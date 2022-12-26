|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:22
slonomag написав: stm написав:
Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов...
17€/человек это уже ценник кафе-буфета в Испании. Такой вид кафе "все включено", платишь 15-18 евро (дети до 11 лет по 7-9 евро) и 3 часа ешь что хочешь. Мы в суши так ходим. Алкоголь правда там лимитированный, типа 1 бутыка вина + по 1 напитку на человека. А еда безлимит. В обычных же кафе средний чек 10-12 евро с человека. Так что я не сказал бы что 17,56€/человек это шара.
Ресторан не варто порівнювати з фуд-кортом чи їдальнею, їх скоріше з Пузатою Хатою можна порівняти
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32442
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1358 раз.
- Подякували: 7631 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:23
slonomag написав: stm написав:
Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов...
17€/человек это уже ценник кафе-буфета в Испании. Такой вид кафе "все включено", платишь 15-18 евро (дети до 11 лет по 7-9 евро) и 3 часа ешь что хочешь. Мы в суши так ходим. Алкоголь правда там лимитированный, типа 1 бутыка вина + по 1 напитку на человека. А еда безлимит. В обычных же кафе средний чек 10-12 евро с человека. Так что я не сказал бы что 17,56€/человек это шара.
Кафе безлимит и ресторан с удобными креслами (мягкими), помещением от стилиста, и обслуживанием когда официант обновляет бокал. Да, это одно и тоже. В Канаде 15$ китайский буфет тоже, но подобного стиля рестораны в Торонто и Милане ударят увесистым кошельком по башке
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3599
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 593 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:26
Faceless написав:
Ресторан не варто порівнювати з фуд-кортом чи їдальнею, їх скоріше з Пузатою Хатою можна порівняти
Ну суши кафе не совсем Пузата Хата, это норм заведение с 4.5 рейтом на гугле, хорошими суши, норм интерьером. В аналоге Пузатой Хаты и цена будет 10-12евро с человека за "все включено". Рестораны тут тоже разные, с $ цена будет примерно такая же, с $$ или $$$ конечно может и по 50евро с человека быть, но это и заведения в самых центровых местах где половина стоимости за локацию.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 179
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:29
Faceless написав: BIGor написав: stm написав:
Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов...
Коли жив в Києві - кафе-ресторани взагалі на ту зарплату що мав були недоступні. Памятаю до ковіду ще еспрессо в кавярні "Лондон" по європейській ціні в 2,3 Євро. В Європі це набагато доступніше для пересічного.
Ну тобто ви порівнюєте різні міста за різних років за різного власного рівня доходів. Супер підхід, прям сама об'єктивність
Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?
Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл
на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7102
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1090 раз.
- Подякували: 1497 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:35
BIGor написав:
Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?
Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл
на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?
Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3599
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 593 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:44
stm написав: BIGor написав:
Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?
Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл
на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?
Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? )
Це питання на питання? Ви єврейка? Я особисто звик жити без боулінгу - бо в Україні це дуже дорого.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7102
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1090 раз.
- Подякували: 1497 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 гру, 2022 12:52
BIGor написав: stm написав: BIGor написав:
Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?
Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл
на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?
Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? )
Це питання на питання? Ви єврейка? Я особисто звик жити без боулінгу - бо в Україні це дуже дорого.
А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3599
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 593 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 13:03
stm написав:
А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))
З головою у Вас все ок?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7102
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1090 раз.
- Подякували: 1497 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 гру, 2022 13:10
BIGor написав: stm написав:
А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))
З головою у Вас все ок?
Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3599
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 593 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 гру, 2022 13:21
stm написав: BIGor написав: stm написав:
А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))
З головою у Вас все ок?
Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта.
З головою у Вас все ок?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7102
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1090 раз.
- Подякували: 1497 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|