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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:38

  stm написав:
  BIGor написав:
  stm написав:А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))

З головою у Вас все ок?

Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта.

Скажите какие у меня развлечения были до переезда и что изменилось? Какая мечта? Зачем эти изрыгания и навешивания выдуманных ярлыков?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:41

  Faceless написав:Якби ви порівнювали в один рік Польщу і Україну був би сенс. Я колись, як студентом почав працювати, теж не міг собі дозволити ресторани, навіть зрідка. А за багато років відвідував і у різних країнах Європи. То що, це щось означає? Ви ж ніби в минулому аудитор, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.
Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ

В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 17:52

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Якби ви порівнювали в один рік Польщу і Україну був би сенс. Я колись, як студентом почав працювати, теж не міг собі дозволити ресторани, навіть зрідка. А за багато років відвідував і у різних країнах Європи. То що, це щось означає? Ви ж ніби в минулому аудитор, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.
Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ

В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.


Я тут легенду не озвучував.
То ви оцю недолугу спробу потролити написали тільки щоб не визнавати безґлуздість свого порівняння рівня життя за низьких доходів в Україні в одні роки і рівня життя з іншим рівнем доходів в інші роки в Польщі? То спроба невдала.

Ви не хочете бачити чи не бачите? Чи хочете запевнити всіх, що доя вас розваги - це покатушки на трамваї і прогулянки в парках?
Ну біс з тими розвагами, я взагалі писав про всю сферу послуг.
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