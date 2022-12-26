Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 262263264265 Додано: Пон 26 гру, 2022 05:29 [Rjkz] v United Kingdom Grand Touring Повідомлень: 1009 З нами з: 23.03.20 Подякував: 315 раз. Подякували: 326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 09:45 The_Rebel написав: А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.

Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру что и требовалось доказать, эмиграция шанс для тех кто голый и босый. Иначе это даунгрейт Vlad442 написав: Зверніть увагу на Миколаїв Зверніть увагу на Миколаїв Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине. что и требовалось доказать, эмиграция шанс для тех кто голый и босый. Иначе это даунгрейтФранковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 26 гру, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 15905 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2079 раз. Подякували: 2948 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 10:23 vitaliian написав: The_Rebel написав: А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.

Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру А там що - ну ситий, ну одітий, але живеш в оренді без будь-яких шансів.Єдиний варіант - вчити мову, здобувати освіту/кваліфікаційні навички, заново будувати кар'єру что и требовалось доказать, эмиграция шанс для тех кто голый и босый. Иначе это даунгрейт что и требовалось доказать, эмиграция шанс для тех кто голый и босый. Иначе это даунгрейт

Я еще добавлю " эмиграция шанс для тех кто голый и босый и умный"-чтоб построить карьеру с нуля. Иначе-будет в лучшем случае тот же уровень жизни. Я еще добавлю " эмиграция шанс для тех кто голый и босый и умный"-чтоб построить карьеру с нуля. Иначе-будет в лучшем случае тот же уровень жизни. Wisznia2021 Повідомлень: 214 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 10:36 Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер С цифрами, пожалуйста, не верб, если не айти и не супер инженер

Нагадало



Які Вам треба докази? Знайомі всі в ІТ.

Напишіть будь-ласка по пунктам, як і по чому Ви порівнюєте рівень життя? НагадалоЯкі Вам треба докази? Знайомі всі в ІТ.Напишіть будь-ласка по пунктам, як і по чому Ви порівнюєте рівень життя?

Я написала, що айті і супер інженери( зі знанням мови) виключення, але і ви ніколи не казали, що у вас айті тусовка навколо. Я написала, що айті і супер інженери( зі знанням мови) виключення, але і ви ніколи не казали, що у вас айті тусовка навколо.

Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0. Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки. Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0. Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки. Faceless

Модератор Повідомлень: 32437 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 11:04 Faceless написав: Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0. Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0.

Рейти закордоном менші ніж в Україні? Ще скажіть що в SA рейти менші Здатність заощаджувати впала тільки на оренду.



Витрати збільшились - але того що переїхав з батьківської хати, якби з київської аренди переїхав - не особо витрати б виросли.

Faceless написав: Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки. Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки.

По цьому пункту цікаво послухати аргументацію.

Чи макдональдс став дорого вашим знайомим, чи путівки з-за кордону на відпочинок в Турречину дорожчі ніж з України?

Що я бачу - виросла дуже доступність до благ цивілізації - нема проблем з водою, на вулиці можна безпечно гуляти навіть після 23, нормальний громадський транспорт, майже всюди є тротуари, безпечно переходити через дорогу, дуже великий вибір розваг ітд ітп. Рейти закордоном менші ніж в Україні? Ще скажіть що в SA рейти меншіЗдатність заощаджувати впала тільки на оренду.Витрати збільшились - але того що переїхав з батьківської хати, якби з київської аренди переїхав - не особо витрати б виросли.По цьому пункту цікаво послухати аргументацію.Чи макдональдс став дорого вашим знайомим, чи путівки з-за кордону на відпочинок в Турречину дорожчі ніж з України?Що я бачу - виросла дуже доступність до благ цивілізації - нема проблем з водою, на вулиці можна безпечно гуляти навіть після 23, нормальний громадський транспорт, майже всюди є тротуари, безпечно переходити через дорогу, дуже великий вибір розваг ітд ітп. BIGor

Повідомлень: 7098 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1498 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 11:31 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0. Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0.

Рейти закордоном менші ніж в Україні? Ще скажіть що в SA рейти менші Здатність заощаджувати впала тільки на оренду.



Витрати збільшились - але того що переїхав з батьківської хати, якби з київської аренди переїхав - не особо витрати б виросли.

Faceless написав: Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки. Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки.

По цьому пункту цікаво послухати аргументацію.

Чи макдональдс став дорого вашим знайомим, чи путівки з-за кордону на відпочинок в Турречину дорожчі ніж з України?

