механики и электрики, но и инженеры, строители, бухгалтеры, программисты и тд и тп. И их еще и не хватает.

И еще они кормят огромное количество компаний-контракторов, которые работают парралельно с многими их работниками и выполняют такую-же работу. Те люди, которые работают на эти компании, как правило получают существенно выще зарплату, чем работники МТА, но не имеют их бенефитов.

Обычно, в МТА рекомендуют идти тем, кому осталось не очень долго до пенсии - работа не на износ и хорошая пенсия+страховка.

А, забыл. Есть позиции, на которые надо сдавать экзамен при поступлении на работу в МТА. Есть такие, на которые не надо. Когда уже внутри человек хочет перейти с позиции на позицию, то МТА проводит обучение и время учебы оплачивается так-жн как рабочее. Metropolitan Transit Authority.Структура городского транспорта города НЙ.Метрополитен и автобусное сообщение.В плане работы - вожделенный работодатель для очень многих.Это Сити джаб.МЕстная поговорка гласит "Когда Сити берет вас на работу, то он вас усыновляет".Имеется ввиду, что работа не тяжелая (не всегда так, но зачастую да. Например, мой бывший лендлорд работал в автобусной части МТА, рассказывал, что, например,норма на замену щеток стеклоочистителей на автобусе ("дворники") - 2 часа и только попробуй делать больше или быстрее чем по норме - съедят, что свои что начальство).С момента, когда человек попадает в МТА хоть на позицию уборщика, у него начинается стаж в МТА. После 10 и более лет работы он может уволиться и у него будет пожизненная медстраховка на него/нее и его жену/мужа, а также на детей до достижения ими 26 лет. Естественно и с первого дня работы страховка тоже.После достижения пенсионного возраста, человек будет получать и сощиал секьюрити пенсию и от МТА.Кроме того, на сайте МТА выкладываются вакансии. И две кнопки - апплаиться и апплаиться как работник МТА. То есть, если есть позиция, на которую претендует уборщик МТА и человек со стороны, то приоритет будет у уборщика.Ну и вообще это огромная структура, там нужны не только водители автобусов и поездов, механики и электрики, но и инженеры, строители, бухгалтеры, программисты и тд и тп. И их еще и не хватает.И еще они кормят огромное количество компаний-контракторов, которые работают парралельно с многими их работниками и выполняют такую-же работу. Те люди, которые работают на эти компании, как правило получают существенно выще зарплату, чем работники МТА, но не имеют их бенефитов.Обычно, в МТА рекомендуют идти тем, кому осталось не очень долго до пенсии - работа не на износ и хорошая пенсия+страховка.А, забыл. Есть позиции, на которые надо сдавать экзамен при поступлении на работу в МТА. Есть такие, на которые не надо. Когда уже внутри человек хочет перейти с позиции на позицию, то МТА проводит обучение и время учебы оплачивается так-жн как рабочее. rjkz

Повідомлень: 14041 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7356 раз. Подякували: 4404 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 гру, 2022 18:34 Re: Еміграція, заробітчанство Я готов подать документы в МТА на позицию "освоить бюджет Манхэттена по апгрейду энергосистемы района на случай даркаута"

Есть окно для соискателей с кристально чистой совестью и абсолютно бескорыстных по происхождению, но в возрасте 18-60лет? барабашов Повідомлень: 2828 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 гру, 2022 18:37 барабашов написав: Я готов подать документы в МТА на позицию "освоить бюджет Манхэттена по апгрейду энергосистемы района на случай даркаута"

Есть окно для соискателей с кристально чистой совестью и абсолютно бескорыстных по происхождению, но в возрасте 18-60лет? Я готов подать документы в МТА на позицию "освоить бюджет Манхэттена по апгрейду энергосистемы района на случай даркаута"Есть окно для соискателей с кристально чистой совестью и абсолютно бескорыстных по происхождению, но в возрасте 18-60лет?

це зайвий раз підтверджує - буде можливість, ви вкрадете



ніяких моральних бар'єрів, що це погано, - українцям ще блукати та блукати по пустелі. це зайвий раз підтверджує - буде можливість, ви вкрадетеніяких моральних бар'єрів, що це погано, - українцям ще блукати та блукати по пустелі. Shaman

Повідомлень: 2678 З нами з: 29.09.19 Подякував: 379 раз. Подякували: 813 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 259260261262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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