Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 264265266267> Додано: Пон 26 гру, 2022 12:22 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: stm написав: Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов... Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов...

17€/человек это уже ценник кафе-буфета в Испании. Такой вид кафе "все включено", платишь 15-18 евро (дети до 11 лет по 7-9 евро) и 3 часа ешь что хочешь. Мы в суши так ходим. Алкоголь правда там лимитированный, типа 1 бутыка вина + по 1 напитку на человека. А еда безлимит. В обычных же кафе средний чек 10-12 евро с человека. Так что я не сказал бы что 17,56€/человек это шара. 17€/человек это уже ценник кафе-буфета в Испании. Такой вид кафе "все включено", платишь 15-18 евро (дети до 11 лет по 7-9 евро) и 3 часа ешь что хочешь. Мы в суши так ходим. Алкоголь правда там лимитированный, типа 1 бутыка вина + по 1 напитку на человека. А еда безлимит. В обычных же кафе средний чек 10-12 евро с человека. Так что я не сказал бы что 17,56€/человек это шара. Ресторан не варто порівнювати з фуд-кортом чи їдальнею, їх скоріше з Пузатою Хатою можна порівняти Ресторан не варто порівнювати з фуд-кортом чи їдальнею, їх скоріше з Пузатою Хатою можна порівняти Faceless

Модератор Повідомлень: 32442 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7631 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 12:23 slonomag написав: stm написав: Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов... Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов...

17€/человек это уже ценник кафе-буфета в Испании. Такой вид кафе "все включено", платишь 15-18 евро (дети до 11 лет по 7-9 евро) и 3 часа ешь что хочешь. Мы в суши так ходим. Алкоголь правда там лимитированный, типа 1 бутыка вина + по 1 напитку на человека. А еда безлимит. В обычных же кафе средний чек 10-12 евро с человека. Так что я не сказал бы что 17,56€/человек это шара. 17€/человек это уже ценник кафе-буфета в Испании. Такой вид кафе "все включено", платишь 15-18 евро (дети до 11 лет по 7-9 евро) и 3 часа ешь что хочешь. Мы в суши так ходим. Алкоголь правда там лимитированный, типа 1 бутыка вина + по 1 напитку на человека. А еда безлимит. В обычных же кафе средний чек 10-12 евро с человека. Так что я не сказал бы что 17,56€/человек это шара.

Кафе безлимит и ресторан с удобными креслами (мягкими), помещением от стилиста, и обслуживанием когда официант обновляет бокал. Да, это одно и тоже. В Канаде 15$ китайский буфет тоже, но подобного стиля рестораны в Торонто и Милане ударят увесистым кошельком по башке Кафе безлимит и ресторан с удобными креслами (мягкими), помещением от стилиста, и обслуживанием когда официант обновляет бокал. Да, это одно и тоже. В Канаде 15$ китайский буфет тоже, но подобного стиля рестораны в Торонто и Милане ударят увесистым кошельком по башке stm

Повідомлень: 3599 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 12:26 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Ресторан не варто порівнювати з фуд-кортом чи їдальнею, їх скоріше з Пузатою Хатою можна порівняти Ресторан не варто порівнювати з фуд-кортом чи їдальнею, їх скоріше з Пузатою Хатою можна порівняти

Ну суши кафе не совсем Пузата Хата, это норм заведение с 4.5 рейтом на гугле, хорошими суши, норм интерьером. В аналоге Пузатой Хаты и цена будет 10-12евро с человека за "все включено". Рестораны тут тоже разные, с $ цена будет примерно такая же, с $$ или $$$ конечно может и по 50евро с человека быть, но это и заведения в самых центровых местах где половина стоимости за локацию. Ну суши кафе не совсем Пузата Хата, это норм заведение с 4.5 рейтом на гугле, хорошими суши, норм интерьером. В аналоге Пузатой Хаты и цена будет 10-12евро с человека за "все включено". Рестораны тут тоже разные, с $ цена будет примерно такая же, с $$ или $$$ конечно может и по 50евро с человека быть, но это и заведения в самых центровых местах где половина стоимости за локацию. slonomag Повідомлень: 179 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 12:29 Faceless написав: BIGor написав: stm написав: Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов... Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов...

Коли жив в Києві - кафе-ресторани взагалі на ту зарплату що мав були недоступні. Памятаю до ковіду ще еспрессо в кавярні "Лондон" по європейській ціні в 2,3 Євро. В Європі це набагато доступніше для пересічного. Коли жив в Києві - кафе-ресторани взагалі на ту зарплату що мав були недоступні. Памятаю до ковіду ще еспрессо в кавярні "Лондон" по європейській ціні в 2,3 Євро. В Європі це набагато доступніше для пересічного.



Ну тобто ви порівнюєте різні міста за різних років за різного власного рівня доходів. Супер підхід, прям сама об'єктивність Ну тобто ви порівнюєте різні міста за різних років за різного власного рівня доходів. Супер підхід, прям сама об'єктивність

Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?

Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві? Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зпна руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві? BIGor

Повідомлень: 7102 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1497 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 12:35 BIGor написав: Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?

Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві? Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зпна руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?

Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? ) Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? ) stm

Повідомлень: 3599 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 12:44 stm написав: BIGor написав: Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?

Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві? Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зпна руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?

Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? ) Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? )

Це питання на питання? Ви єврейка? Я особисто звик жити без боулінгу - бо в Україні це дуже дорого. Це питання на питання? Ви єврейка? Я особисто звик жити без боулінгу - бо в Україні це дуже дорого. BIGor

Повідомлень: 7102 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1497 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 12:52 BIGor написав: stm написав: BIGor написав: Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?

Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві? Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зпна руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?

Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? ) Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? )

Це питання на питання? Ви єврейка? Я особисто звик жити без боулінгу - бо в Україні це дуже дорого. Це питання на питання? Ви єврейка? Я особисто звик жити без боулінгу - бо в Україні це дуже дорого.

А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете ))) А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете ))) stm

Повідомлень: 3599 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 13:03 stm написав: А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете ))) А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))

З головою у Вас все ок? З головою у Вас все ок? BIGor

Повідомлень: 7102 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1497 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 13:10 BIGor написав: stm написав: А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете ))) А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))

З головою у Вас все ок? З головою у Вас все ок?

Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта. Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта. stm

Повідомлень: 3599 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 гру, 2022 13:21 stm написав: BIGor написав: stm написав: А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете ))) А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))

З головою у Вас все ок? З головою у Вас все ок?

Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта. Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта.

З головою у Вас все ок? З головою у Вас все ок? BIGor

Повідомлень: 7102 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1497 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 264265266267> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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