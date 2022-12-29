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#<1 ... 279280281282> Додано: Чет 29 гру, 2022 11:02 BIGor написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав: Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.

Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил. Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.

Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови? Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?

Знаючи українську та російську будеш з ходу розуміти польську відсотків на 60-70. Знаючи українську та російську будеш з ходу розуміти польську відсотків на 60-70. Bolt Повідомлень: 1466 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 11:04 akurt написав: Враження, що українців вже більше, ніж мешканців... Враження, що українців вже більше, ніж мешканців... Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей. Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей. Grand Touring Повідомлень: 1014 З нами з: 23.03.20 Подякував: 316 раз. Подякували: 328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 12:31 BIGor написав: Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови? Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?

я точно знаю. простіше. в цілому, польська одна з найважчих мов світу. звичайно, простіша для українців, але не до рівня анлійської я точно знаю. простіше. в цілому, польська одна з найважчих мов світу. звичайно, простіша для українців, але не до рівня анлійської adeges Повідомлень: 4079 З нами з: 14.03.06 Подякував: 332 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 14:01 Grand Touring написав: akurt написав: Враження, що українців вже більше, ніж мешканців... Враження, що українців вже більше, ніж мешканців... Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей. Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей.

Правильні слова. Супер!

В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.

Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.

В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.

Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"

Тому мені і цікаво споглядати... Правильні слова. Супер!В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"Тому мені і цікаво споглядати... akurt

Повідомлень: 7181 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2822 раз. Подякували: 952 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 14:18

Wisznia2021 написав: Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську.

"тяжиліша"



Wisznia2021 написав: Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше.

"це одно"



Wisznia2021 написав: І як там з предлогами не пам'ятаю?

І як там з предлогами не пам'ятаю?

погано з "предлогами"



Wisznia2021 написав: і существительние і существительние

двєрь - імя прилогатєльноє воно видно зразу, що"тяжиліша""це одно"погано з "предлогами"двєрь - імя прилогатєльноє flyman

Повідомлень: 30192 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2593 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 14:26 akurt написав: Grand Touring написав: akurt написав: Враження, що українців вже більше, ніж мешканців... Враження, що українців вже більше, ніж мешканців... Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей. Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей.

Правильні слова. Супер!

В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.

Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.

В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.

Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"

Тому мені і цікаво споглядати... Правильні слова. Супер!В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"Тому мені і цікаво споглядати...

Анталія вже не торт? Анталія вже не торт? flyman

Повідомлень: 30192 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2593 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 14:43 flyman написав: akurt написав: Правильні слова. Супер!

В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.

Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.

В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.

Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"

Тому мені і цікаво споглядати... Правильні слова. Супер!В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"Тому мені і цікаво споглядати...

Анталія вже не торт? Анталія вже не торт?

Всему свой возраст ))) Всему свой возраст ))) stm

Повідомлень: 3606 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 595 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 14:45 stm написав: flyman написав: akurt написав: Правильні слова. Супер!

В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.

Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.

В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.

Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"

Тому мені і цікаво споглядати... Правильні слова. Супер!В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"Тому мені і цікаво споглядати...

Анталія вже не торт? Анталія вже не торт?

Всему свой возраст ))) Всему свой возраст )))

під ваш Калабрія? під ваш Калабрія? flyman

Повідомлень: 30192 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2593 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 14:53 flyman написав: stm написав: Всему свой возраст ))) Всему свой возраст )))

під ваш Калабрія? під ваш Калабрія?

Было дело. До сих пор с нежностью вспоминаю Тропеа, тартуфо Ди Пиццо, ныряние с лодки в Капо Ватикано пицца в Неаполе, прогулки с видом на Везувий за чертой Неаполя, Флоренция как самый изысканный город в плане ухоженных людей. Венеция тоже хороша, но моя ошибка в аренде была, сэкономила... Эх, были времена ))) сейчас генераторы, аккумуляторы, зарядки для них - тоже интересно и динамично, но хочется что бы Саурона таки отправили в ад ))) Было дело. До сих пор с нежностью вспоминаю Тропеа, тартуфо Ди Пиццо, ныряние с лодки в Капо Ватиканопицца в Неаполе, прогулки с видом на Везувий за чертой Неаполя, Флоренция как самый изысканный город в плане ухоженных людей. Венеция тоже хороша, но моя ошибка в аренде была, сэкономила... Эх, были времена ))) сейчас генераторы, аккумуляторы, зарядки для них - тоже интересно и динамично, но хочется что бы Саурона таки отправили в ад ))) stm

Повідомлень: 3606 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 595 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 15:00 flyman написав: stm написав: flyman написав:

Анталія вже не торт? Анталія вже не торт?

Всему свой возраст ))) Всему свой возраст )))

під ваш Калабрія? під ваш Калабрія?

Калабрія в три рази дешевша Анталії! Калабрія в три рази дешевша Анталії! Bolt Повідомлень: 1466 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 279280281282> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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