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Gastarbaiter написав:Кстати, у нас тут город закупил десяток автобусов для пригородных линий с ремнями безопасности. Интересно, когда можно будет из Киева в Бровары проехаться в нормальном низкопольном кондиционируемом автобусе с ремнями?
Автобусы новые или трошки б/у? Сколько проезд стоит в расчёте за километр(у нас с Новомосковска до Днепра в районе 1+...грн/км на китайском новом ДонгФенге-Исузу с кондёром но конечно без ремней)? Водители получают сколько не в курсе ли вы? И если вас устраивает та калабрийская забудова - напомните, где вы жили при Виктыр ХФедорыче? Уж не в квартире ли легендарного Бига539?
Позволю вставить свои 5 копеек. Зря Ваш город покупает Кетай, они наши враги, наступание на грабли наша национальная черта. Насчет автобусов - тут покупают новые иди дизель Евро 6, или гибриды или электро. Электро - вообще диковинка для меня - впринципе намного шустрее тролейбуса - походу Solaris Urbino IV 18 Electric. Можно смотреть тут автобусы https://transphoto.org/list.php?did=4090 Трамваи покупают и новые Stadler Tango NF2, и старые с Вены и Дюсельдорфа (типа такого https://transphoto.org/photo/1539183/?vid=160599).
flyman написав:І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим. У них різні і податки, і рейти, і ризики.
Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні. Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?
Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000. А ви ж ні чорта не платите і скігліте.
flyman написав:І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим. У них різні і податки, і рейти, і ризики.
Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні. Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?
Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000. А ви ж ні чорта не платите і скігліте.
Від 183к ЄСВ в принципі неможливо заплатити, але ж Ромасіку то невідомо
Wisznia2021 написав:Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе".
Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что
очень неплохо( даже хорошо!) жили
. Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет.
flyman написав:І не порівнюйте (тепле з квадратним) ФОПа із найманим. У них різні і податки, і рейти, і ризики.
Ну так, яка пенсія буде у "гіпотетичного" сеньойра-девелопера з доходом від ФОП в 5000 уе (це по 36,6 курсу = 183 000 грн)? 3 000 грн. буде отримувати на старості в Україні. Відчуваєте різницю - 183 000 грн і 3 000 грн.?
Платіть єсв від 183К чи принаймні від 92К і буде не 3000.
То вже і не буде 5% податків, а значно вище. При цьому що твою пенсію в найближчі 30 рокі скоріше всього обнулять Гетьманцеви або Шаурма зі Сколково.
Востаннє редагувалось BIGor в Чет 29 гру, 2022 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки