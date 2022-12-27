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Вы так интересно спорите, 10 постов про рейты, но никто так ни 1 цифры и не написал. Напишу тогда по Испании и ЮК то что знаю. Джунам тут действительно интересней, зп 1500-2000. В Украине джуны стартуют с 2х меньшей зп.
За миддлов хз, узнавал за себя - для Испаниии рейт 30-40евро это уже норм. Можно выбить 50, но это надо уже несколько лет в компании отработать и реально доказать что ты их стоишь. И то не факт что получишь. Аналогично по ЮК, если не говорить за топ конторы, а середнячок, потолок 60 евро и то врядли. Реально будет до 50. Как-то так.
Тоесть если ты уже нашел себе норм клиентов работая в Украине с рейтом 30-40уе то нефиг дергаться. Ну по крайней мере для себя я сделал такой вывод.
BIGor написав:Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?
Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали. Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові. Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі
BIGor написав:Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?
Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали. Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові. Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі
І де Україна на тому ресурсі? І чого там дані за 2019 рік? В мене на руки тут виходить трохи менше. Оце всі втрати.
BIGor написав:І де Україна на тому ресурсі? І чого там дані за 2019 рік? В мене на руки тут виходить трохи менше. Оце всі втрати.
Я вас правильно зрозумів - у вас на руки виходить трохи менше, ніж було в Україні? То чого саме ви сперечаєтеся з тим, що рейти приблизно однакові в Україні і в Польщі? Про 2019 рік то тільки стособно блю кард. Я дивися і itshifting і гласдор, і всюди в кращому випадку діапазон до 20 000 злотих брутто, тобто менше 4500 дол до сплати податків, а податки в Польщі дещо вищі. Порівняти з Україною - можна глянути на той самий Джинні, якщо у вас своїх цифр немає
Faceless написав:Я вас правильно зрозумів - у вас на руки виходить трохи менше, ніж було в Україні? То чого саме ви сперечаєтеся з тим, що рейти приблизно однакові в Україні і в Польщі?
Ну того що податки поки що в Польщі більші.
Отже, що й вимагалося довести. Врешті-решт значення мають саме net доходи. І різниця з Україною тут (знову ж таки, не для всіх галузей, а для ІТ) на рівні похибки. Про що я й писав відпочатку
Податки більші хіба у порівнянні з ФОПами, але є ще і страхівки чималі. Знаю декілька програмерів, які переїхали до Польщі, в тому числі і через те, що транснаціональні фірми закрились в Україні. В грошах не виграли, але за медичну страхівку отримують реальну медичну допомогу, живуть в благоустроєному середовищі і на їх погляд (і не тільки) більш справедливому. Я якраз в Польщі працював ще у 1991 р., якраз під час путчу, пропонували залишатись. Тоді зовсім цього не сприймав. Хочу сказати, що, на жаль, навіть зараз чи до війни того рівня організації і порядку в суспільстві у нас не досягли.