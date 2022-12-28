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BIGor написав:Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?
Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали. Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові. Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі
Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе.