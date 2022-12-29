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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:52

  Wisznia2021 написав:не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році.

Ну у Вас є де вертатися, я наприклад подорожувати багато не мав фінансової можливості, на квартиру працюючи в IT так і не заробили, вертатись щоб що - жити знову бідно?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:54

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  BIGor написав:То вже і не буде 5% податків, а значно вище.

Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу?
Так для простих найманих і так як в Європі. Нащо ви лізете в тему, в якій нічого не знаєте?

Для простих найманих 18(19,5). Пане експерте, використовуйте інколи гугл, коли не знаєте.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:57

Еміграція... Заробітчанство...

Свіжі новини від українського "Леонардо ді Капріо", який НЕ на "Тітаніку", а літаками від Люфтганзи попрямував в Канаду за Програмою CUAET.
А так все співпадає: 20 років, сам - один.
Вихїдні дані: роботящий, але не має жодних дипломів/атестатів/спеціальної освіти. У минулому - студент 3-го курса. З 2021 року мешкав з батьками за кордоном.
Початкове знання англійської: сказав, що розуміє 60% того, шо йому говорять.

1. Прилетів в Торонто ввечері. Місяць тому. Буквально через 1 годину отримав всі необхідні документи на проживання та роботу в Канаді (віза WORKER на три роки).
2. Ще через декілька годин вилетів літаком в місто Вінніпег, штат Манітоба.
3. Рожеві окуляри надів відразу: поселели в готель Best Western на 2 тижня. Триразове СКРОМНЕ харчування. Гарна компанія з наших українців.
4. Оформив медичну страховку, рахунок в банку, отримав 3 000 доларів на рахунок.
5. Через 2 тижня переселили в гуртожиток університета, досить далеко від центра міста, надали дуже якісне харчування. Порадили шукати роботу.
6. Пошук роботи заяняв 2 тижня, допомогав один з нових друзів, який вільно володіє англійською.
7. Підсумки пошку роботи:
а) пропонували дуже важку роботу - цитата: "тагати вантажі". Відмовився.
б) пропонували роботу в умовах небезпечиних розчинів чи газів. Відмовився.
в) пропонували дуже солодку роботу з солодкими умовами, але вимагали сертифікат вакцинації від коронавіруса. Не мав Сертифіката, бо не вакцинований. В роботі відмовіли.
г) знайшов роботу на мебелевому виробництві ніби-то непогану, але початок роботи - з 10 січня (святва і все таке). Гроші закінчуються.
д) безгрошів"я примусило шукати тимчасов уроботу: знайшов на доставці харчування з кафе - Замовнику.
ж) Рожеві окуляри зняв пару тижнів тому.
Неймовірна кількість українців в місті Вінніпег. Враження, що українців вже більше, ніж мешканців Канади.

З 01.01.2023 в штаті Манітоба припиняють видавати українцям безкоштовне житло (раніше було спочатку на 45 діб, потім на 30 діб, потім на 2 тижня): новенькі будуть шукати собі житло самостійно.
Сказав, що квартиру 1+1 на двох хлопців з України можна орендувати за 1000 доларів на місяць.

Спостерігаємо...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 гру, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:57

Re: Еміграція, заробітчанство

Wisznia2021 написав:
  Faceless написав:Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці

Ранок окуїтєльних історій. Як в анекдоті: " і ви кажіть...":))) Ще й за 10 місяців війни!!! Мабуть, скоро їй ще й нобєлівку вручать


Їй нема жодного сенсу вигадувати, та й в принципі це цілком реально, якщо жити в середовищі, намагатися спілкуватися і докладати зусиль, щоб вчитися. Але не тільки лиш всі зможуть
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:57

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? :mrgreen: От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися

Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Розмовляти можна, але грамотно писати. Знову ж таки, залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Я теж читаю і все розумію, спілкуюся на побутові теми, але навчатися і розмовляти на професійну тематику- то зовсім інше.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 09:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Ромасик написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:Так, буде як в Європі, 50%. Ви ж хотіли в Європу?
Так для простих найманих і так як в Європі. Нащо ви лізете в тему, в якій нічого не знаєте?

Для простих найманих 18(19,5). Пане експерте, використовуйте інколи гугл, коли не знаєте.

Пане невігласе, ЄСВ треба враховувати, бо то цифра сумарного навантаження
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:01

Re: Еміграція, заробітчанство

Wisznia2021 написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:[quote="5523115:Wisznia2021"]Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? :mrgreen: От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися

Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Розмовляти можна, але грамотно писати. Знову ж таки, залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Я теж читаю і все розумію, спілкуюся на побутові теми, але навчатися і розмовляти на професійну тематику- то зовсім інше.[/quote]

Так, граматика складна, колеги що там живуть і вчать мову ділилися враженнями. Але не японська і не китайська, то ж не треба драматизувати (одна з колег і японську до того на В1 подужала, просто з цікавості)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:03

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? :mrgreen: От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.

Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:06

  Faceless написав:
Wisznia2021 написав:
  Faceless написав:Спілкувався з дівчиною, баристою, виїзджала в Німеччину і от повернулася. Німецьку до того не вчила, але за ці місяці вже здала на В2. Сам у шоці

Ранок окуїтєльних історій. Як в анекдоті: " і ви кажіть...":))) Ще й за 10 місяців війни!!! Мабуть, скоро їй ще й нобєлівку вручать


Їй нема жодного сенсу вигадувати, та й в принципі це цілком реально, якщо жити в середовищі, намагатися спілкуватися і докладати зусиль, щоб вчитися. Але не тільки лиш всі зможуть

Ви мабуть не розумієте, про що кажете. Я закрила цю тему.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 10:07

  Faceless написав:Пане невігласе, ЄСВ треба враховувати, бо то цифра сумарного навантаження

Так, врахуйте. В Європі також.
Ромасик
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