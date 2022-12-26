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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 05:29

[Rjkz] v United Kingdom
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:45

  The_Rebel написав:А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру
что и требовалось доказать, эмиграция шанс для тех кто голый и босый. Иначе это даунгрейт
  Vlad442 написав:Зверніть увагу на Миколаїв
Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 26 гру, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:23

  vitaliian написав:
  The_Rebel написав:А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.
Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру
что и требовалось доказать, эмиграция шанс для тех кто голый и босый. Иначе это даунгрейт

Я еще добавлю " эмиграция шанс для тех кто голый и босый и умный"-чтоб построить карьеру с нуля. Иначе-будет в лучшем случае тот же уровень жизни.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер

Нагадало :)

Які Вам треба докази? Знайомі всі в ІТ.
Напишіть будь-ласка по пунктам, як і по чому Ви порівнюєте рівень життя?

Я написала, що айті і супер інженери( зі знанням мови) виключення, але і ви ніколи не казали, що у вас айті тусовка навколо.

Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0. Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:04

  Faceless написав:Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0.

Рейти закордоном менші ніж в Україні? Ще скажіть що в SA рейти менші :mrgreen: Здатність заощаджувати впала тільки на оренду.

Витрати збільшились - але того що переїхав з батьківської хати, якби з київської аренди переїхав - не особо витрати б виросли.
  Faceless написав:Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки.

По цьому пункту цікаво послухати аргументацію.
Чи макдональдс став дорого вашим знайомим, чи путівки з-за кордону на відпочинок в Турречину дорожчі ніж з України?
Що я бачу - виросла дуже доступність до благ цивілізації - нема проблем з водою, на вулиці можна безпечно гуляти навіть після 23, нормальний громадський транспорт, майже всюди є тротуари, безпечно переходити через дорогу, дуже великий вибір розваг ітд ітп.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 11:31

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0.

Рейти закордоном менші ніж в Україні? Ще скажіть що в SA рейти менші :mrgreen: Здатність заощаджувати впала тільки на оренду.

Витрати збільшились - але того що переїхав з батьківської хати, якби з київської аренди переїхав - не особо витрати б виросли.
  Faceless написав:Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки.

По цьому пункту цікаво послухати аргументацію.
Чи макдональдс став дорого вашим знайомим, чи путівки з-за кордону на відпочинок в Турречину дорожчі ніж з України?
Що я бачу - виросла дуже доступність до благ цивілізації - нема проблем з водою, на вулиці можна безпечно гуляти навіть після 23, нормальний громадський транспорт, майже всюди є тротуари, безпечно переходити через дорогу, дуже великий вибір розваг ітд ітп.


Основна маса з цієї категорії, що виїхали - просто змінили локацію, не міняючи роботи, і рейии ті самі. Влаштуватися вже на місці на місцевий рейт - окрема історія, що розпочинається з купи бюрократичних процедур.
І так, не всюди в Європі рейти навіть брутто вищі за українські для ІТ (про яке мова). Фактично вся східна Європа, в тому числі й Польща - приблизно ті самі цифри, з урахуванням оподаткування навіть буває нижче. Але тут хоч простіше влаштуватися.
В Німеччині, наприклад, цей ринок геть не такий, як у нас, процес найму й співбесід інший, куди менш "приємний і простий" для працівника, ніж у нас. Рейти номінально вищі, навіть з урахуванням оподаткування, але за купівельною спроможністю - ні.
Щодо витрат. Для тих, хто з "батьківської хати" - то очевидно, звісно. Аналогічно для тих, хто вже придбав и жив тут у своєму. І навіть з київської оренди - суттєво б виросли. Ви знов зациклилися виключно на Польщі, але навіть у Польщі в більшості міст оренда не уступає київській, а часто виходить суттєво дорожче - бо дуже важко знайти варіант було, особливо не поперебираєш.
Всі послуги, навіть у Польщі (про західну Європу й не кажу) - набагато дорожче. Це стосується і всіх сфер дозвілля й відпочинку. Хоча "асортимент" дійсно буде ширший, ніж в Україні (навіть до 2021). І якщо порівнювати не депресивні містечка в Україні і до 2022 року, то з доступністю благ цивілізації ніякої разючої різниці насправді немає. Кращий ГТ і стан вулиць - тут дійсно погоджуюсь, але не настільки, щоб прямо істотно змінити якісь життя, особливо, якщо і в Україні не змушений щодня їздити маршрутками.
Faceless
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