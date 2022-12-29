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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:27

  Bolt написав:
  flyman написав:
  stm написав:Всему свой возраст )))

під ваш Калабрія?

Калабрія в три рази дешевша Анталії!

в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:32

  flyman написав:в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:41

  stm написав:
  flyman написав:в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)

звучить як США мідлновере
flyman
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Повідомлень: 30192
З нами з: 09.03.14
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:07

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)

звучить як США мідлновере

Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация )))
stm
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  #<1 ... 279280281282
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