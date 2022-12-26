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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:30

  BIGor написав:З головою у Вас все ок?

Ладно, вижу обида прям через край, вдруг ещё до слёз доведу...
stm
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