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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:48

  Faceless написав:
Ромасик написав:Як так? Ви мені всім форумом пів року тому доводили, що там 2-3-8% :!:
Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

8-12% это и есть ФОП, но медстраховка на самом фопе, говорят 400$ ежемесячно на семью хош не хош, а платишь :)
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:03

  Ромасик написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Я вас правильно зрозумів - у вас на руки виходить трохи менше, ніж було в Україні? То чого саме ви сперечаєтеся з тим, що рейти приблизно однакові в Україні і в Польщі?

Ну того що податки поки що в Польщі більші.

Факти того в студію будь-ласка.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:06

  Faceless написав:Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

Так, для найманих може бути і 30%
багато факторів, отут можна глянути
https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen
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