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#<1 ... 269270271272 Додано: Вів 27 гру, 2022 21:48 Faceless написав: Ромасик написав: Як так? Ви мені всім форумом пів року тому доводили, що там 2-3-8% Як так? Ви мені всім форумом пів року тому доводили, що там 2-3-8% Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші. Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

8-12% это и есть ФОП, но медстраховка на самом фопе, говорят 400$ ежемесячно на семью хош не хош, а платишь 8-12% это и есть ФОП, но медстраховка на самом фопе, говорят 400$ ежемесячно на семью хош не хош, а платишь stm

Повідомлень: 3603 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 593 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 гру, 2022 22:03 Ромасик написав: BIGor написав: Faceless написав: Я вас правильно зрозумів - у вас на руки виходить трохи менше, ніж було в Україні? То чого саме ви сперечаєтеся з тим, що рейти приблизно однакові в Україні і в Польщі? Я вас правильно зрозумів - у вас на руки виходить трохи менше, ніж було в Україні? То чого саме ви сперечаєтеся з тим, щов Україні і в Польщі?

Ну того що податки поки що в Польщі більші. Ну того що податки поки що в Польщі більші.

Факти того в студію будь-ласка. Факти того в студію будь-ласка. BIGor

Повідомлень: 7114 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1497 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 гру, 2022 22:06 Faceless написав: Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші. Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

Так, для найманих може бути і 30%

багато факторів, отут можна глянути

https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen Так, для найманих може бути і 30%багато факторів, отут можна глянути BIGor

Повідомлень: 7114 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1497 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 269270271272 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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