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#<1 ... 277278279280> Додано: Чет 29 гру, 2022 09:43 Wisznia2021 написав: Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки

Якщо дадуть людям вільний вибір, то одні повернуться, інші ні.

А якщо силою тримати як в СРСР, то не все так однозначно (більше хотітиме виїхати та не повертатися). Якщо дадуть людям вільний вибір, то одні повернуться, інші ні.А якщо силою тримати як в СРСР, то не все так однозначно (більше хотітиме виїхати та не повертатися). flyman

Повідомлень: 30183 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:44 Ромасик написав: 18% наче менше 19%? 18% наче менше 19%?

а 1.5 військового?

https://buhplatforma.com.ua/article/7066-fop-na-zagalny-sistem-opodatkuvannya а 1.5 військового? Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 гру, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 30183 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2592 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:45 BIGor написав: То вже і не буде 5% податків, а значно вище. То вже і не буде 5% податків, а значно вище.

Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу? Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу? Ромасик

Повідомлень: 5553 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1332 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:45 flyman написав: Ромасик написав: 18% наче менше 19%? 18% наче менше 19%?

а 1.5 військового? а 1.5 військового?

То святе То святе Ромасик

Повідомлень: 5553 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1332 раз. Подякували: 780 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:47 BIGor написав: Wisznia2021 написав: Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе". Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе".

Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что очень неплохо( даже хорошо!) жили . Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет. Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что. Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет. не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році. Виїжжали, в основному, ті, хто працював фізично. не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році. Виїжжали, в основному, ті, хто працював фізично. Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Чет 29 гру, 2022 09:50, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 224 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:47 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці Faceless

Модератор Повідомлень: 32483 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7653 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:48 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. BIGor

Повідомлень: 7124 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:49 Re: Еміграція, заробітчанство Ромасик написав: BIGor написав: То вже і не буде 5% податків, а значно вище. То вже і не буде 5% податків, а значно вище.

Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу? Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу? Так для простих найманих і так як в Європі. Нащо ви лізете в тему, в якій нічого не знаєте? Так для простих найманих і так як в Європі. Нащо ви лізете в тему, в якій нічого не знаєте? Faceless

Модератор Повідомлень: 32483 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7653 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:51 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Wisznia2021 написав: Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися Faceless

Модератор Повідомлень: 32483 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7653 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:52 Faceless написав: Wisznia2021 написав: Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці

Ранок окуїтєльних історій. Як в анекдоті: " і ви кажіть...":))) Ще й за 10 місяців війни!!! Мабуть, скоро їй ще й нобєлівку вручать Ранок окуїтєльних історій. Як в анекдоті: " і ви кажіть...":))) Ще й за 10 місяців війни!!! Мабуть, скоро їй ще й нобєлівку вручать Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Чет 29 гру, 2022 09:53, всього редагувалось 1 раз. Wisznia2021 Повідомлень: 224 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 15 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 277278279280> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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