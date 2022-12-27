8-12% это и есть ФОП, но медстраховка на самом фопе, говорят 400$ ежемесячно на семью хош не хош, а платишь
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Додано: Вів 27 гру, 2022 21:48
8-12% это и есть ФОП, но медстраховка на самом фопе, говорят 400$ ежемесячно на семью хош не хош, а платишь
Додано: Вів 27 гру, 2022 22:03
Додано: Вів 27 гру, 2022 22:06
Так, для найманих може бути і 30%
багато факторів, отут можна глянути
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