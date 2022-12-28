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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 гру, 2022 20:49
Faceless написав: flyman написав: BIGor написав:
Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн.
буде отримувати на старості в Україні.
Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?
Дивно слухати від колишнього аудитора з великої четвірки про сподівання на пенсію.
Чомусь думав, що "кожен сам собі коваль своєї пенсії".
100Кує, це еквівалент 5 кавалірок в Києві в пішій доступності до ШРТ, кожна з яких в сьогоднішніх умовах даватиме невелику "добавку до пенсії" в $120 ..$150.
Так що два роки сінйора в ІТ еквівалентно його пенсії $600...$750 в місяць.
Вечір офігітєльних історій.
Всі цифри не мають нічого спільного з реальністю
Не буду доказувати їх спільність з реальністю.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:23
flyman написав: BIGor написав:
Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите?
Читайте уважно тему про КРЖН
Zero?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:51
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите?
Читайте уважно тему про КРЖН
Zero?
Податок з чого? З того що в кавалірці живе майстер?
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Додано: Сер 28 гру, 2022 21:55
Розсилка з Квори
Q:
As an engineer in Norway, can you save any of your salary?
A:
Absolutely. The average salary for engineers in the private sector in Norway is about $100k.
Contrary to popular belief, income taxes are actually quite low in Norway compared to the rest of Europe. The take-home salary for someone making $100k would be $69k, and that’s excluding various tax deductibles like home ownership. The expenses of living in Norway are VAT and other taxes on consumption and services in addition to general living costs.
The taxes pay for some very good welfare benefits, such as free healthcare and free education.
Engineers usually have excellent insurance and pension plans provided by employers, as well as other benefits like free phones, laptops, internet and so on.
Also, keep in mind that both adults work full-time in most Norwegian households.
Engineers in Norway generally have great economic freedom. An engineer who wants to save some of the salary can easily do that while maintaining a comfortable lifestyle.
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Додано: Сер 28 гру, 2022 22:50
Gastarbaiter написав:
Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями?
Автобусы новые или трошки б/у?
Сколько проезд стоит в расчёте за километр(у нас с Новомосковска до Днепра в районе 1+...грн/км на китайском новом ДонгФенге-Исузу с кондёром но конечно без ремней)?
Водители получают сколько не в курсе ли вы?
И если вас устраивает та калабрийская забудова - напомните, где вы жили при Виктыр ХФедорыче? Уж не в квартире ли легендарного Бига539?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 00:17
Faceless написав:
rjkz
Для питань оподаткування є вже, не переживайте
Я переживаю, что вынужден читать сначала одни и те-же посты на ветке про обвал, а потом на ветках, на которые вы и ваши коллеги сбрасывают это.
Почему на ветку про обвал не переносятся посты с других веток?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 00:19
Faceless написав:
rjkz
Для питань оподаткування є вже, не переживайте
А почему вы трете неудобные вопросы?
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