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BIGor написав:Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?
Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали. Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові. Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі
Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе.
Grand Touring написав:Там у Дмитрия еще две квартиры есть из Скалеи. Мне интересно, это мафия оказывает такое негативное влияние или другое, географическое расположение неплохое.
Особенности отпускного сезона в Италии. Вся страна уходит в отпуск в августе. Остальные 11 месяцев в году практически простой. Аэропорты далеко чтобы заманить иностранного туриста. Платежеспособные свевроитальянцы предпочитают Хорватию.
ПС перед тем как что то купить попробуйте это попрадовать.
И ещё момент - это стоимость владения недвижимостью в Украине низкая. Заграницей дачку или квартиру на курорте для себя могут позволить не только лишь все.
Дачу в Италии дорого охранять. Обносят на раз два. И раньше были сильны социалистическо-криминальные настроения, а с приездом сотен тысяч беженцев от плохой жизни в Африке, они получили новую жизнь.
барабашов написав:Я обратил внимание на весьма засранный интерьер и отсутствие кондиционеров в регионе где +30 с конца апреля по ноябрь возможно. И эта халупа у меня ассоциируется не с Феррари и Альфой, а с апельсинами по рублЮ в фильме "Спортлото-82"
Южане Калабрии самая бедная часть Италии. Кондиционер стоит денег за электрику. Газовый баллон может говорить о самострое Нормальные дома газифицированы, большой баллон пропан-бутан стоит на улице возле дома, обычно "питает" несколько домов
как то так подобных "курортных городков" в Италии тысячи, но в не сезон там некуй делать от слова вообще... похоже какой-то "диванный инвестор в жилье в ЕС" пытается выйти из "удачной инвестиции"
Думаю, що не тільки в Італії, а взагалі всі курортні городки +- такі- і Іспанія, і Балкани, про Болгарію- взагалі мовчу- дира- дирою. І Грузія, доречі. Треба пожити мін рік, щоб зрозуміти, чи воно тобі треба. Коли Слономаг пише, що він купить квітку в Іспаніі і буде її здавати, навіть, внесезон,- я тримаю за нього кулачки, але краще спочатку пожити в оренді. Купляти можна тоді, коли ти думаєш сам там жити мін 6 місяців на рік і коли ти вже настільки Стар/лінив, що не хочеш подорожувати.
Gastarbaiter На Федотке у знакомых на базе, открытой всего 3 года назад, "братья" вырвали даже унитазы, не говоря уже о другом наполнении номеров и админбудки. Так что ни Бердянск, ни Приморск, ни Рыловка пока не актуальны. Вы бы переехали в эту калабрийскую прелесть с баллонами если б могли работать удалённо и за хороший почасовой бакшиш?