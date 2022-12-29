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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 гру, 2022 15:27
Bolt написав: flyman написав: stm написав:
Всему свой возраст )))
під ваш Калабрія?
Калабрія в три рази дешевша Анталії!
в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?
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flyman
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Додано: Чет 29 гру, 2022 15:41
stm написав: flyman написав:
в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?
Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев
общественный транспорт около зеро
звучить як США мідлновере
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flyman
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Додано: Чет 29 гру, 2022 16:07
flyman написав: stm написав: flyman написав:
в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?
Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев
общественный транспорт около зеро
звучить як США мідлновере
Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация )))
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Додано: Чет 29 гру, 2022 18:45
stm написав: flyman написав: stm написав:
Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев
общественный транспорт около зеро
звучить як США мідлновере
Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация )))
Там кстати есть интересный кейс с заводом альфа-ромео или фиата (не помню уже), построенном на юге. И что из этого вышло. Вроде одиннарот, но нит.
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