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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 21:48

  Faceless написав:
Ромасик написав:Як так? Ви мені всім форумом пів року тому доводили, що там 2-3-8% :!:
Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

8-12% это и есть ФОП, но медстраховка на самом фопе, говорят 400$ ежемесячно на семью хош не хош, а платишь :)
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:03

  Ромасик написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Я вас правильно зрозумів - у вас на руки виходить трохи менше, ніж було в Україні? То чого саме ви сперечаєтеся з тим, що рейти приблизно однакові в Україні і в Польщі?

Ну того що податки поки що в Польщі більші.

Факти того в студію будь-ласка.
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 22:06

  Faceless написав:Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

Так, для найманих може бути і 30%
багато факторів, отут можна глянути
https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 05:11

  Faceless написав:
  BIGor написав:Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?

Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.
Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.
Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com
З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі

Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе.
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