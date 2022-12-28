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#<1 ... 274275276277> Додано: Сер 28 гру, 2022 18:51 phantom_systems написав: Faceless написав: BIGor написав: Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести? Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?

Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.

Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.

Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com

З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс:або glassdoor.comЗ радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі

Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе. Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе.

Чомусь багаті люди заробляють в Україні, а живуть в Європі/США.



Вже не раз писав, що в Україні як тільки підходиш до бар"єру збережеь в 100Куе потрібно думати про те, як перебратися в цивілізований світ.



Тут можна хіба швидко заробити "стартовий капітал".

Тих же 100куе сенйор без напрягу наскурдовує таку сумму за два роки:



https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html



Думаю, що декларації про доходи та названої суми вистачить на іпотечний внесок 20%+, а в багатьох локаціях ЄС і на покупку "за кеш".



"Пашуть" в Європі в ІТ, приблизно як ІТР в совку. Чомусь багаті люди заробляють в Україні, а живуть в Європі/США.Вже не раз писав, що в Україні як тільки підходиш до бар"єру збережеь в 100Куе потрібно думати про те, як перебратися в цивілізований світ.Тут можна хіба швидко заробити "стартовий капітал".Тих же 100куе сенйор без напрягу наскурдовує таку сумму за два роки:Думаю, що декларації про доходи та названої суми вистачить на іпотечний внесок 20%+, а в багатьох локаціях ЄС і на покупку "за кеш"."Пашуть" в Європі в ІТ, приблизно як ІТР в совку. flyman

Повідомлень: 30180 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1443 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 19:08 stm написав: Faceless написав: Ромасик написав: Як так? Ви мені всім форумом пів року тому доводили, що там 2-3-8% Як так? Ви мені всім форумом пів року тому доводили, що там 2-3-8% Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші. Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

8-12% это и есть ФОП, но медстраховка на самом фопе, говорят 400$ ежемесячно на семью хош не хош, а платишь 8-12% это и есть ФОП, но медстраховка на самом фопе, говорят 400$ ежемесячно на семью хош не хош, а платишь



Ніт,

ФОП, там 19% "ліньовий податок" (тобто фіксований), але можна зменшувати базу оподаткування списуючи витрати на бізнес. Плюс ZUS (ЄСВ по нашому), перші два роки було раніше "малий ZUS", тобто сильно зменшений відносно звичайного.



щоб не платити коли нема доходу, то просто призупиняєш ФОП.



BIGor написав: Faceless написав: Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші. Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

Так, для найманих може бути і 30%

багато факторів, отут можна глянути

https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen Так, для найманих може бути і 30%багато факторів, отут можна глянути





Недавно в Польщі для стимулювання ІТ запровадили податкові пільги, тому 8% для QA (тестерів) а розробників 12% ПДФО. ЄСВ там має "стелю", після досягнення якої він не стягується (щось подідне є і тут).



Також є пільга на авторське право, по моєму 50% до податкової бази, але теж є ліміт.



Так щоб платити 30% податків від доходу в ІТ це треба не цікавитися можливостями, які дає податковий кодекс для пересіченого працівника.



phantom_systems написав: Faceless написав: BIGor написав: Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести? Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?

Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.

Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.

Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com

З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс:або glassdoor.comЗ радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі

Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе. Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе.



40%, це не про Польщу.



І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.

У них різні і податки, і рейти, і ризики. Ніт,ФОП, там 19% "ліньовий податок" (тобто фіксований), але можна зменшувати базу оподаткування списуючи витрати на бізнес. Плюс ZUS (ЄСВ по нашому), перші два роки було раніше "малий ZUS", тобто сильно зменшений відносно звичайного.щоб не платити коли нема доходу, то просто призупиняєш ФОП.Недавно в Польщі для стимулювання ІТ запровадили податкові пільги, тому 8% для QA (тестерів) а розробників 12% ПДФО. ЄСВ там має "стелю", після досягнення якої він не стягується (щось подідне є і тут).Також є пільга на авторське право, по моєму 50% до податкової бази, але теж є ліміт.Так щоб платити 30% податків від доходу в ІТ це треба не цікавитися можливостями, які дає податковий кодекс для пересіченого працівника.40%, це не про Польщу.І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.У них різні і податки, і рейти, і ризики. flyman

Повідомлень: 30180 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1443 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 19:37 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.

У них різні і податки, і рейти, і ризики. І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.У них різні і податки, і рейти, і ризики.

Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні.

Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.? Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)?буде отримувати на старості в Україні.Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.? BIGor

Повідомлень: 7120 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 19:45 барабашов написав: Вы бы переехали в эту калабрийскую прелесть с баллонами если б могли работать удалённо и за хороший почасовой бакшиш? Вы бы переехали в эту калабрийскую прелесть с баллонами если б могли работать удалённо и за хороший почасовой бакшиш?

Не знаю, не бывал в тех местах. Но гипотетически мог бы рассмотреть.

Отсутствие 10 ломбардов и космолотов в пешей доступности не пугает. Не знаю, не бывал в тех местах. Но гипотетически мог бы рассмотреть.Отсутствие 10 ломбардов и космолотов в пешей доступности не пугает. Gastarbaiter Повідомлень: 2301 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 19:50 Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями? Gastarbaiter Повідомлень: 2301 З нами з: 26.02.18 Подякував: 609 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 20:13 BIGor написав: flyman написав: І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.

