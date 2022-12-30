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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:27

  Bolt написав:
  flyman написав:
  stm написав:Всему свой возраст )))

під ваш Калабрія?

Калабрія в три рази дешевша Анталії!

в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:32

  flyman написав:в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:41

  stm написав:
  flyman написав:в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)

звучить як США мідлновере
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:07

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)

звучить як США мідлновере

Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:45

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)

звучить як США мідлновере

Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация )))

Там кстати есть интересный кейс с заводом альфа-ромео или фиата (не помню уже), построенном на юге. И что из этого вышло. Вроде одиннарот, но нит.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:25

  flyman написав:воно видно зразу, що
  Wisznia2021 написав:Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську.

"тяжиліша"

  Wisznia2021 написав:Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше.

"це одно"

  Wisznia2021 написав:І як там з предлогами не пам'ятаю?

погано з "предлогами"

  Wisznia2021 написав:і существительние

двєрь - імя прилогатєльноє

Так, знаю, у самой - челюсть сводит . Це була десь третя година повітряної тривоги в Києві і я була в паркінгу, в якому ще й світло вимкнули. Стілець забула, ну, таке. Не дуже зручно було, телефон виправляє - на якомусь етапі вже не виправляєш телефон.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:03

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе".

Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что
очень неплохо( даже хорошо!) жили
. Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет.
не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році. Виїжжали, в основному, ті, хто працював фізично.


Среди людей которых я тут узнал есть те, кто еще в Украине был врачами, учителями, инженерами (очень много), сисадминами,программистами, один писатель, учитель музыки, офицер НГУ, медсестры, менеджеры, футболист (правда из другой страны бСССРа), владелец СТО в Одессе, директор овощного магазина (с 92 года в США).
rjkz
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