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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Вы так интересно спорите, 10 постов про рейты, но никто так ни 1 цифры и не написал. Напишу тогда по Испании и ЮК то что знаю. Джунам тут действительно интересней, зп 1500-2000. В Украине джуны стартуют с 2х меньшей зп.

За миддлов хз, узнавал за себя - для Испаниии рейт 30-40евро это уже норм. Можно выбить 50, но это надо уже несколько лет в компании отработать и реально доказать что ты их стоишь. И то не факт что получишь. Аналогично по ЮК, если не говорить за топ конторы, а середнячок, потолок 60 евро и то врядли. Реально будет до 50. Как-то так.

Тоесть если ты уже нашел себе норм клиентов работая в Украине с рейтом 30-40уе то нефиг дергаться. Ну по крайней мере для себя я сделал такой вывод.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:34

Re: Еміграція, заробітчанство

https://finance.ua/ua/goodtoknow/zhyttia-v-prazi
Faceless
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