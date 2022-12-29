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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 10:57
Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.
Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?
От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.
Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:02
BIGor написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав:
Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?
От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.
Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?
Знаючи українську та російську будеш з ходу розуміти польську відсотків на 60-70.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:04
akurt написав:
Враження, що українців вже більше, ніж мешканців...
Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей.
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