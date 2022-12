Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 264265266267 Додано: Пон 26 гру, 2022 17:38 stm написав: BIGor написав: stm написав: А в Кракове очень дёшево поэтому Вы как Акурт в Анталии рыбу год есть не будете ))) А в Кракове очень дёшево поэтому Вы як Акурт в Анталии рыбу год есть не будете )))

З головою у Вас все ок?

Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта.

З головою у Вас все ок? З головою у Вас все ок?

Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта. Понятно, из развлечений - ровные дороги и общественный транспорт. Плюс мечта.

Скажите какие у меня развлечения были до переезда и что изменилось? Какая мечта? Зачем эти изрыгания и навешивания выдуманных ярлыков?

Додано: Пон 26 гру, 2022 17:41 Faceless написав: Якби ви порівнювали в один рік Польщу і Україну був би сенс. Я колись, як студентом почав працювати, теж не міг собі дозволити ресторани, навіть зрідка. А за багато років відвідував і у різних країнах Європи. То що, це щось означає? Ви ж ніби в минулому аудитор, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.

Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ

Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ Якби ви порівнювали в один рік Польщу і Україну був би сенс. Я колись, як студентом почав працювати, теж не міг собі дозволити ресторани, навіть зрідка. А за багато років відвідував і у різних країнах Європи. То що, це щось означає? Ви ж ніби в минулому аудитор, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ

В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.

Додано: Пон 26 гру, 2022 17:52 Re: Еміграція, заробітчанство

Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ Якби ви порівнювали в один рік Польщу і Україну був би сенс. Я колись, як студентом почав працювати, теж не міг собі дозволити ресторани, навіть зрідка. А за багато років відвідував і у різних країнах Європи. То що, це щось означає? Ви ж ніби в минулому аудитор, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ

В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати. В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.



Я тут легенду не озвучував.

То ви оцю недолугу спробу потролити написали тільки щоб не визнавати безґлуздість свого порівняння рівня життя за низьких доходів в Україні в одні роки і рівня життя з іншим рівнем доходів в інші роки в Польщі? То спроба невдала.



Ви не хочете бачити чи не бачите? Чи хочете запевнити всіх, що доя вас розваги - це покатушки на трамваї і прогулянки в парках?

Ну біс з тими розвагами, я взагалі писав про всю сферу послуг. Я тут легенду не озвучував.То ви оцю недолугу спробу потролити написали тільки щоб не визнавати безґлуздість свого порівняння рівня життя за низьких доходів в Україні в одні роки і рівня життя з іншим рівнем доходів в інші роки в Польщі? То спроба невдала.Ви не хочете бачити чи не бачите? Чи хочете запевнити всіх, що доя вас розваги - це покатушки на трамваї і прогулянки в парках?Ну біс з тими розвагами, я взагалі писав про всю сферу послуг. Faceless

Додано: Пон 26 гру, 2022 20:01

Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ Якби ви порівнювали в один рік Польщу і Україну був би сенс. Я колись, як студентом почав працювати, теж не міг собі дозволити ресторани, навіть зрідка. А за багато років відвідував і у різних країнах Європи. То що, це щось означає? Ви ж ніби в минулому аудитор, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.Робітники муніципальних громад, якщо є профспілки, можуть мати досить непогане забезпечення. Зо це означає? Та взагалі нічого. Який висновок можна зробити з водіїв трамваю, порівнюючи країни? Жодних. Особливо, якщо почали з конкретної галузі - ІТ

В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати. В чому питання? Я взагалі не бачу втрат у "развлечениях", взагалі. Так ясно? Ну що може бути вже незрозуміло? Ви ж по легенді ІТ-шник, має ж бути якісь аналітичні навички, нащо такі дурниці писати.



Я тут легенду не озвучував.

То ви оцю недолугу спробу потролити написали тільки щоб не визнавати безґлуздість свого порівняння рівня життя за низьких доходів в Україні в одні роки і рівня життя з іншим рівнем доходів в інші роки в Польщі? То спроба невдала.



