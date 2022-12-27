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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 гру, 2022 17:38
stm написав: BIGor написав: stm написав:
А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))
З головою у Вас все ок?
Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта.
Скажите какие у меня развлечения были до переезда и что изменилось? Какая мечта? Зачем эти изрыгания и навешивания выдуманных ярлыков?
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Додано: Пон 26 гру, 2022 17:41
Faceless написав:
Якби ви порівнювали в один рік Польщу і Україну був би сенс. Я колись, як студентом почав працювати, теж не міг собі дозволити ресторани, навіть зрідка. А за багато років відвідував і у різних країнах Європи. То що, це щось означає? Ви ж ніби в минулому аудитор, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.
Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ
В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 17:52
BIGor написав: Faceless написав:
Якби ви порівнювали в один рік Польщу і Україну був би сенс. Я колись, як студентом почав працювати, теж не міг собі дозволити ресторани, навіть зрідка. А за багато років відвідував і у різних країнах Європи. То що, це щось означає? Ви ж ніби в минулому аудитор, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.
Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ
В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.
Я тут легенду не озвучував.
То ви оцю недолугу спробу потролити написали тільки щоб не визнавати безґлуздість свого порівняння рівня життя за низьких доходів в Україні в одні роки і рівня життя з іншим рівнем доходів в інші роки в Польщі? То спроба невдала.
Ви не хочете бачити чи не бачите? Чи хочете запевнити всіх, що доя вас розваги - це покатушки на трамваї і прогулянки в парках?
Ну біс з тими розвагами, я взагалі писав про всю сферу послуг.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 20:01
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Якби ви порівнювали в один рік Польщу і Україну був би сенс. Я колись, як студентом почав працювати, теж не міг собі дозволити ресторани, навіть зрідка. А за багато років відвідував і у різних країнах Європи. То що, це щось означає? Ви ж ніби в минулому аудитор, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.
Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ
В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.
Я тут легенду не озвучував.
То ви оцю недолугу спробу потролити написали тільки щоб не визнавати безґлуздість свого порівняння рівня життя за низьких доходів в Україні в одні роки і рівня життя з іншим рівнем доходів в інші роки в Польщі? То спроба невдала.
Ви не хочете бачити чи не бачите? Чи хочете запевнити всіх, що доя вас розваги - це покатушки на трамваї і прогулянки в парках?
Ну біс з тими розвагами, я взагалі писав про всю сферу послуг.
І яке недолуге порівняння? Чи порівняти сферу послуг депресивного пгт в Україні і Кракова?
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Додано: Пон 26 гру, 2022 20:55
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.
Я тут легенду не озвучував.
То ви оцю недолугу спробу потролити написали тільки щоб не визнавати безґлуздість свого порівняння рівня життя за низьких доходів в Україні в одні роки і рівня життя з іншим рівнем доходів в інші роки в Польщі? То спроба невдала.
Ви не хочете бачити чи не бачите? Чи хочете запевнити всіх, що доя вас розваги - це покатушки на трамваї і прогулянки в парках?
Ну біс з тими розвагами, я взагалі писав про всю сферу послуг.
І яке недолуге порівняння? Чи порівняти сферу послуг депресивного пгт в Україні і Кракова?
Чом би не порівняти їх хоча б в один рік, щоб співставні послуги для людей приблизно одного проф рівня тут і там?
І ви ж самі почали з ІТ, там взагалі легко порівняти - от релокується людина з України, рейт або взагалі той самий (якщо це тільки переїхд), або приблизно той самий (рейти в ІТ для України і Польщі сильно не відрізняються).
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Додано: Пон 26 гру, 2022 21:24
Faceless написав:
Чом би не порівняти їх хоча б в один рік, щоб співставні послуги для людей приблизно одного проф рівня тут і там?
І ви ж самі почали з ІТ, там взагалі легко порівняти - от релокується людина з України, рейт або взагалі той самий (якщо це тільки переїхд), або приблизно той самий (рейти в ІТ для України і Польщі сильно не відрізняються).
Ну це брехня про рейти, в Україні не найвищі рейти, тому і наймали українців - бо дешево.
І напишіть як можна порівняти Краків по послугам з депресивним пгт в Україні? Чи як Київ порівняти з Крижополем?
Однозначна відповідь - де дешевша праця - там деякі послуги дешевші.
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Додано: Пон 26 гру, 2022 21:51
BIGor написав: Faceless написав:
Чом би не порівняти їх хоча б в один рік, щоб співставні послуги для людей приблизно одного проф рівня тут і там?
І ви ж самі почали з ІТ, там взагалі легко порівняти - от релокується людина з України, рейт або взагалі той самий (якщо це тільки переїхд), або приблизно той самий (рейти в ІТ для України і Польщі сильно не відрізняються).
Ну це брехня про рейти, в Україні не найвищі рейти, тому і наймали українців - бо дешево.
І напишіть як можна порівняти Краків по послугам з депресивним пгт в Україні? Чи як Київ порівняти з Крижополем?
Однозначна відповідь - де дешевша праця - там деякі послуги дешевші.
Щодо ІТ, Україна vs Польща - це правда, рейти приблизно однакові. За вищими рейтами треба західніше було їхати. То ж не обманюйте самі себе.
За Крижопіль не можу сказати, не був. Порівняйте ваш Краків хоч з Києвом, хоч з іншими найбільшими містами - Одеса, Львів, Дніпро Харків.
Так, щодо вартості послуг і праці ви праві, в нас вони дешевші, бо загалом дешевша вартість праці. Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 11:02
Faceless написав:
Щодо ІТ, Україна vs Польща - це правда, рейти приблизно однакові.
Ну тут же Ви живете в Польщі - тому краще знаєте.
Faceless написав:
Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них.
Те саме.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 11:26
BIGor написав: Faceless написав:
Щодо ІТ, Україна vs Польща - це правда, рейти приблизно однакові.
Ну тут же Ви живете в Польщі - тому краще знаєте.
Faceless написав:
Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них.
Те саме.
Ну-ну, то просвітіть прикладами, ви ж в нас мабуть єдиний тут "першовідкривач Польщі"
. Хоч якісь цифри наведіть, як контраргумент.
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Додано: Вів 27 гру, 2022 11:36
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
Щодо ІТ, Україна vs Польща - це правда, рейти приблизно однакові.
Ну тут же Ви живете в Польщі - тому краще знаєте.
Faceless написав:
Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них.
Те саме.
Ну-ну, то просвітіть прикладами, ви ж в нас мабуть єдиний тут "першовідкривач Польщі"
. Хоч якісь цифри наведіть, як контраргумент.
Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?
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