У них різні і податки, і рейти, і ризики. І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.У них різні і податки, і рейти, і ризики.

Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні.

Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.? Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)?буде отримувати на старості в Україні.Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?

Дивно слухати від колишнього аудитора з великої четвірки про сподівання на пенсію.

Чомусь думав, що "кожен сам собі коваль своєї пенсії".

100Кує, це еквівалент 5 кавалірок в Києві в пішій доступності до ШРТ, кожна з яких в сьогоднішніх умовах даватиме невелику "добавку до пенсії" в $120 ..$150.

Так що два роки сінйора в ІТ еквівалентно його пенсії $600...$750 в місяць. Дивно слухати від колишнього аудитора з великої четвірки про сподівання на пенсію.Чомусь думав, що "кожен сам собі коваль своєї пенсії".100Кує, це еквівалент 5 кавалірок в Києві в пішій доступності до ШРТ, кожна з яких в сьогоднішніх умовах даватиме невелику "добавку до пенсії" в $120 ..$150.Так що два роки сінйора в ІТ еквівалентно його пенсії $600...$750 в місяць. flyman

Повідомлень: 30180 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1443 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 20:23 flyman написав: BIGor написав: flyman написав: І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.

У них різні і податки, і рейти, і ризики. І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.У них різні і податки, і рейти, і ризики.

Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні.

Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.? Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)?буде отримувати на старості в Україні.Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?

Дивно слухати від колишнього аудитора з великої четвірки про сподівання на пенсію.

Чомусь думав, що "кожен сам собі коваль своєї пенсії".

100Кує, це еквівалент 5 кавалірок в Києві в пішій доступності до ШРТ, кожна з яких в сьогоднішніх умовах даватиме невелику "добавку до пенсії" в $120 ..$150.

Так що два роки сінйора в ІТ еквівалентно його пенсії $600...$750 в місяць. Дивно слухати від колишнього аудитора з великої четвірки про сподівання на пенсію.Чомусь думав, що "кожен сам собі коваль своєї пенсії".100Кує, це еквівалент 5 кавалірок в Києві в пішій доступності до ШРТ, кожна з яких в сьогоднішніх умовах даватиме невелику "добавку до пенсії" в $120 ..$150.Так що два роки сінйора в ІТ еквівалентно його пенсії $600...$750 в місяць.

Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите? Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите? BIGor

Повідомлень: 7120 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 20:37 Faceless написав: Ромасик написав: Faceless написав: Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші. Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП,. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

Як так? Я думав в Україні найвищі податки. Куди ж трошки вище? Бігор городами навіщо тікав? Як так? Я думав в Україні найвищі податки. Куди ж трошки вище? Бігор городами навіщо тікав?

Те, що ви нічого не знаєте про системи оподаткування не тільки у світі, а й в Україні, ви вже продемонтрували в іншій темі. Але тут це офтоп Те, що ви нічого не знаєте про системи оподаткування не тільки у світі, а й в Україні, ви вже продемонтрували в іншій темі. Але тут це офтоп



Как офтоп?

Не может быть!

То есть, вы и ваши коллеги устроили из этой ветки помойку для неугодных постов с ветки про обвал, а теперь и на ветке-помойке оказывается есть офтоп?

Надо еше одну ветку-помойку создать куда сбрасывать офтоп с веток-помоек.

Как офтоп?Не может быть!То есть, вы и ваши коллеги устроили из этой ветки помойку для неугодных постов с ветки про обвал, а теперь и на ветке-помойке оказывается есть офтоп?Надо еше одну ветку-помойку создать куда сбрасывать офтоп с веток-помоек. rjkz

Повідомлень: 14049 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7360 раз. Подякували: 4407 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 20:41 BIGor написав: Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите? Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите?

Читайте уважно тему про КРЖН Читайте уважно тему про КРЖН flyman

Повідомлень: 30180 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1443 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 20:44 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: Ромасик написав: Як так? Я думав в Україні найвищі податки. Куди ж трошки вище? Бігор городами навіщо тікав? Як так? Я думав в Україні найвищі податки. Куди ж трошки вище? Бігор городами навіщо тікав?

Те, що ви нічого не знаєте про системи оподаткування не тільки у світі, а й в Україні, ви вже продемонтрували в іншій темі. Але тут це офтоп Те, що ви нічого не знаєте про системи оподаткування не тільки у світі, а й в Україні, ви вже продемонтрували в іншій темі. Але тут це офтоп



Как офтоп?

Не может быть!

То есть, вы и ваши коллеги устроили из этой ветки помойку для неугодных постов с ветки про обвал, а теперь и на ветке-помойке оказывается есть офтоп?

Надо еше одну ветку-помойку создать куда сбрасывать офтоп с веток-помоек.

Как офтоп?Не может быть!То есть, вы и ваши коллеги устроили из этой ветки помойку для неугодных постов с ветки про обвал, а теперь и на ветке-помойке оказывается есть офтоп?Надо еше одну ветку-помойку создать куда сбрасывать офтоп с веток-помоек. Для питань оподаткування є вже, не переживайте Для питань оподаткування є вже, не переживайте Faceless

Модератор Повідомлень: 32475 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7649 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 274275276277> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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