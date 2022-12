Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 277278279280 Додано: Чет 29 гру, 2022 09:52 Wisznia2021 написав: не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році. не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році.

Ну у Вас є де вертатися, я наприклад подорожувати багато не мав фінансової можливості, на квартиру працюючи в IT так і не заробили, вертатись щоб що - жити знову бідно? Ну у Вас є де вертатися, я наприклад подорожувати багато не мав фінансової можливості, на квартиру працюючи в IT так і не заробили, вертатись щоб що - жити знову бідно? BIGor

Повідомлень: 7124 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1090 раз. Подякували: 1501 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:54 Faceless написав: Ромасик написав: BIGor написав: То вже і не буде 5% податків, а значно вище. То вже і не буде 5% податків, а значно вище.

Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу? Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу? Так для простих найманих і так як в Європі. Нащо ви лізете в тему, в якій нічого не знаєте? Так для простих найманих і так як в Європі. Нащо ви лізете в тему, в якій нічого не знаєте?

Для простих найманих 18(19,5). Пане експерте, використовуйте інколи гугл, коли не знаєте. Для простих найманих 18(19,5). Пане експерте, використовуйте інколи гугл, коли не знаєте.

Додано: Чет 29 гру, 2022 09:57 Еміграція... Заробітчанство...



Свіжі новини від українського "Леонардо ді Капріо", який НЕ на "Тітаніку", а літаками від Люфтганзи попрямував в Канаду за Програмою CUAET.

А так все співпадає: 20 років, сам - один.

Вихїдні дані: роботящий, але не має жодних дипломів/атестатів/спеціальної освіти. У минулому - студент 3-го курса. З 2021 року мешкав з батьками за кордоном.

Початкове знання англійської: сказав, що розуміє 60% того, шо йому говорять.



1. Прилетів в Торонто ввечері. Місяць тому. Буквально через 1 годину отримав всі необхідні документи на проживання та роботу в Канаді (віза WORKER на три роки).

2. Ще через декілька годин вилетів літаком в місто Вінніпег, штат Манітоба.

3. Рожеві окуляри надів відразу: поселели в готель Best Western на 2 тижня. Триразове СКРОМНЕ харчування. Гарна компанія з наших українців.

4. Оформив медичну страховку, рахунок в банку, отримав 3 000 доларів на рахунок.

5. Через 2 тижня переселили в гуртожиток університета, досить далеко від центра міста, надали дуже якісне харчування. Порадили шукати роботу.

6. Пошук роботи заяняв 2 тижня, допомогав один з нових друзів, який вільно володіє англійською.

7. Підсумки пошку роботи:

а) пропонували дуже важку роботу - цитата: "тагати вантажі". Відмовився.

б) пропонували роботу в умовах небезпечиних розчинів чи газів. Відмовився.

в) пропонували дуже солодку роботу з солодкими умовами, але вимагали сертифікат вакцинації від коронавіруса. Не мав Сертифіката, бо не вакцинований. В роботі відмовіли.

г) знайшов роботу на мебелевому виробництві ніби-то непогану, але початок роботи - з 10 січня (святва і все таке). Гроші закінчуються.

д) безгрошів"я примусило шукати тимчасов уроботу: знайшов на доставці харчування з кафе - Замовнику.

ж) Рожеві окуляри зняв пару тижнів тому.

Неймовірна кількість українців в місті Вінніпег. Враження, що українців вже більше, ніж мешканців Канади.



З 01.01.2023 в штаті Манітоба припиняють видавати українцям безкоштовне житло (раніше було спочатку на 45 діб, потім на 30 діб, потім на 2 тижня): новенькі будуть шукати собі житло самостійно.

Сказав, що квартиру 1+1 на двох хлопців з України можна орендувати за 1000 доларів на місяць.



Спостерігаємо...

