Вы так интересно спорите, 10 постов про рейты, но никто так ни 1 цифры и не написал. Напишу тогда по Испании и ЮК то что знаю. Джунам тут действительно интересней, зп 1500-2000. В Украине джуны стартуют с 2х меньшей зп.
За миддлов хз, узнавал за себя - для Испаниии рейт 30-40евро это уже норм. Можно выбить 50, но это надо уже несколько лет в компании отработать и реально доказать что ты их стоишь. И то не факт что получишь. Аналогично по ЮК, если не говорить за топ конторы, а середнячок, потолок 60 евро и то врядли. Реально будет до 50. Как-то так.
Тоесть если ты уже нашел себе норм клиентов работая в Украине с рейтом 30-40уе то нефиг дергаться. Ну по крайней мере для себя я сделал такой вывод.