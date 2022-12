Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 275276277278279280> Додано: Сер 28 гру, 2022 20:49 Faceless написав: flyman написав: BIGor написав: Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні.

Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.? Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)?буде отримувати на старості в Україні.Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?

Дивно слухати від колишнього аудитора з великої четвірки про сподівання на пенсію.

Чомусь думав, що "кожен сам собі коваль своєї пенсії".

100Кує, це еквівалент 5 кавалірок в Києві в пішій доступності до ШРТ, кожна з яких в сьогоднішніх умовах даватиме невелику "добавку до пенсії" в $120 ..$150.

Так що два роки сінйора в ІТ еквівалентно його пенсії $600...$750 в місяць. Дивно слухати від колишнього аудитора з великої четвірки про сподівання на пенсію.Чомусь думав, що "кожен сам собі коваль своєї пенсії".100Кує, це еквівалент 5 кавалірок в Києві в пішій доступності до ШРТ, кожна з яких в сьогоднішніх умовах даватиме невелику "добавку до пенсії" в $120 ..$150.Так що два роки сінйора в ІТ еквівалентно його пенсії $600...$750 в місяць.



Вечір офігітєльних історій.

Всі цифри не мають нічого спільного з реальністю Вечір офігітєльних історій.Всі цифри не мають нічого спільного з реальністю

Не буду доказувати їх спільність з реальністю. Не буду доказувати їх спільність з реальністю. flyman

Повідомлень: 30183 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 21:23 flyman написав: BIGor написав: Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите? Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите?

Читайте уважно тему про КРЖН Читайте уважно тему про КРЖН

Zero? Zero? BIGor

Повідомлень: 7124 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 21:51 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите? Так скільки маєте з тих кавалірок? Скільки податку з того платите?

Читайте уважно тему про КРЖН Читайте уважно тему про КРЖН

Zero? Zero?

Податок з чого? З того що в кавалірці живе майстер? Податок з чого? З того що в кавалірці живе майстер? flyman

Повідомлень: 30183 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 21:55 Re: Еміграція, заробітчанство - а якщо двоє працює? Розсилка з Квори

Q:

As an engineer in Norway, can you save any of your salary?



A:

Absolutely. The average salary for engineers in the private sector in Norway is about $100k.



Contrary to popular belief, income taxes are actually quite low in Norway compared to the rest of Europe. The take-home salary for someone making $100k would be $69k, and that’s excluding various tax deductibles like home ownership. The expenses of living in Norway are VAT and other taxes on consumption and services in addition to general living costs.



The taxes pay for some very good welfare benefits, such as free healthcare and free education.



Engineers usually have excellent insurance and pension plans provided by employers, as well as other benefits like free phones, laptops, internet and so on.



Also, keep in mind that both adults work full-time in most Norwegian households.



Engineers in Norway generally have great economic freedom. An engineer who wants to save some of the salary can easily do that while maintaining a comfortable lifestyle. flyman

Повідомлень: 30183 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 гру, 2022 22:50 Gastarbaiter написав: Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями? Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями?

Автобусы новые или трошки б/у?

Сколько проезд стоит в расчёте за километр(у нас с Новомосковска до Днепра в районе 1+...грн/км на китайском новом ДонгФенге-Исузу с кондёром но конечно без ремней)?

Водители получают сколько не в курсе ли вы?

И если вас устраивает та калабрийская забудова - напомните, где вы жили при Виктыр ХФедорыче? Уж не в квартире ли легендарного Бига539? Автобусы новые или трошки б/у?Сколько проезд стоит в расчёте за километр(у нас с Новомосковска до Днепра в районе 1+...грн/км на китайском новом ДонгФенге-Исузу с кондёром но конечно без ремней)?Водители получают сколько не в курсе ли вы?И если вас устраивает та калабрийская забудова - напомните, где вы жили при Виктыр ХФедорыче? Уж не в квартире ли легендарного Бига539? барабашов Повідомлень: 2847 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 01:52 барабашов написав: Gastarbaiter написав: Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями? Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями?

Автобусы новые или трошки б/у?

Сколько проезд стоит в расчёте за километр(у нас с Новомосковска до Днепра в районе 1+...грн/км на китайском новом ДонгФенге-Исузу с кондёром но конечно без ремней)?

Водители получают сколько не в курсе ли вы?

И если вас устраивает та калабрийская забудова - напомните, где вы жили при Виктыр ХФедорыче? Уж не в квартире ли легендарного Бига539? Автобусы новые или трошки б/у?Сколько проезд стоит в расчёте за километр(у нас с Новомосковска до Днепра в районе 1+...грн/км на китайском новом ДонгФенге-Исузу с кондёром но конечно без ремней)?Водители получают сколько не в курсе ли вы?И если вас устраивает та калабрийская забудова - напомните, где вы жили при Виктыр ХФедорыче? Уж не в квартире ли легендарного Бига539?

