Додано: Пон 26 гру, 2022 11:31

BIGor написав: Faceless написав: Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0. Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0.

Рейти закордоном менші ніж в Україні? Ще скажіть що в SA рейти менші Здатність заощаджувати впала тільки на оренду.



Витрати збільшились - але того що переїхав з батьківської хати, якби з київської аренди переїхав - не особо витрати б виросли.

Faceless написав: Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки. Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки.

По цьому пункту цікаво послухати аргументацію.

Чи макдональдс став дорого вашим знайомим, чи путівки з-за кордону на відпочинок в Турречину дорожчі ніж з України?

Що я бачу - виросла дуже доступність до благ цивілізації - нема проблем з водою, на вулиці можна безпечно гуляти навіть після 23, нормальний громадський транспорт, майже всюди є тротуари, безпечно переходити через дорогу, дуже великий вибір розваг ітд ітп. Рейти закордоном менші ніж в Україні? Ще скажіть що в SA рейти меншіЗдатність заощаджувати впала тільки на оренду.Витрати збільшились - але того що переїхав з батьківської хати, якби з київської аренди переїхав - не особо витрати б виросли.По цьому пункту цікаво послухати аргументацію.Чи макдональдс став дорого вашим знайомим, чи путівки з-за кордону на відпочинок в Турречину дорожчі ніж з України?Що я бачу - виросла дуже доступність до благ цивілізації - нема проблем з водою, на вулиці можна безпечно гуляти навіть після 23, нормальний громадський транспорт, майже всюди є тротуари, безпечно переходити через дорогу, дуже великий вибір розваг ітд ітп.

Основна маса з цієї категорії, що виїхали - просто змінили локацію, не міняючи роботи, і рейии ті самі. Влаштуватися вже на місці на місцевий рейт - окрема історія, що розпочинається з купи бюрократичних процедур.І так, не всюди в Європі рейти навіть брутто вищі за українські для ІТ (про яке мова). Фактично вся східна Європа, в тому числі й Польща - приблизно ті самі цифри, з урахуванням оподаткування навіть буває нижче. Але тут хоч простіше влаштуватися.В Німеччині, наприклад, цей ринок геть не такий, як у нас, процес найму й співбесід інший, куди менш "приємний і простий" для працівника, ніж у нас. Рейти номінально вищі, навіть з урахуванням оподаткування, але за купівельною спроможністю - ні.Щодо витрат. Для тих, хто з "батьківської хати" - то очевидно, звісно. Аналогічно для тих, хто вже придбав и жив тут у своєму. І навіть з київської оренди - суттєво б виросли. Ви знов зациклилися виключно на Польщі, але навіть у Польщі в більшості міст оренда не уступає київській, а часто виходить суттєво дорожче - бо дуже важко знайти варіант було, особливо не поперебираєш.Всі послуги, навіть у Польщі (про західну Європу й не кажу) - набагато дорожче. Це стосується і всіх сфер дозвілля й відпочинку. Хоча "асортимент" дійсно буде ширший, ніж в Україні (навіть до 2021). І якщо порівнювати не депресивні містечка в Україні і до 2022 року, то з доступністю благ цивілізації ніякої разючої різниці насправді немає. Кращий ГТ і стан вулиць - тут дійсно погоджуюсь, але не настільки, щоб прямо істотно змінити якісь життя, особливо, якщо і в Україні не змушений щодня їздити маршрутками.