Ви не хочете бачити чи не бачите? Чи хочете запевнити всіх, що доя вас розваги - це покатушки на трамваї і прогулянки в парках?

Ну біс з тими розвагами, я взагалі писав про всю сферу послуг. Я тут легенду не озвучував.То ви оцю недолугу спробу потролити написали тільки щоб не визнавати безґлуздість свого порівняння рівня життя за низьких доходів в Україні в одні роки і рівня життя з іншим рівнем доходів в інші роки в Польщі? То спроба невдала.Ви не хочете бачити чи не бачите? Чи хочете запевнити всіх, що доя вас розваги - це покатушки на трамваї і прогулянки в парках?Ну біс з тими розвагами, я взагалі писав про всю сферу послуг.

І яке недолуге порівняння? Чи порівняти сферу послуг депресивного пгт в Україні і Кракова?

Додано: Пон 26 гру, 2022 20:55 Re: Еміграція, заробітчанство



Я тут легенду не озвучував.

То ви оцю недолугу спробу потролити написали тільки щоб не визнавати безґлуздість свого порівняння рівня життя за низьких доходів в Україні в одні роки і рівня життя з іншим рівнем доходів в інші роки в Польщі? То спроба невдала.



Ви не хочете бачити чи не бачите? Чи хочете запевнити всіх, що доя вас розваги - це покатушки на трамваї і прогулянки в парках?

Ну біс з тими розвагами, я взагалі писав про всю сферу послуг. Я тут легенду не озвучував.То ви оцю недолугу спробу потролити написали тільки щоб не визнавати безґлуздість свого порівняння рівня життя за низьких доходів в Україні в одні роки і рівня життя з іншим рівнем доходів в інші роки в Польщі? То спроба невдала.Ви не хочете бачити чи не бачите? Чи хочете запевнити всіх, що доя вас розваги - це покатушки на трамваї і прогулянки в парках?Ну біс з тими розвагами, я взагалі писав про всю сферу послуг.

І яке недолуге порівняння? Чи порівняти сферу послуг депресивного пгт в Україні і Кракова? І яке недолуге порівняння? Чи порівняти сферу послуг депресивного пгт в Україні і Кракова?

Чом би не порівняти їх хоча б в один рік, щоб співставні послуги для людей приблизно одного проф рівня тут і там?

Чом би не порівняти їх хоча б в один рік, щоб співставні послуги для людей приблизно одного проф рівня тут і там?

І ви ж самі почали з ІТ, там взагалі легко порівняти - от релокується людина з України, рейт або взагалі той самий (якщо це тільки переїхд), або приблизно той самий (рейти в ІТ для України і Польщі сильно не відрізняються).

Додано: Пон 26 гру, 2022 21:24

І ви ж самі почали з ІТ, там взагалі легко порівняти - от релокується людина з України, рейт або взагалі той самий (якщо це тільки переїхд), або приблизно той самий (рейти в ІТ для України і Польщі сильно не відрізняються). Чом би не порівняти їх хоча б в один рік, щоб співставні послуги для людей приблизно одного проф рівня тут і там?І ви ж самі почали з ІТ, там взагалі легко порівняти - от релокується людина з України, рейт або взагалі той самий (якщо це тільки переїхд), або приблизно той самий (рейти в ІТ для України і Польщі сильно не відрізняються).

Ну це брехня про рейти, в Україні не найвищі рейти, тому і наймали українців - бо дешево.

І напишіть як можна порівняти Краків по послугам з депресивним пгт в Україні? Чи як Київ порівняти з Крижополем?

Ну це брехня про рейти, в Україні не найвищі рейти, тому і наймали українців - бо дешево.

І напишіть як можна порівняти Краків по послугам з депресивним пгт в Україні? Чи як Київ порівняти з Крижополем?

