В прекрасной благоустроенной Затоке/Кирилловке последние массовые сделки купли/продажи закончились, наверное лет 10 назад. Я не знаю кому оно после того как цены перешагнули 15куе за дачу в 3 сотки было нужно.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 12:45
Додано: Сер 28 гру, 2022 12:47
Не знаю насчёт западного побережья Италии, но восточное явно проигрывает Хорватии и Албании, Греции. Да там и нефиг добираться, загрузился на паром в Бари, Брендизе и через несколько часов в Дуресе или Игуменице, Корфу.
Додано: Сер 28 гру, 2022 12:48
Мой знакомый после 1 месяца проведенного в Албании на морском побережье сказал "нах-нах - больше никогда в жизни". Албанцы - это вильнолюди в квадрате. Единственные итальянцы, которые могут предпочесть отдых в Албании - это либо итальянцы албанского происхождения, либо жители той чужой квартиры в маленьком городке, развесившие свое белье на балконе.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 28 гру, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 гру, 2022 12:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Возможно Вы пропустили, я никогда не писал что хочу квитку в туристическом городке на 10к жителей. Я и сам в таком городе не хотел бы жить. Я сейчас живу и выбираю вариант в Аликанте где 350к население. Это сейчас, зимой, вне сезона. А летом тут 500к+. Ну тоесть это полноценный город типа Николаева например.
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