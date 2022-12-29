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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 11:02
BIGor написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав:
Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?
От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.
Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?
Знаючи українську та російську будеш з ходу розуміти польську відсотків на 60-70.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 11:04
akurt написав:
Враження, що українців вже більше, ніж мешканців...
Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 12:31
BIGor написав:
Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?
я точно знаю. простіше. в цілому, польська одна з найважчих мов світу. звичайно, простіша для українців, але не до рівня анлійської
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Додано: Чет 29 гру, 2022 13:57
BIGor написав:
Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?
Вот після цієї фрази я вже навіть не дивуюся, що колись- бухгалтер чи аудитор?, а зараз - айтішник?( наскільки я зрозуміла) бідно жив в Україні, квартиру не купив, не подорожував і т.і. таке у вас відношення до всього - до мов, бухгалтерії, айті. Обратка- соответствующая.
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Додано: Чет 29 гру, 2022 14:01
Grand Touring написав: akurt написав:
Враження, що українців вже більше, ніж мешканців...
Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей.
Правильні слова. Супер!
В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.
Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.
В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.
Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!
"
Тому мені і цікаво споглядати...
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