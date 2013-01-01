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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 264265266267>
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:22

Re: Еміграція, заробітчанство

slonomag написав:
  stm написав:Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов...

17€/человек это уже ценник кафе-буфета в Испании. Такой вид кафе "все включено", платишь 15-18 евро (дети до 11 лет по 7-9 евро) и 3 часа ешь что хочешь. Мы в суши так ходим. Алкоголь правда там лимитированный, типа 1 бутыка вина + по 1 напитку на человека. А еда безлимит. В обычных же кафе средний чек 10-12 евро с человека. Так что я не сказал бы что 17,56€/человек это шара.
Ресторан не варто порівнювати з фуд-кортом чи їдальнею, їх скоріше з Пузатою Хатою можна порівняти
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:23

  slonomag написав:
  stm написав:Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов...

17€/человек это уже ценник кафе-буфета в Испании. Такой вид кафе "все включено", платишь 15-18 евро (дети до 11 лет по 7-9 евро) и 3 часа ешь что хочешь. Мы в суши так ходим. Алкоголь правда там лимитированный, типа 1 бутыка вина + по 1 напитку на человека. А еда безлимит. В обычных же кафе средний чек 10-12 евро с человека. Так что я не сказал бы что 17,56€/человек это шара.

Кафе безлимит и ресторан с удобными креслами (мягкими), помещением от стилиста, и обслуживанием когда официант обновляет бокал. Да, это одно и тоже. В Канаде 15$ китайский буфет тоже, но подобного стиля рестораны в Торонто и Милане ударят увесистым кошельком по башке :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Ресторан не варто порівнювати з фуд-кортом чи їдальнею, їх скоріше з Пузатою Хатою можна порівняти

Ну суши кафе не совсем Пузата Хата, это норм заведение с 4.5 рейтом на гугле, хорошими суши, норм интерьером. В аналоге Пузатой Хаты и цена будет 10-12евро с человека за "все включено". Рестораны тут тоже разные, с $ цена будет примерно такая же, с $$ или $$$ конечно может и по 50евро с человека быть, но это и заведения в самых центровых местах где половина стоимости за локацию.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:29

  Faceless написав:
BIGor написав:
  stm написав:Пока ИМХО рестораны и их доступность в Киеве и больших городах Украины по стилистике и выбору десятикратно превосходит Польшу, Чехию, Германию. До сих пор не понимаю как счёт на 4х с бутылкой вина, 2 бутылками безалкогольного, 16 хинкали, хачапури по мигрельски, долма, 2 кофе, 2 тортика+подарок от заведения 4 глинтвейна вышел 17,56€/человек с чаевыми... Во время войны и блекаутов...

Коли жив в Києві - кафе-ресторани взагалі на ту зарплату що мав були недоступні. Памятаю до ковіду ще еспрессо в кавярні "Лондон" по європейській ціні в 2,3 Євро. В Європі це набагато доступніше для пересічного.


Ну тобто ви порівнюєте різні міста за різних років за різного власного рівня доходів. Супер підхід, прям сама об'єктивність

Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?
Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:35

  BIGor написав:Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?
Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?

Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:44

  stm написав:
  BIGor написав:Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?
Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?

Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? )

Це питання на питання? Ви єврейка? Я особисто звик жити без боулінгу - бо в Україні це дуже дорого.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 12:52

  BIGor написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Низькі зарплати = дешевші послуги. Так буде ясно?
Був дуже здивований тут оголошенням про роботу - наймають тут водіїв трамваю - зп 4300-4700 зл на руки. Скільки і в яких умовах отримують водії трамваїв в Києві?

Сколько раз вы уже позволили себе сходить не в буфет? При высокой з/п ))) Цена боулинга не отпугнула погонять мяч с друзьями? )

Це питання на питання? Ви єврейка? Я особисто звик жити без боулінгу - бо в Україні це дуже дорого.

А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:03

  stm написав:А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))

З головою у Вас все ок?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:10

  BIGor написав:
  stm написав:А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))

З головою у Вас все ок?

Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:21

  stm написав:
  BIGor написав:
  stm написав:А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))

З головою у Вас все ок?

Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта.

З головою у Вас все ок?
BIGor
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