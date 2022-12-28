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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 274275276277>
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 18:51

  phantom_systems написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?

Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.
Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.
Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com
З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі

Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе.

Чомусь багаті люди заробляють в Україні, а живуть в Європі/США.

Вже не раз писав, що в Україні як тільки підходиш до бар"єру збережеь в 100Куе потрібно думати про те, як перебратися в цивілізований світ.

Тут можна хіба швидко заробити "стартовий капітал".
Тих же 100куе сенйор без напрягу наскурдовує таку сумму за два роки:

https://fi202x.blogspot.com/2022/12/2-100.html

Думаю, що декларації про доходи та названої суми вистачить на іпотечний внесок 20%+, а в багатьох локаціях ЄС і на покупку "за кеш".

"Пашуть" в Європі в ІТ, приблизно як ІТР в совку.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:08

  stm написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:Як так? Ви мені всім форумом пів року тому доводили, що там 2-3-8% :!:
Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

8-12% это и есть ФОП, но медстраховка на самом фопе, говорят 400$ ежемесячно на семью хош не хош, а платишь :)


Ніт,
ФОП, там 19% "ліньовий податок" (тобто фіксований), але можна зменшувати базу оподаткування списуючи витрати на бізнес. Плюс ZUS (ЄСВ по нашому), перші два роки було раніше "малий ZUS", тобто сильно зменшений відносно звичайного.

щоб не платити коли нема доходу, то просто призупиняєш ФОП.

  BIGor написав:
  Faceless написав:Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

Так, для найманих може бути і 30%
багато факторів, отут можна глянути
https://wynagrodzenia.pl/kalkulator-wynagrodzen



Недавно в Польщі для стимулювання ІТ запровадили податкові пільги, тому 8% для QA (тестерів) а розробників 12% ПДФО. ЄСВ там має "стелю", після досягнення якої він не стягується (щось подідне є і тут).

Також є пільга на авторське право, по моєму 50% до податкової бази, але теж є ліміт.

Так щоб платити 30% податків від доходу в ІТ це треба не цікавитися можливостями, які дає податковий кодекс для пересіченого працівника.

  phantom_systems написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Київський заочний знавець Польщі - а самим слабо хоч один факт чи цифру навести?

Факто було те, що ті знайомі, хто релокувався туди, більше номінально заробляти не стали.
Чиїсь персональні ЗП публікувати не буду, але якщо тут розробники з досвідом, личками Middle - Senior, заробляли в діапазоні 3-5 тис дол (це не найзатребуваніші спеціалізації, я свідомо не беру тих, у кого вдвічі більше тут, і я усереднюю, бо і скіли у людей трохи різні, і досвід), то й у Польщі не могли розраховувати на більше (на те саме - в кращому випадку), навіть у Варшаві чи Кракові.
Якщо такі цифри вам не показові, добре, є от такий ресурс: https://itshifting.com/poland/salaries або glassdoor.com
З радістю почув би від вас апрув, що хоча б узагальнено середня ставка для ІТ спеціаліста у Польщі, чистими, буде якось суттєво вище, ніж то можна заробити в Україні. Ви ж в нас інсайдер у квадраті, ІТ і в Польщі

Таки да, сколько раз предлагали релокэйт в Польшу ещё до всего этого, всегда ставка была не больше украинской, при этом налоги для мидла-сеньора почти 40% по сравнению с нашими фоповскими 5%. Даже как перевалочная база Польша не прокатывала, так как контракт на их галере минимум 2 года, иначе возвращать подъёмные на релокэйт и всё такое. Да ну её к чёрту при таком раскладе.


40%, це не про Польщу.

І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.
У них різні і податки, і рейти, і ризики.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.
У них різні і податки, і рейти, і ризики.

Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні.
Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:45

  барабашов написав:Вы бы переехали в эту калабрийскую прелесть с баллонами если б могли работать удалённо и за хороший почасовой бакшиш?

Не знаю, не бывал в тех местах. Но гипотетически мог бы рассмотреть.
Отсутствие 10 ломбардов и космолотов в пешей доступности не пугает.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 19:50

Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:13

  BIGor написав:
  flyman написав:І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.
У них різні і податки, і рейти, і ризики.

Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні.
Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?

Дивно слухати від колишнього аудитора з великої четвірки про сподівання на пенсію.
Чомусь думав, що "кожен сам собі коваль своєї пенсії".
100Кує, це еквівалент 5 кавалірок в Києві в пішій доступності до ШРТ, кожна з яких в сьогоднішніх умовах даватиме невелику "добавку до пенсії" в $120 ..$150.
Так що два роки сінйора в ІТ еквівалентно його пенсії $600...$750 в місяць.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:23

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.
У них різні і податки, і рейти, і ризики.

Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні.
Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?

Дивно слухати від колишнього аудитора з великої четвірки про сподівання на пенсію.
Чомусь думав, що "кожен сам собі коваль своєї пенсії".
100Кує, це еквівалент 5 кавалірок в Києві в пішій доступності до ШРТ, кожна з яких в сьогоднішніх умовах даватиме невелику "добавку до пенсії" в $120 ..$150.
Так що два роки сінйора в ІТ еквівалентно його пенсії $600...$750 в місяць.

Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:37

  Faceless написав:
  Ромасик написав:
  Faceless написав:Там є різні варіанти влаштування, і різні ставки в різних галузях. Є такий собі аналог нашого ФОП, трошки дорожче по податкам. Для звичайного найманого податки суттєво більші.

Як так? Я думав в Україні найвищі податки. Куди ж трошки вище? Бігор городами навіщо тікав?

Те, що ви нічого не знаєте про системи оподаткування не тільки у світі, а й в Україні, ви вже продемонтрували в іншій темі. Але тут це офтоп


Как офтоп?
Не может быть!
То есть, вы и ваши коллеги устроили из этой ветки помойку для неугодных постов с ветки про обвал, а теперь и на ветке-помойке оказывается есть офтоп?
Надо еше одну ветку-помойку создать куда сбрасывать офтоп с веток-помоек.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:41

  BIGor написав:Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите?

Читайте уважно тему про КРЖН
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 20:44

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:Як так? Я думав в Україні найвищі податки. Куди ж трошки вище? Бігор городами навіщо тікав?

Те, що ви нічого не знаєте про системи оподаткування не тільки у світі, а й в Україні, ви вже продемонтрували в іншій темі. Але тут це офтоп


Как офтоп?
Не может быть!
То есть, вы и ваши коллеги устроили из этой ветки помойку для неугодных постов с ветки про обвал, а теперь и на ветке-помойке оказывается есть офтоп?
Надо еше одну ветку-помойку создать куда сбрасывать офтоп с веток-помоек.
:mrgreen:
Для питань оподаткування є вже, не переживайте
Faceless
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