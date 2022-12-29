RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 279280281282>
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:02

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? :mrgreen: От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.

Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.

Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?

Знаючи українську та російську будеш з ходу розуміти польську відсотків на 60-70.
Bolt
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:04

  akurt написав:Враження, що українців вже більше, ніж мешканців...
Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей.
Grand Touring
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 23.03.20
Подякував: 316 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 12:31

  BIGor написав:Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?

я точно знаю. простіше. в цілому, польська одна з найважчих мов світу. звичайно, простіша для українців, але не до рівня анлійської
adeges
 
Повідомлень: 4079
З нами з: 14.03.06
Подякував: 332 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:01

  Grand Touring написав:
  akurt написав:Враження, що українців вже більше, ніж мешканців...
Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей.

Правильні слова. Супер!
В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.
Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.
В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.
Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"
Тому мені і цікаво споглядати...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7181
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2822 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:18

воно видно зразу, що
  Wisznia2021 написав:Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську.

"тяжиліша"

  Wisznia2021 написав:Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше.

"це одно"

  Wisznia2021 написав:І як там з предлогами не пам'ятаю?

погано з "предлогами"

  Wisznia2021 написав:і существительние

двєрь - імя прилогатєльноє
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2593 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:26

  akurt написав:
  Grand Touring написав:
  akurt написав:Враження, що українців вже більше, ніж мешканців...
Удачи ему, пусть помнит, что так сложно будет не всегда, сейчас два неблагоприятных фактора действуют - много украинцев и погода, которая замедляет экономическую активность людей.

Правильні слова. Супер!
В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.
Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.
В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.
Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"
Тому мені і цікаво споглядати...

Анталія вже не торт?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2593 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:43

  flyman написав:
  akurt написав:Правильні слова. Супер!
В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.
Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.
В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.
Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"
Тому мені і цікаво споглядати...

Анталія вже не торт?

Всему свой возраст )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:45

  stm написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Правильні слова. Супер!
В 20 років із здоров"ям та з мозгами в голові - все получиться.
Там старт непоганий: з 17 років вже працював в Україні на автомийці, потім паралельно навчанню в університеті - теж.
В Анталії з родиною прожив 1 рік - і весь рік працював і досить активно.
Але я йому сказав: "В тебе є шанс такий, якого не було, наприклад, в мене - Канада - скористайся!"
Тому мені і цікаво споглядати...

Анталія вже не торт?

Всему свой возраст )))

під ваш Калабрія?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2593 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 14:53

  flyman написав:
  stm написав:Всему свой возраст )))

під ваш Калабрія?

Было дело. До сих пор с нежностью вспоминаю Тропеа, тартуфо Ди Пиццо, ныряние с лодки в Капо Ватикано :) пицца в Неаполе, прогулки с видом на Везувий за чертой Неаполя, Флоренция как самый изысканный город в плане ухоженных людей. Венеция тоже хороша, но моя ошибка в аренде была, сэкономила... Эх, были времена ))) сейчас генераторы, аккумуляторы, зарядки для них - тоже интересно и динамично, но хочется что бы Саурона таки отправили в ад )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:00

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:
Анталія вже не торт?

Всему свой возраст )))

під ваш Калабрія?

Калабрія в три рази дешевша Анталії!
Bolt
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 279280281282>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.