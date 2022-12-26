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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 гру, 2022 09:45
что и требовалось доказать, эмиграция шанс для тех кто голый и босый. Иначе это даунгрейт
Франковск -Черновцы- Тернополь . Львов мне не нравится сильно тесно. В спичечный коробок напихали 700 тыс жителей. С авто там вообще делать нечего. Николаев после Киева это жёсткий даунгрейт. Из Закарпатья мне больше нравится Мукачево, снимал там квартиру в Росвигово с видом на замок. . В Ужгороде только жд вокзал впечатлил. Наверное лучший в Украине.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 26 гру, 2022 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 гру, 2022 10:23
Я еще добавлю " эмиграция шанс для тех кто голый и босый и умный"-чтоб построить карьеру с нуля. Иначе-будет в лучшем случае тот же уровень жизни.
Додано: Пон 26 гру, 2022 10:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та хоч би й ІТ. Витрати зростають, доходи ні. Здатність заощаджувати знижується часом до 0. Доступність розваг, послуг і відпочинку знижується. Зі знайомих більшість не покращила рівень життя після переїзду, а навпаки - принаймні, перші роки.
Додано: Пон 26 гру, 2022 11:04
Рейти закордоном менші ніж в Україні? Ще скажіть що в SA рейти менші Здатність заощаджувати впала тільки на оренду.
Витрати збільшились - але того що переїхав з батьківської хати, якби з київської аренди переїхав - не особо витрати б виросли.
По цьому пункту цікаво послухати аргументацію.
Чи макдональдс став дорого вашим знайомим, чи путівки з-за кордону на відпочинок в Турречину дорожчі ніж з України?
Що я бачу - виросла дуже доступність до благ цивілізації - нема проблем з водою, на вулиці можна безпечно гуляти навіть після 23, нормальний громадський транспорт, майже всюди є тротуари, безпечно переходити через дорогу, дуже великий вибір розваг ітд ітп.
Додано: Пон 26 гру, 2022 11:31
Re: Еміграція, заробітчанство
Основна маса з цієї категорії, що виїхали - просто змінили локацію, не міняючи роботи, і рейии ті самі. Влаштуватися вже на місці на місцевий рейт - окрема історія, що розпочинається з купи бюрократичних процедур.
І так, не всюди в Європі рейти навіть брутто вищі за українські для ІТ (про яке мова). Фактично вся східна Європа, в тому числі й Польща - приблизно ті самі цифри, з урахуванням оподаткування навіть буває нижче. Але тут хоч простіше влаштуватися.
В Німеччині, наприклад, цей ринок геть не такий, як у нас, процес найму й співбесід інший, куди менш "приємний і простий" для працівника, ніж у нас. Рейти номінально вищі, навіть з урахуванням оподаткування, але за купівельною спроможністю - ні.
Щодо витрат. Для тих, хто з "батьківської хати" - то очевидно, звісно. Аналогічно для тих, хто вже придбав и жив тут у своєму. І навіть з київської оренди - суттєво б виросли. Ви знов зациклилися виключно на Польщі, але навіть у Польщі в більшості міст оренда не уступає київській, а часто виходить суттєво дорожче - бо дуже важко знайти варіант було, особливо не поперебираєш.
Всі послуги, навіть у Польщі (про західну Європу й не кажу) - набагато дорожче. Це стосується і всіх сфер дозвілля й відпочинку. Хоча "асортимент" дійсно буде ширший, ніж в Україні (навіть до 2021). І якщо порівнювати не депресивні містечка в Україні і до 2022 року, то з доступністю благ цивілізації ніякої разючої різниці насправді немає. Кращий ГТ і стан вулиць - тут дійсно погоджуюсь, але не настільки, щоб прямо істотно змінити якісь життя, особливо, якщо і в Україні не змушений щодня їздити маршрутками.
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:08
Re: Еміграція, заробітчанство
Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов...
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:14
Коли жив в Києві - кафе-ресторани взагалі на ту зарплату що мав були недоступні. Памятаю до ковіду ще еспрессо в кавярні "Лондон" по європейській ціні в 2,3 Євро. В Європі це набагато доступніше для пересічного.
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:18
17€/человек это уже ценник кафе-буфета в Испании. Такой вид кафе "все включено", платишь 15-18 евро (дети до 11 лет по 7-9 евро) и 3 часа ешь что хочешь. Мы в суши так ходим. Алкоголь правда там лимитированный, типа 1 бутыка вина + по 1 напитку на человека. А еда безлимит. В обычных же кафе средний чек 10-12 евро с человека. Так что я не сказал бы что 17,56€/человек это шара.
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну тобто ви порівнюєте різні міста за різних років за різного власного рівня доходів. Супер підхід, прям сама об'єктивність
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