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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 09:43
Wisznia2021 написав:
Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки
Якщо дадуть людям вільний вибір, то одні повернуться, інші ні.
А якщо силою тримати як в СРСР, то не все так однозначно (більше хотітиме виїхати та не повертатися).
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:44
Востаннє редагувалось flyman
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:45
BIGor написав:
То вже і не буде 5% податків, а значно вище.
Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:45
flyman написав: Ромасик написав:
18% наче менше 19%?
а 1.5 військового?
То святе
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:47
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе".
Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что
очень неплохо( даже хорошо!) жили
. Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет.
не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році. Виїжжали, в основному, ті, хто працював фізично.
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в Чет 29 гру, 2022 09:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:47
Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки
Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:48
Wisznia2021 написав:
Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.
Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?
От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:49
Ромасик написав: BIGor написав:
То вже і не буде 5% податків, а значно вище.
Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу?
Так для простих найманих і так як в Європі. Нащо ви лізете в тему, в якій нічого не знаєте?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:51
BIGor написав: Wisznia2021 написав:
Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.
Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?
От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:52
Faceless написав:
Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Щоб розуміти наскільки ця місія нездійсненна приведу приклад: місяць тому здавали екзамен: здало 3 людини на рівень В1. І я ще не знаю з якої кількості: чи це статистика по одній групі~20 чол, чи по всім( декілька груп одночасно здають). А щоб навчатися де небуть, треба мати мін В2. В1- це для роботи в супермаркеті, мабуть. До війни знаю приклади, коли айті працівники поверталися в Україну, бо не хотіли платити 40% податків в Німеччині, бо типу, ми молоді- здорові, мед страховка нам непотрібна, а сплачувати надлишкові податки( а з суми 4-5 тис євро це суттєва сума) умовно за " класні дороги"- то я краще буду по кривих дорогах їздити в Україні і мати надлишкові 1500 євро в кармані на всілякі інші забаганки
Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці
Ранок окуїтєльних історій. Як в анекдоті: " і ви кажіть...":))) Ще й за 10 місяців війни!!! Мабуть, скоро їй ще й нобєлівку вручать
Востаннє редагувалось Wisznia2021
в Чет 29 гру, 2022 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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