Повідомлень: 7180 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2819 раз. Подякували: 952 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:57 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Faceless написав: Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці

Ранок окуїтєльних історій. Як в анекдоті: " і ви кажіть...":))) Ще й за 10 місяців війни!!! Мабуть, скоро їй ще й нобєлівку вручать Ранок окуїтєльних історій. Як в анекдоті: " і ви кажіть...":))) Ще й за 10 місяців війни!!! Мабуть, скоро їй ще й нобєлівку вручать



Їй нема жодного сенсу вигадувати, та й в принципі це цілком реально, якщо жити в середовищі, намагатися спілкуватися і докладати зусиль, щоб вчитися. Але не тільки лиш всі зможуть Їй нема жодного сенсу вигадувати, та й в принципі це цілком реально, якщо жити в середовищі, намагатися спілкуватися і докладати зусиль, щоб вчитися. Але не тільки лиш всі зможуть Faceless

Модератор Повідомлень: 32483 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7653 раз. Профіль 3 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 09:57 Faceless написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися

Додано: Чет 29 гру, 2022 09:58 Re: Еміграція, заробітчанство Ромасик написав: Faceless написав: Ромасик написав: Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу? Так для простих найманих і так як в Європі. Нащо ви лізете в тему, в якій нічого не знаєте? Так для простих найманих і так як в Європі. Нащо ви лізете в тему, в якій нічого не знаєте?

Для простих найманих 18(19,5). Пане експерте, використовуйте інколи гугл, коли не знаєте. Для простих найманих 18(19,5). Пане експерте, використовуйте інколи гугл, коли не знаєте.

Пане невігласе, ЄСВ треба враховувати, бо то цифра сумарного навантаження

Для простих найманих 18(19,5). Пане експерте, використовуйте інколи гугл, коли не знаєте. Для простих найманих 18(19,5). Пане експерте, використовуйте інколи гугл, коли не знаєте.

Пане невігласе, ЄСВ треба враховувати, бо то цифра сумарного навантаження Пане невігласе, ЄСВ треба враховувати, бо то цифра сумарного навантаження Faceless

Модератор Повідомлень: 32483 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7653 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 10:01 Re: Еміграція, заробітчанство Wisznia2021 написав: Faceless написав: BIGor написав: [quote="5523115:Wisznia2021"]Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися

Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Розмовляти можна, але грамотно писати. Знову ж таки, залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Я теж читаю і все розумію, спілкуюся на побутові теми, але навчатися і розмовляти на професійну тематику- то зовсім інше.[/quote]



Так, граматика складна, колеги що там живуть і вчать мову ділилися враженнями. Але не японська і не китайська, то ж не треба драматизувати (одна з колег і японську до того на В1 подужала, просто з цікавості) Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Розмовляти можна, але грамотно писати. Знову ж таки, залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Я теж читаю і все розумію, спілкуюся на побутові теми, але навчатися і розмовляти на професійну тематику- то зовсім інше.[/quote]Так, граматика складна, колеги що там живуть і вчать мову ділилися враженнями. Але не японська і не китайська, то ж не треба драматизувати (одна з колег і японську до того на В1 подужала, просто з цікавості) Faceless

Модератор Повідомлень: 32483 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1358 раз. Подякували: 7653 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 10:03 BIGor написав: Wisznia2021 написав: Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.

Додано: Чет 29 гру, 2022 10:07 Faceless написав: Пане невігласе, ЄСВ треба враховувати, бо то цифра сумарного навантаження Пане невігласе, ЄСВ треба враховувати, бо то цифра сумарного навантаження

Так, врахуйте. В Європі також.

Ранок окуїтєльних історій. Як в анекдоті: " і ви кажіть...":))) Ще й за 10 місяців війни!!! Мабуть, скоро їй ще й нобєлівку вручать Ранок окуїтєльних історій. Як в анекдоті: " і ви кажіть...":))) Ще й за 10 місяців війни!!! Мабуть, скоро їй ще й нобєлівку вручать



Їй нема жодного сенсу вигадувати, та й в принципі це цілком реально, якщо жити в середовищі, намагатися спілкуватися і докладати зусиль, щоб вчитися. Але не тільки лиш всі зможуть Їй нема жодного сенсу вигадувати, та й в принципі це цілком реально, якщо жити в середовищі, намагатися спілкуватися і докладати зусиль, щоб вчитися. Але не тільки лиш всі зможуть

Ви мабуть не розумієте, про що кажете. Я закрила цю тему.

Так, врахуйте. В Європі також. Так, врахуйте. В Європі також. Ромасик