Однозначна відповідь - де дешевша праця - там деякі послуги дешевші.

Додано: Пон 26 гру, 2022 21:51 Re: Еміграція, заробітчанство

І ви ж самі почали з ІТ, там взагалі легко порівняти - от релокується людина з України, рейт або взагалі той самий (якщо це тільки переїхд), або приблизно той самий (рейти в ІТ для України і Польщі сильно не відрізняються). Чом би не порівняти їх хоча б в один рік, щоб співставні послуги для людей приблизно одного проф рівня тут і там?І ви ж самі почали з ІТ, там взагалі легко порівняти - от релокується людина з України, рейт або взагалі той самий (якщо це тільки переїхд), або приблизно той самий (рейти в ІТ для України і Польщі сильно не відрізняються).

Ну це брехня про рейти, в Україні не найвищі рейти, тому і наймали українців - бо дешево.

І напишіть як можна порівняти Краків по послугам з депресивним пгт в Україні? Чи як Київ порівняти з Крижополем?

Однозначна відповідь - де дешевша праця - там деякі послуги дешевші. Ну це брехня про рейти, в Україні не найвищі рейти, тому і наймали українців - бо дешево.І напишіть як можна порівняти Краків по послугам з депресивним пгт в Україні? Чи як Київ порівняти з Крижополем?Однозначна відповідь - де дешевша праця - там деякі послуги дешевші.



Щодо ІТ, Україна vs Польща - це правда, рейти приблизно однакові. За вищими рейтами треба західніше було їхати. То ж не обманюйте самі себе.

За Крижопіль не можу сказати, не був. Порівняйте ваш Краків хоч з Києвом, хоч з іншими найбільшими містами - Одеса, Львів, Дніпро Харків.

Так, щодо вартості послуг і праці ви праві, в нас вони дешевші, бо загалом дешевша вартість праці. Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них. Щодо ІТ, Україна vs Польща - це правда, рейти приблизно однакові. За вищими рейтами треба західніше було їхати. То ж не обманюйте самі себе.За Крижопіль не можу сказати, не був. Порівняйте ваш Краків хоч з Києвом, хоч з іншими найбільшими містами - Одеса, Львів, Дніпро Харків.Так, щодо вартості послуг і праці ви праві, в нас вони дешевші, бо загалом дешевша вартість праці. Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них. Faceless

Додано: Вів 27 гру, 2022 11:02 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Щодо ІТ, Україна vs Польща - це правда, рейти приблизно однакові.

Ну тут же Ви живете в Польщі - тому краще знаєте.

Faceless написав: Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них.

Те саме.

Ну тут же Ви живете в Польщі - тому краще знаєте.

Faceless написав: Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них. Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них.

Те саме. Ну тут же Ви живете в Польщі - тому краще знаєте.Те саме. BIGor

Додано: Вів 27 гру, 2022 11:26

Ну тут же Ви живете в Польщі - тому краще знаєте.

Faceless написав: Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них. Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них.

Те саме. Ну тут же Ви живете в Польщі - тому краще знаєте.Те саме.

Ну-ну, то просвітіть прикладами, ви ж в нас мабуть єдиний тут "першовідкривач Польщі". Хоч якісь цифри наведіть, як контраргумент.

Додано: Вів 27 гру, 2022 11:36

Ну тут же Ви живете в Польщі - тому краще знаєте.

Faceless написав: Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них. Але цілковито неправі щодо сегменту ІТ і доступності послуг конкретно для них.

Те саме. Ну тут же Ви живете в Польщі - тому краще знаєте.Те саме.

Ну-ну, то просвітіть прикладами, ви ж в нас мабуть єдиний тут "першовідкривач Польщі" . Хоч якісь цифри наведіть, як контраргумент. Ну-ну, то просвітіть прикладами, ви ж в нас мабуть єдиний тут "першовідкривач Польщі". Хоч якісь цифри наведіть, як контраргумент.

Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?

