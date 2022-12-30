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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 279280281282 Додано: Чет 29 гру, 2022 15:27 Bolt написав: flyman написав: stm написав: Всему свой возраст ))) Всему свой возраст )))

під ваш Калабрія? під ваш Калабрія?

Калабрія в три рази дешевша Анталії! Калабрія в три рази дешевша Анталії!

в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша? в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша? flyman

Повідомлень: 30196 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2593 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 15:32 flyman написав: в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша? в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев общественный транспорт около зеро Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцевобщественный транспорт около зеро stm

Повідомлень: 3607 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 595 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 15:41 stm написав: flyman написав: в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша? в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев общественный транспорт около зеро Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцевобщественный транспорт около зеро

звучить як США мідлновере звучить як США мідлновере flyman

Повідомлень: 30196 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2593 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 16:07 flyman написав: stm написав: flyman написав: в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша? в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев общественный транспорт около зеро Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцевобщественный транспорт около зеро

звучить як США мідлновере звучить як США мідлновере

Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация ))) Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация ))) stm

Повідомлень: 3607 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 595 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 18:45 stm написав: flyman написав: stm написав: Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев общественный транспорт около зеро Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцевобщественный транспорт около зеро

звучить як США мідлновере звучить як США мідлновере

Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация ))) Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация )))

Там кстати есть интересный кейс с заводом альфа-ромео или фиата (не помню уже), построенном на юге. И что из этого вышло. Вроде одиннарот, но нит. Там кстати есть интересный кейс с заводом альфа-ромео или фиата (не помню уже), построенном на юге. И что из этого вышло. Вроде одиннарот, но нит. airmax78 Повідомлень: 41608 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 гру, 2022 22:25 flyman написав: воно видно зразу, що

Wisznia2021 написав: Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську.

"тяжиліша"



Wisznia2021 написав: Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше.

"це одно"



Wisznia2021 написав: І як там з предлогами не пам'ятаю?

І як там з предлогами не пам'ятаю?

погано з "предлогами"



Wisznia2021 написав: і существительние і существительние

двєрь - імя прилогатєльноє воно видно зразу, що"тяжиліша""це одно"погано з "предлогами"двєрь - імя прилогатєльноє

Так, знаю, у самой - челюсть сводит . Це була десь третя година повітряної тривоги в Києві і я була в паркінгу, в якому ще й світло вимкнули. Стілець забула, ну, таке. Не дуже зручно було, телефон виправляє - на якомусь етапі вже не виправляєш телефон. Так, знаю, у самой - челюсть сводит . Це була десь третя година повітряної тривоги в Києві і я була в паркінгу, в якому ще й світло вимкнули. Стілець забула, ну, таке. Не дуже зручно було, телефон виправляє - на якомусь етапі вже не виправляєш телефон. Wisznia2021 Повідомлень: 225 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:03 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе". Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе".

Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что очень неплохо( даже хорошо!) жили . Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет. Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что. Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет. не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році. Виїжжали, в основному, ті, хто працював фізично. не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році. Виїжжали, в основному, ті, хто працював фізично.



Среди людей которых я тут узнал есть те, кто еще в Украине был врачами, учителями, инженерами (очень много), сисадминами,программистами, один писатель, учитель музыки, офицер НГУ, медсестры, менеджеры, футболист (правда из другой страны бСССРа), владелец СТО в Одессе, директор овощного магазина (с 92 года в США). Среди людей которых я тут узнал есть те, кто еще в Украине был врачами, учителями, инженерами (очень много), сисадминами,программистами, один писатель, учитель музыки, офицер НГУ, медсестры, менеджеры, футболист (правда из другой страны бСССРа), владелец СТО в Одессе, директор овощного магазина (с 92 года в США). rjkz

Повідомлень: 14049 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7363 раз. Подякували: 4405 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 279280281282 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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