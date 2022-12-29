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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 277278279280>
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:43

  Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки

Якщо дадуть людям вільний вибір, то одні повернуться, інші ні.
А якщо силою тримати як в СРСР, то не все так однозначно (більше хотітиме виїхати та не повертатися).
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:44

  Ромасик написав:18% наче менше 19%?

а 1.5 військового?
https://buhplatforma.com.ua/article/7066-fop-na-zagalny-sistem-opodatkuvannya
Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 гру, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:45

  BIGor написав:То вже і не буде 5% податків, а значно вище.

Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:45

  flyman написав:
  Ромасик написав:18% наче менше 19%?

а 1.5 військового?

То святе
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:47

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе".

Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что
очень неплохо( даже хорошо!) жили
. Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет.
не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році. Виїжжали, в основному, ті, хто працював фізично.
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Чет 29 гру, 2022 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:47

Re: Еміграція, заробітчанство

Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки
Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? :mrgreen: От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Ромасик написав:
  BIGor написав:То вже і не буде 5% податків, а значно вище.

Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу?
Так для простих найманих і так як в Європі. Нащо ви лізете в тему, в якій нічого не знаєте?
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:51

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? :mrgreen: От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:52

  Faceless написав:
Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки
Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці

Ранок окуїтєльних історій. Як в анекдоті: " і ви кажіть...":))) Ще й за 10 місяців війни!!! Мабуть, скоро їй ще й нобєлівку вручать
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Чет 29 гру, 2022 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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