Да вроде новые. МАНы. Проезд 6 злотых за час или 8 за полтора.

Для вас все в Украине лучше, чем в других странах. А что не лучше, то дешевле, а, следовательно, лучше. Железная логика, спорить с которой не вижу смысла. Радуйтесь дальше Донг Фенгам. Да вроде новые. МАНы. Проезд 6 злотых за час или 8 за полтора.Для вас все в Украине лучше, чем в других странах. А что не лучше, то дешевле, а, следовательно, лучше. Железная логика, спорить с которой не вижу смысла. Радуйтесь дальше Донг Фенгам. Gastarbaiter Повідомлень: 2302 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 353 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 03:07 Gastarbaiter

Мне в Украине лучше не потому что дешевле

Хотя деньги экономить тоже надо(и Дойч это сейчас родственникам доказывает)

А вы как тот Куйбышев и таксист в «Брат-2» - национальном триумфе рашки по истечению 90х

Которых вы не жрали …опой в силу возраста

Ну да ладно, проезд 40грн час этот норм при из ценах и уровне жизни

У нас при солярке 1.4евро не намного дешевле

Я вообще думал что с первого января мы с пшеками одной страной будем с переходом на латиницу постепенно

Но вы не расслабляйтесь там, собирайте на что то красивое в Варшаве или Кракове не в старом фонде как Флуй снимал, и не забывайте о своих родственниках здесь, у нас. Думаю они сейчас без света/газа/воды НГ ожидают. И без оливье. барабашов Повідомлень: 2847 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:11 flyman написав: BIGor написав: Zero? Zero?

Податок з чого? З того що в кавалірці живе майстер? Податок з чого? З того що в кавалірці живе майстер?

Так Ви досихпір не маєте нічо з тих кавалірок? Яка окупність проекту? 50 років? Так Ви досихпір не маєте нічо з тих кавалірок? Яка окупність проекту? 50 років? BIGor

Повідомлень: 7124 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:28 Gastarbaiter написав: барабашов написав: Gastarbaiter написав: Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями? Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями?

Автобусы новые или трошки б/у?

Сколько проезд стоит в расчёте за километр(у нас с Новомосковска до Днепра в районе 1+...грн/км на китайском новом ДонгФенге-Исузу с кондёром но конечно без ремней)?

Водители получают сколько не в курсе ли вы?

И если вас устраивает та калабрийская забудова - напомните, где вы жили при Виктыр ХФедорыче? Уж не в квартире ли легендарного Бига539? Автобусы новые или трошки б/у?Сколько проезд стоит в расчёте за километр(у нас с Новомосковска до Днепра в районе 1+...грн/км на китайском новом ДонгФенге-Исузу с кондёром но конечно без ремней)?Водители получают сколько не в курсе ли вы?И если вас устраивает та калабрийская забудова - напомните, где вы жили при Виктыр ХФедорыче? Уж не в квартире ли легендарного Бига539?

Да вроде новые. МАНы. Проезд 6 злотых за час или 8 за полтора.

Для вас все в Украине лучше, чем в других странах. А что не лучше, то дешевле, а, следовательно, лучше. Железная логика, спорить с которой не вижу смысла. Радуйтесь дальше Донг Фенгам. Да вроде новые. МАНы. Проезд 6 злотых за час или 8 за полтора.Для вас все в Украине лучше, чем в других странах. А что не лучше, то дешевле, а, следовательно, лучше. Железная логика, спорить с которой не вижу смысла. Радуйтесь дальше Донг Фенгам.

Глупо доказивать, что здесь или там лучше/ хуже. Постоянно пишу о том, что есть свои плюси и минуси и каждий вибирает то, что больше подходит ему/ его семье. Нет только черного и только белого. Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе". Глупо доказивать, что здесь или там лучше/ хуже. Постоянно пишу о том, что есть свои плюси и минуси и каждий вибирает то, что больше подходит ему/ его семье. Нет только черного и только белого. Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе". Wisznia2021 Повідомлень: 224 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:29 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Zero? Zero?

Податок з чого? З того що в кавалірці живе майстер? Податок з чого? З того що в кавалірці живе майстер?

Так Ви досихпір не маєте нічо з тих кавалірок? Яка окупність проекту? 50 років? Так Ви досихпір не маєте нічо з тих кавалірок? Яка окупність проекту? 50 років?

Скільки податків пан з Кракова заплатив в казну України і скільки в казну Польщі? Скільки податків пан з Кракова заплатив в казну України і скільки в казну Польщі? Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 гру, 2022 09:32, всього редагувалось 3 разів. flyman

Повідомлень: 30183 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 275276277278279280> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: striped і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор