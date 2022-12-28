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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 272273274275
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:45

  Gastarbaiter написав:То ли дело в прекрасной благоустроенной Затоке или Кирилловке!

В прекрасной благоустроенной Затоке/Кирилловке последние массовые сделки купли/продажи закончились, наверное лет 10 назад. Я не знаю кому оно после того как цены перешагнули 15куе за дачу в 3 сотки было нужно.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:47

  барабашов написав:
  Bolt написав:
  UA написав:

А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев.

В Албании(и Хорватии) реально вода чище что ли, что итальянцы туда ездят отдыхать? Или от менталитета бедных калабрийских земляков римлян и миланцев тошнит?

Не знаю насчёт западного побережья Италии, но восточное явно проигрывает Хорватии и Албании, Греции. Да там и нефиг добираться, загрузился на паром в Бари, Брендизе и через несколько часов в Дуресе или Игуменице, Корфу.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:48

  барабашов написав:В Албании(и Хорватии) реально вода чище что ли, что итальянцы туда ездят отдыхать? Или от менталитета бедных калабрийских земляков римлян и миланцев тошнит?

Мой знакомый после 1 месяца проведенного в Албании на морском побережье сказал "нах-нах - больше никогда в жизни". Албанцы - это вильнолюди в квадрате. Единственные итальянцы, которые могут предпочесть отдых в Албании - это либо итальянцы албанского происхождения, либо жители той чужой квартиры в маленьком городке, развесившие свое белье на балконе.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 28 гру, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:49

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Коли Слономаг пише, що він купить квітку в Іспаніі і буде її здавати, навіть, внесезон,- я тримаю за нього кулачки, але краще спочатку пожити в оренді. Купляти можна тоді, коли ти думаєш сам там жити мін 6 місяців на рік і коли ти вже настільки Стар/лінив, що не хочеш подорожувати.

Возможно Вы пропустили, я никогда не писал что хочу квитку в туристическом городке на 10к жителей. Я и сам в таком городе не хотел бы жить. Я сейчас живу и выбираю вариант в Аликанте где 350к население. Это сейчас, зимой, вне сезона. А летом тут 500к+. Ну тоесть это полноценный город типа Николаева например.
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