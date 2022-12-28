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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 272273274275> Додано: Сер 28 гру, 2022 05:11 Faceless написав: BIGor написав: Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести? Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?

Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.

Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.

Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com

З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс:або glassdoor.comЗ радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі

Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе. Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе. phantom_systems

Повідомлень: 2210 З нами з: 14.04.15 Подякував: 25 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 09:58 UA написав: Grand Touring написав: Там у Дмитрия еще две квартиры есть из Скалеи. Мне интересно, это мафия оказывает такое негативное влияние или другое, географическое расположение неплохое. Там у Дмитрия еще две квартиры есть из Скалеи. Мне интересно, это мафия оказывает такое негативное влияние или другое, географическое расположение неплохое.

Особенности отпускного сезона в Италии.

Вся страна уходит в отпуск в августе.

Остальные 11 месяцев в году практически простой.

Аэропорты далеко чтобы заманить иностранного туриста.

Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.



ПС перед тем как что то купить попробуйте это попрадовать.



И ещё момент - это стоимость владения недвижимостью в Украине низкая.

Заграницей дачку или квартиру на курорте для себя могут позволить не только лишь все. Особенности отпускного сезона в Италии.Вся страна уходит в отпуск в августе.Остальные 11 месяцев в году практически простой.Аэропорты далеко чтобы заманить иностранного туриста.Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.ПС перед тем как что то купить попробуйте это попрадовать.И ещё момент - это стоимость владения недвижимостью в Украине низкая.Заграницей дачку или квартиру на курорте для себя могут позволить не только лишь все.

Дачу в Италии дорого охранять. Обносят на раз два. И раньше были сильны социалистическо-криминальные настроения, а с приездом сотен тысяч беженцев от плохой жизни в Африке, они получили новую жизнь. Дачу в Италии дорого охранять. Обносят на раз два. И раньше были сильны социалистическо-криминальные настроения, а с приездом сотен тысяч беженцев от плохой жизни в Африке, они получили новую жизнь. airmax78 Повідомлень: 41594 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 10:59 UA написав: Grand Touring написав: Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.

Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.

А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев. А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев. Bolt Повідомлень: 1459 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 11:19 Bolt написав: UA написав: Grand Touring написав: Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.

Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.

А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев. А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев.

В ваших апартаментах ещё жила семья итальянцев? В ваших апартаментах ещё жила семья итальянцев? vitaliian

Повідомлень: 15923 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2079 раз. Подякували: 2948 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 11:20 vitaliian написав: Bolt написав: UA написав:

А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев. А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев.

В ваших апартаментах ещё жила семья итальянцев? В ваших апартаментах ещё жила семья итальянцев?

В соседних. В соседних. Bolt Повідомлень: 1459 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 12:09 Прохожий написав: stm написав: барабашов написав: Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.

И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82" Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно.И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"

Южане Калабрии самая бедная часть Италии. Кондиционер стоит денег за электрику. Газовый баллон может говорить о самострое Нормальные дома газифицированы, большой баллон пропан-бутан стоит на улице возле дома, обычно "питает" несколько домов Южане Калабрии самая бедная часть Италии. Кондиционер стоит денег за электрику. Газовый баллон может говорить о самостроеНормальные дома газифицированы, большой баллон пропан-бутан стоит на улице возле дома, обычно "питает" несколько домов

как то так

подобных "курортных городков" в Италии тысячи, но в не сезон там некуй делать от слова вообще...

похоже какой-то "диванный инвестор в жилье в ЕС" пытается выйти из "удачной инвестиции" как то такподобных "курортных городков" в Италии тысячи, но в не сезон там некуй делать от слова вообще...похоже какой-то "диванный инвестор в жилье в ЕС" пытается выйти из "удачной инвестиции"

Думаю, що не тільки в Італії, а взагалі всі курортні городки +- такі- і Іспанія, і Балкани, про Болгарію- взагалі мовчу- дира- дирою. І Грузія, доречі. Треба пожити мін рік, щоб зрозуміти, чи воно тобі треба. Коли Слономаг пише, що він купить квітку в Іспаніі і буде її здавати, навіть, внесезон,- я тримаю за нього кулачки, але краще спочатку пожити в оренді. Купляти можна тоді, коли ти думаєш сам там жити мін 6 місяців на рік і коли ти вже настільки Стар/лінив, що не хочеш подорожувати. Думаю, що не тільки в Італії, а взагалі всі курортні городки +- такі- і Іспанія, і Балкани, про Болгарію- взагалі мовчу- дира- дирою. І Грузія, доречі. Треба пожити мін рік, щоб зрозуміти, чи воно тобі треба. Коли Слономаг пише, що він купить квітку в Іспаніі і буде її здавати, навіть, внесезон,- я тримаю за нього кулачки, але краще спочатку пожити в оренді. Купляти можна тоді, коли ти думаєш сам там жити мін 6 місяців на рік і коли ти вже настільки Стар/лінив, що не хочеш подорожувати. Wisznia2021 Повідомлень: 216 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 12:19 То ли дело в прекрасной благоустроенной Затоке или Кирилловке! Gastarbaiter Повідомлень: 2299 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 12:35 Gastarbaiter

На Федотке у знакомых на базе, открытой всего 3 года назад, "братья" вырвали даже унитазы, не говоря уже о другом наполнении номеров и админбудки.

Так что ни Бердянск, ни Приморск, ни Рыловка пока не актуальны.

Вы бы переехали в эту калабрийскую прелесть с баллонами если б могли работать удалённо и за хороший почасовой бакшиш? барабашов Повідомлень: 2842 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 12:39 Gastarbaiter написав: То ли дело в прекрасной благоустроенной Затоке или Кирилловке! То ли дело в прекрасной благоустроенной Затоке или Кирилловке!

Ви хочете прикупить в Затоке або в Кириловке? Так скучаете за Родиной? Ви хочете прикупить в Затоке або в Кириловке? Так скучаете за Родиной? Wisznia2021 Повідомлень: 216 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 12:39 Bolt написав: UA написав: Grand Touring написав: Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.

Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.

А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев. А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев.

В Албании(и Хорватии) реально вода чище что ли, что итальянцы туда ездят отдыхать? Или от менталитета бедных калабрийских земляков римлян и миланцев тошнит? В Албании(и Хорватии) реально вода чище что ли, что итальянцы туда ездят отдыхать? Или от менталитета бедных калабрийских земляков римлян и миланцев тошнит? барабашов Повідомлень: 2842 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 272273274275> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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