Ну у Вас є де вертатися, я наприклад подорожувати багато не мав фінансової можливості, на квартиру працюючи в IT так і не заробили, вертатись щоб що - жити знову бідно?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 09:52
Ну у Вас є де вертатися, я наприклад подорожувати багато не мав фінансової можливості, на квартиру працюючи в IT так і не заробили, вертатись щоб що - жити знову бідно?
Додано: Чет 29 гру, 2022 09:54
Для простих найманих 18(19,5). Пане експерте, використовуйте інколи гугл, коли не знаєте.
Додано: Чет 29 гру, 2022 09:57
Еміграція... Заробітчанство...
Свіжі новини від українського "Леонардо ді Капріо", який НЕ на "Тітаніку", а літаками від Люфтганзи попрямував в Канаду за Програмою CUAET.
А так все співпадає: 20 років, сам - один.
Вихїдні дані: роботящий, але не має жодних дипломів/атестатів/спеціальної освіти. У минулому - студент 3-го курса. З 2021 року мешкав з батьками за кордоном.
Початкове знання англійської: сказав, що розуміє 60% того, шо йому говорять.
1. Прилетів в Торонто ввечері. Місяць тому. Буквально через 1 годину отримав всі необхідні документи на проживання та роботу в Канаді (віза WORKER на три роки).
2. Ще через декілька годин вилетів літаком в місто Вінніпег, штат Манітоба.
3. Рожеві окуляри надів відразу: поселели в готель Best Western на 2 тижня. Триразове СКРОМНЕ харчування. Гарна компанія з наших українців.
4. Оформив медичну страховку, рахунок в банку, отримав 3 000 доларів на рахунок.
5. Через 2 тижня переселили в гуртожиток університета, досить далеко від центра міста, надали дуже якісне харчування. Порадили шукати роботу.
6. Пошук роботи заяняв 2 тижня, допомогав один з нових друзів, який вільно володіє англійською.
7. Підсумки пошку роботи:
а) пропонували дуже важку роботу - цитата: "тагати вантажі". Відмовився.
б) пропонували роботу в умовах небезпечиних розчинів чи газів. Відмовився.
в) пропонували дуже солодку роботу з солодкими умовами, але вимагали сертифікат вакцинації від коронавіруса. Не мав Сертифіката, бо не вакцинований. В роботі відмовіли.
г) знайшов роботу на мебелевому виробництві ніби-то непогану, але початок роботи - з 10 січня (святва і все таке). Гроші закінчуються.
д) безгрошів"я примусило шукати тимчасов уроботу: знайшов на доставці харчування з кафе - Замовнику.
ж) Рожеві окуляри зняв пару тижнів тому.
Неймовірна кількість українців в місті Вінніпег. Враження, що українців вже більше, ніж мешканців Канади.
З 01.01.2023 в штаті Манітоба припиняють видавати українцям безкоштовне житло (раніше було спочатку на 45 діб, потім на 30 діб, потім на 2 тижня): новенькі будуть шукати собі житло самостійно.
Сказав, що квартиру 1+1 на двох хлопців з України можна орендувати за 1000 доларів на місяць.
Спостерігаємо...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 29 гру, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 гру, 2022 09:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Їй нема жодного сенсу вигадувати, та й в принципі це цілком реально, якщо жити в середовищі, намагатися спілкуватися і докладати зусиль, щоб вчитися. Але не тільки лиш всі зможуть
Додано: Чет 29 гру, 2022 09:57
Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Розмовляти можна, але грамотно писати. Знову ж таки, залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Я теж читаю і все розумію, спілкуюся на побутові теми, але навчатися і розмовляти на професійну тематику- то зовсім інше.
Додано: Чет 29 гру, 2022 09:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Пане невігласе, ЄСВ треба враховувати, бо то цифра сумарного навантаження
Додано: Чет 29 гру, 2022 10:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Розмовляти можна, але грамотно писати. Знову ж таки, залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Я теж читаю і все розумію, спілкуюся на побутові теми, але навчатися і розмовляти на професійну тематику- то зовсім інше.[/quote]
Так, граматика складна, колеги що там живуть і вчать мову ділилися враженнями. Але не японська і не китайська, то ж не треба драматизувати (одна з колег і японську до того на В1 подужала, просто з цікавості)
Додано: Чет 29 гру, 2022 10:03
Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.
Додано: Чет 29 гру, 2022 10:06
Ви мабуть не розумієте, про що кажете. Я закрила цю тему.
Додано: Чет 29 гру, 2022 10:07
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