Що я бачу - виросла дуже доступність до благ цивілізації - нема проблем з водою, на вулиці можна безпечно гуляти навіть після 23, нормальний громадський транспорт, майже всюди є тротуари, безпечно переходити через дорогу, дуже великий вибір розваг ітд ітп. Рейти закордоном менші ніж в Україні? Ще скажіть що в SA рейти меншіЗдатність заощаджувати впала тільки на оренду.Витрати збільшились - але того що переїхав з батьківської хати, якби з київської аренди переїхав - не особо витрати б виросли.По цьому пункту цікаво послухати аргументацію.Чи макдональдс став дорого вашим знайомим, чи путівки з-за кордону на відпочинок в Турречину дорожчі ніж з України?Що я бачу - виросла дуже доступність до благ цивілізації - нема проблем з водою, на вулиці можна безпечно гуляти навіть після 23, нормальний громадський транспорт, майже всюди є тротуари, безпечно переходити через дорогу, дуже великий вибір розваг ітд ітп.



Основна маса з цієї категорії, що виїхали - просто змінили локацію, не міняючи роботи, і рейии ті самі. Влаштуватися вже на місці на місцевий рейт - окрема історія, що розпочинається з купи бюрократичних процедур.

І так, не всюди в Європі рейти навіть брутто вищі за українські для ІТ (про яке мова). Фактично вся східна Європа, в тому числі й Польща - приблизно ті самі цифри, з урахуванням оподаткування навіть буває нижче. Але тут хоч простіше влаштуватися.

В Німеччині, наприклад, цей ринок геть не такий, як у нас, процес найму й співбесід інший, куди менш "приємний і простий" для працівника, ніж у нас. Рейти номінально вищі, навіть з урахуванням оподаткування, але за купівельною спроможністю - ні.

Щодо витрат. Для тих, хто з "батьківської хати" - то очевидно, звісно. Аналогічно для тих, хто вже придбав и жив тут у своєму. І навіть з київської оренди - суттєво б виросли. Ви знов зациклилися виключно на Польщі, але навіть у Польщі в більшості міст оренда не уступає київській, а часто виходить суттєво дорожче - бо дуже важко знайти варіант було, особливо не поперебираєш.

Всі послуги, навіть у Польщі (про західну Європу й не кажу) - набагато дорожче. Це стосується і всіх сфер дозвілля й відпочинку. Хоча "асортимент" дійсно буде ширший, ніж в Україні (навіть до 2021). І якщо порівнювати не депресивні містечка в Україні і до 2022 року, то з доступністю благ цивілізації ніякої разючої різниці насправді немає. Кращий ГТ і стан вулиць - тут дійсно погоджуюсь, але не настільки, щоб прямо істотно змінити якісь життя, особливо, якщо і в Україні не змушений щодня їздити маршрутками. Основна маса з цієї категорії, що виїхали - просто змінили локацію, не міняючи роботи, і рейии ті самі. Влаштуватися вже на місці на місцевий рейт - окрема історія, що розпочинається з купи бюрократичних процедур.І так, не всюди в Європі рейти навіть брутто вищі за українські для ІТ (про яке мова). Фактично вся східна Європа, в тому числі й Польща - приблизно ті самі цифри, з урахуванням оподаткування навіть буває нижче. Але тут хоч простіше влаштуватися.В Німеччині, наприклад, цей ринок геть не такий, як у нас, процес найму й співбесід інший, куди менш "приємний і простий" для працівника, ніж у нас. Рейти номінально вищі, навіть з урахуванням оподаткування, але за купівельною спроможністю - ні.Щодо витрат. Для тих, хто з "батьківської хати" - то очевидно, звісно. Аналогічно для тих, хто вже придбав и жив тут у своєму. І навіть з київської оренди - суттєво б виросли. Ви знов зациклилися виключно на Польщі, але навіть у Польщі в більшості міст оренда не уступає київській, а часто виходить суттєво дорожче - бо дуже важко знайти варіант було, особливо не поперебираєш.Всі послуги, навіть у Польщі (про західну Європу й не кажу) - набагато дорожче. Це стосується і всіх сфер дозвілля й відпочинку. Хоча "асортимент" дійсно буде ширший, ніж в Україні (навіть до 2021). І якщо порівнювати не депресивні містечка в Україні і до 2022 року, то з доступністю благ цивілізації ніякої разючої різниці насправді немає. Кращий ГТ і стан вулиць - тут дійсно погоджуюсь, але не настільки, щоб прямо істотно змінити якісь життя, особливо, якщо і в Україні не змушений щодня їздити маршрутками. Faceless

Модератор Повідомлень: 32437 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 262263264265 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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