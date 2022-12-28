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#<1 ... 272273274275 Додано: Сер 28 гру, 2022 12:45 Gastarbaiter написав: То ли дело в прекрасной благоустроенной Затоке или Кирилловке! То ли дело в прекрасной благоустроенной Затоке или Кирилловке!

В прекрасной благоустроенной Затоке/Кирилловке последние массовые сделки купли/продажи закончились, наверное лет 10 назад. Я не знаю кому оно после того как цены перешагнули 15куе за дачу в 3 сотки было нужно. В прекрасной благоустроенной Затоке/Кирилловке последние массовые сделки купли/продажи закончились, наверное лет 10 назад. Я не знаю кому оно после того как цены перешагнули 15куе за дачу в 3 сотки было нужно. airmax78 Повідомлень: 41594 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 12:47 барабашов написав: Bolt написав: UA написав:

А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев. А не платежеспособные в Албанию. Каждый раз как там отдыхаю, довольно много их вижу, даже в апартаментах куда езжу уже 7 лет, уже несколько раз встречал одну и туже семью итальянцев.

В Албании(и Хорватии) реально вода чище что ли, что итальянцы туда ездят отдыхать? Или от менталитета бедных калабрийских земляков римлян и миланцев тошнит? В Албании(и Хорватии) реально вода чище что ли, что итальянцы туда ездят отдыхать? Или от менталитета бедных калабрийских земляков римлян и миланцев тошнит?

Не знаю насчёт западного побережья Италии, но восточное явно проигрывает Хорватии и Албании, Греции. Да там и нефиг добираться, загрузился на паром в Бари, Брендизе и через несколько часов в Дуресе или Игуменице, Корфу. Не знаю насчёт западного побережья Италии, но восточное явно проигрывает Хорватии и Албании, Греции. Да там и нефиг добираться, загрузился на паром в Бари, Брендизе и через несколько часов в Дуресе или Игуменице, Корфу. Bolt Повідомлень: 1459 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 12:48 барабашов написав: В Албании(и Хорватии) реально вода чище что ли, что итальянцы туда ездят отдыхать? Или от менталитета бедных калабрийских земляков римлян и миланцев тошнит? В Албании(и Хорватии) реально вода чище что ли, что итальянцы туда ездят отдыхать? Или от менталитета бедных калабрийских земляков римлян и миланцев тошнит?

Мой знакомый после 1 месяца проведенного в Албании на морском побережье сказал "нах-нах - больше никогда в жизни". Албанцы - это вильнолюди в квадрате. Единственные итальянцы, которые могут предпочесть отдых в Албании - это либо итальянцы албанского происхождения, либо жители той чужой квартиры в маленьком городке, развесившие свое белье на балконе. Мой знакомый после 1 месяца проведенного в Албании на морском побережье сказал "нах-нах - больше никогда в жизни". Албанцы - это вильнолюди в квадрате. Единственные итальянцы, которые могут предпочесть отдых в Албании - это либо итальянцы албанского происхождения, либо жители той чужой квартиры в маленьком городке, развесившие свое белье на балконе. Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 28 гру, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 41594 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 12:49 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Коли Слономаг пише, що він купить квітку в Іспаніі і буде її здавати, навіть, внесезон,- я тримаю за нього кулачки, але краще спочатку пожити в оренді. Купляти можна тоді, коли ти думаєш сам там жити мін 6 місяців на рік і коли ти вже настільки Стар/лінив, що не хочеш подорожувати. Коли Слономаг пише, що він купить квітку в Іспаніі і буде її здавати, навіть, внесезон,- я тримаю за нього кулачки, але краще спочатку пожити в оренді. Купляти можна тоді, коли ти думаєш сам там жити мін 6 місяців на рік і коли ти вже настільки Стар/лінив, що не хочеш подорожувати.

Возможно Вы пропустили, я никогда не писал что хочу квитку в туристическом городке на 10к жителей. Я и сам в таком городе не хотел бы жить. Я сейчас живу и выбираю вариант в Аликанте где 350к население. Это сейчас, зимой, вне сезона. А летом тут 500к+. Ну тоесть это полноценный город типа Николаева например. Возможно Вы пропустили, я никогда не писал что хочу квитку в туристическом городке на 10к жителей. Я и сам в таком городе не хотел бы жить. Я сейчас живу и выбираю вариант в Аликанте где 350к население. Это сейчас, зимой, вне сезона. А летом тут 500к+. Ну тоесть это полноценный город типа Николаева например. slonomag Повідомлень: 183 З нами з: 23.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 272273274275 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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