Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 276277278279280> Додано: Чет 29 гру, 2022 09:30 барабашов написав: Gastarbaiter написав: Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями? Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями?

Автобусы новые или трошки б/у?

Сколько проезд стоит в расчёте за километр(у нас с Новомосковска до Днепра в районе 1+...грн/км на китайском новом ДонгФенге-Исузу с кондёром но конечно без ремней)?

Водители получают сколько не в курсе ли вы?

И если вас устраивает та калабрийская забудова - напомните, где вы жили при Виктыр ХФедорыче? Уж не в квартире ли легендарного Бига539? Автобусы новые или трошки б/у?Сколько проезд стоит в расчёте за километр(у нас с Новомосковска до Днепра в районе 1+...грн/км на китайском новом ДонгФенге-Исузу с кондёром но конечно без ремней)?Водители получают сколько не в курсе ли вы?И если вас устраивает та калабрийская забудова - напомните, где вы жили при Виктыр ХФедорыче? Уж не в квартире ли легендарного Бига539?

Позволю вставить свои 5 копеек.

Зря Ваш город покупает Кетай, они наши враги, наступание на грабли наша национальная черта.

Насчет автобусов - тут покупают новые иди дизель Евро 6, или гибриды или электро. Электро - вообще диковинка для меня - впринципе намного шустрее тролейбуса - походу Solaris Urbino IV 18 Electric. Можно смотреть тут автобусы https://transphoto.org/list.php?did=4090

Трамваи покупают и новые Stadler Tango NF2, и старые с Вены и Дюсельдорфа (типа такого https://transphoto.org/photo/1539183/?vid=160599 ). Позволю вставить свои 5 копеек.Зря Ваш город покупает Кетай, они наши враги, наступание на грабли наша национальная черта.Насчет автобусов - тут покупают новые иди дизель Евро 6, или гибриды или электро. Электро - вообще диковинка для меня - впринципе намного шустрее тролейбуса - походу Solaris Urbino IV 18 Electric. Можно смотреть тут автобусыТрамваи покупают и новые Stadler Tango NF2, и старые с Вены и Дюсельдорфа (типа такого). BIGor

Повідомлень: 7124 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:33 BIGor написав: flyman написав: І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.

У них різні і податки, і рейти, і ризики. І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.У них різні і податки, і рейти, і ризики.

Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні.

Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.? Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)?буде отримувати на старості в Україні.Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?

Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000. А ви ж ні чорта не платите і скігліте. Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000. А ви ж ні чорта не платите і скігліте. Ромасик

Повідомлень: 5552 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1332 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:34 Re: Еміграція, заробітчанство Ромасик написав: BIGor написав: flyman написав: І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.

У них різні і податки, і рейти, і ризики. І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.У них різні і податки, і рейти, і ризики.

Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні.

Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.? Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)?буде отримувати на старості в Україні.Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?

Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000. А ви ж ні чорта не платите і скігліте. Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000. А ви ж ні чорта не платите і скігліте. Від 183к ЄСВ в принципі неможливо заплатити, але ж Ромасіку то невідомо Від 183к ЄСВ в принципі неможливо заплатити, але ж Ромасіку то невідомо Faceless

Модератор Повідомлень: 32483 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7653 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:35 flyman написав: Ніт,

ФОП, там 19% "ліньовий податок" (тобто фіксований), але можна зменшувати базу оподаткування списуючи витрати на бізнес. Ніт,ФОП, там 19% "ліньовий податок" (тобто фіксований), але можна зменшувати базу оподаткування списуючи витрати на бізнес.

В Україні теж можна. І в усьому світі можна. В Україні теж можна. І в усьому світі можна. Ромасик

Повідомлень: 5552 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1332 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:36 Faceless написав: Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000. А ви ж ні чорта не платите і скігліте.



Від 183к ЄСВ в принципі неможливо заплатити, але ж Ромасіку то невідомо Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000. А ви ж ні чорта не платите і скігліте.Від 183к ЄСВ в принципі неможливо заплатити, але ж Ромасіку то невідомо

Я випереджаючи думки експерта і написав 92К Я випереджаючи думки експерта і написав 92К Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 29 гру, 2022 09:36, всього редагувалось 1 раз. Ромасик

Повідомлень: 5552 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1332 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:36 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе". Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе".

Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что очень неплохо( даже хорошо!) жили . Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет. Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что. Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет. BIGor

Повідомлень: 7124 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:40 Ромасик написав: BIGor написав: flyman написав: І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.

У них різні і податки, і рейти, і ризики. І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим.У них різні і податки, і рейти, і ризики.

Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні.

Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.? Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)?буде отримувати на старості в Україні.Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?

Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000. Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000.

То вже і не буде 5% податків, а значно вище. При цьому що твою пенсію в найближчі 30 рокі скоріше всього обнулять Гетьманцеви або Шаурма зі Сколково. То вже і не буде 5% податків, а значно вище. При цьому що твою пенсію в найближчі 30 рокі скоріше всього обнулять Гетьманцеви або Шаурма зі Сколково. Востаннє редагувалось BIGor в Чет 29 гру, 2022 09:41, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 7124 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:41 Re: Еміграція, заробітчанство Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки Wisznia2021 Повідомлень: 224 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:41 Ромасик написав: flyman написав: Ніт,

ФОП, там 19% "ліньовий податок" (тобто фіксований), але можна зменшувати базу оподаткування списуючи витрати на бізнес. Ніт,ФОП, там 19% "ліньовий податок" (тобто фіксований), але можна зменшувати базу оподаткування списуючи витрати на бізнес.

В Україні теж можна. І в усьому світі можна. В Україні теж можна. І в усьому світі можна.

ФОП на загальній системі тут має вищі податки чим в тій же Польщі. ФОП на загальній системі тут має вищі податки чим в тій же Польщі. flyman

Повідомлень: 30183 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:43 flyman написав: Ромасик написав: flyman написав: Ніт,

ФОП, там 19% "ліньовий податок" (тобто фіксований), але можна зменшувати базу оподаткування списуючи витрати на бізнес. Ніт,ФОП, там 19% "ліньовий податок" (тобто фіксований), але можна зменшувати базу оподаткування списуючи витрати на бізнес.

В Україні теж можна. І в усьому світі можна. В Україні теж можна. І в усьому світі можна.

ФОП на загальній системі тут має вищі податки чим в тій же Польщі. ФОП на загальній системі тут має вищі податки чим в тій же Польщі.

18% наче менше 19%? 18% наче менше 19%? Ромасик

Повідомлень: 5552 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1332 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 276277278279280> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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