RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 12:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Вы так интересно спорите, 10 постов про рейты, но никто так ни 1 цифры и не написал. Напишу тогда по Испании и ЮК то что знаю. Джунам тут действительно интересней, зп 1500-2000. В Украине джуны стартуют с 2х меньшей зп.

За миддлов хз, узнавал за себя - для Испаниии рейт 30-40евро это уже норм. Можно выбить 50, но это надо уже несколько лет в компании отработать и реально доказать что ты их стоишь. И то не факт что получишь. Аналогично по ЮК, если не говорить за топ конторы, а середнячок, потолок 60 евро и то врядли. Реально будет до 50. Как-то так.

Тоесть если ты уже нашел себе норм клиентов работая в Украине с рейтом 30-40уе то нефиг дергаться. Ну по крайней мере для себя я сделал такой вывод.
slonomag
 
Повідомлень: 181
З нами з: 23.11.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 13:34

Re: Еміграція, заробітчанство

https://finance.ua/ua/goodtoknow/zhyttia-v-prazi
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32466
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 7639 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 15:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?

Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.
Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.
Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com
З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32466
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 7639 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:34

  Faceless написав:
  BIGor написав:Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?

Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.
Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.
Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com
З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі

І де Україна на тому ресурсі? І чого там дані за 2019 рік? В мене на руки тут виходить трохи менше. Оце всі втрати.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7112
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:59

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:І де Україна на тому ресурсі? І чого там дані за 2019 рік? В мене на руки тут виходить трохи менше. Оце всі втрати.

Я вас правильно зрозумів - у вас на руки виходить трохи менше, ніж було в Україні? То чого саме ви сперечаєтеся з тим, що рейти приблизно однакові в Україні і в Польщі?
Про 2019 рік то тільки стособно блю кард.
Я дивися і itshifting і гласдор, і всюди в кращому випадку діапазон до 20 000 злотих брутто, тобто менше 4500 дол до сплати податків, а податки в Польщі дещо вищі. Порівняти з Україною - можна глянути на той самий Джинні, якщо у вас своїх цифр немає
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32466
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 7639 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 18:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Я вас правильно зрозумів - у вас на руки виходить трохи менше, ніж було в Україні? То чого саме ви сперечаєтеся з тим, що рейти приблизно однакові в Україні і в Польщі?

Ну того що податки поки що в Польщі більші.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7112
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1090 раз.
Подякували: 1497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 18:33

  BIGor написав:
  Faceless написав:Я вас правильно зрозумів - у вас на руки виходить трохи менше, ніж було в Україні? То чого саме ви сперечаєтеся з тим, що рейти приблизно однакові в Україні і в Польщі?

Ну того що податки поки що в Польщі більші.

Отже, що й вимагалося довести. Врешті-решт значення мають саме net доходи. І різниця з Україною тут (знову ж таки, не для всіх галузей, а для ІТ) на рівні похибки. Про що я й писав відпочатку
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32466
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1358 раз.
Подякували: 7639 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<1 ... 268269270271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1525)
27.12.2022 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.