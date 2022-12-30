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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 280281282283>
Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:27

  Bolt написав:
  flyman написав:
  stm написав:Всему свой возраст )))

під ваш Калабрія?

Калабрія в три рази дешевша Анталії!

в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:32

  flyman написав:в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 15:41

  stm написав:
  flyman написав:в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)

звучить як США мідлновере
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 16:07

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:в йогуртах/сібасі/дорадо, чи в чому дешевша?

Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)

звучить як США мідлновере

Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 18:45

  stm написав:
  flyman написав:
  stm написав:Аренда. Всё. Коммунальные дороже. Еда дороже, но вкуснее ИМХО. Машина маст хэв. Лисапеты там только у туристов тренирующихся на тур де Франс или африканских беженцев :) общественный транспорт около зеро :)

звучить як США мідлновере

Так и есть. После Неаполя жизнь бурлящая заканчивается. И так до Сицилии включительно. Отсюда и проблемы в парламенте. Италия как бы 2 противоборствующих лагеря южане и северяне. И до тех пор пока не решить проблему развития юга (хотя бы точечно, там того юга...) будут вечные перевыборы и склоки. Итальянцы очень эмоциональная нация )))

Там кстати есть интересный кейс с заводом альфа-ромео или фиата (не помню уже), построенном на юге. И что из этого вышло. Вроде одиннарот, но нит.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 22:25

  flyman написав:воно видно зразу, що
  Wisznia2021 написав:Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську.

"тяжиліша"

  Wisznia2021 написав:Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше.

"це одно"

  Wisznia2021 написав:І як там з предлогами не пам'ятаю?

погано з "предлогами"

  Wisznia2021 написав:і существительние

двєрь - імя прилогатєльноє

Так, знаю, у самой - челюсть сводит . Це була десь третя година повітряної тривоги в Києві і я була в паркінгу, в якому ще й світло вимкнули. Стілець забула, ну, таке. Не дуже зручно було, телефон виправляє - на якомусь етапі вже не виправляєш телефон.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 01:03

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Говорю лишь о том, что ми в Україні очень неплохо( даже хорошо!) жили до войни и не надо хаять неньку. И что многие вернутся и уже би вернулись, если би не ракети в небе. Сравнивать надо сравнимое, а не " миллиони виехали" и " ракети в небе".

Вы может быть и неплохо жили, не надо тут расписываться за всех. Миллионы уже выехали еще до войны, наверное из-за того что
очень неплохо( даже хорошо!) жили
. Демография туда же, но эта тема очень больная, скорее всего модерация потрет.
не всі люди можуть/ хотять вчитися, тому і праця у кожного різна. Я жила не краще за всіх, але 4 рази в рік стабільно подорожувала, мала хобі. Для мене це важливо. Першу квартиру купила ще в 95 десь році. Виїжжали, в основному, ті, хто працював фізично.


Среди людей которых я тут узнал есть те, кто еще в Украине был врачами, учителями, инженерами (очень много), сисадминами,программистами, один писатель, учитель музыки, офицер НГУ, медсестры, менеджеры, футболист (правда из другой страны бСССРа), владелец СТО в Одессе, директор овощного магазина (с 92 года в США).
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 04:22

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? :mrgreen: От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.


Тест в Интернете - это ниочем.
Я как проходил тесты в Интернете, то можно подумать, что я родился с Инглишем во рту, а не в первый раз увидел его в 40+ лет.
Грамматику знать хорошо, но не ей единой.
У меня с грамматикой все отлично за исключением 2-3 разделов. Словарный запас вроде как неплохой, но лисенинг хоть и импрувится, но очень медленно.
Поэтому все будет хорошо, но не ищите формальные признаки уровня - просто импрувьте свой польский и не слушайте скептиков.
Только перед всем этим убедитесь, что Польша - это та страна в которой Вы хотите жить. Вполне может быть.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 04:36

  akurt написав:Еміграція... Заробітчанство...

Свіжі новини від українського "Леонардо ді Капріо", який НЕ на "Тітаніку", а літаками від Люфтганзи попрямував в Канаду за Програмою CUAET.
А так все співпадає: 20 років, сам - один.
Вихїдні дані: роботящий, але не має жодних дипломів/атестатів/спеціальної освіти. У минулому - студент 3-го курса. З 2021 року мешкав з батьками за кордоном.
Початкове знання англійської: сказав, що розуміє 60% того, шо йому говорять.

1. Прилетів в Торонто ввечері. Місяць тому. Буквально через 1 годину отримав всі необхідні документи на проживання та роботу в Канаді (віза WORKER на три роки).
2. Ще через декілька годин вилетів літаком в місто Вінніпег, штат Манітоба.
3. Рожеві окуляри надів відразу: поселели в готель Best Western на 2 тижня. Триразове СКРОМНЕ харчування. Гарна компанія з наших українців.
4. Оформив медичну страховку, рахунок в банку, отримав 3 000 доларів на рахунок.
5. Через 2 тижня переселили в гуртожиток університета, досить далеко від центра міста, надали дуже якісне харчування. Порадили шукати роботу.
6. Пошук роботи заяняв 2 тижня, допомогав один з нових друзів, який вільно володіє англійською.
7. Підсумки пошку роботи:
а) пропонували дуже важку роботу - цитата: "тагати вантажі". Відмовився.
б) пропонували роботу в умовах небезпечиних розчинів чи газів. Відмовився.
в) пропонували дуже солодку роботу з солодкими умовами, але вимагали сертифікат вакцинації від коронавіруса. Не мав Сертифіката, бо не вакцинований. В роботі відмовіли.
г) знайшов роботу на мебелевому виробництві ніби-то непогану, але початок роботи - з 10 січня (святва і все таке). Гроші закінчуються.
д) безгрошів"я примусило шукати тимчасов уроботу: знайшов на доставці харчування з кафе - Замовнику.
ж) Рожеві окуляри зняв пару тижнів тому.
Неймовірна кількість українців в місті Вінніпег. Враження, що українців вже більше, ніж мешканців Канади.

З 01.01.2023 в штаті Манітоба припиняють видавати українцям безкоштовне житло (раніше було спочатку на 45 діб, потім на 30 діб, потім на 2 тижня): новенькі будуть шукати собі житло самостійно.
Сказав, що квартиру 1+1 на двох хлопців з України можна орендувати за 1000 доларів на місяць.

Спостерігаємо...

+1
МОжно подробнее по п.В.
Что-то мне сложно представить работу мечты по которой нужна только вакцинаци от ковида.
ЗЫ: я дважды вакцинирован модерной, 2 раза переболел. Антитела внутри не помещеются.
Уже бронирую билет...куда там? Виннипег?...да фигли билет брать, на лыжах дойду.
Если без шуток, то в НЙ со стартовой работой тоже стало тяжелее по той самой причине - сотни тысяч украинцев-белорусов=рашкованов.
Кстати, недавно в Южном Бруклине какие-то уроды расхерачили женщине машину с Украинским Флагом и разрисовали зетами. Пустили скрепонесцев на свою голову.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 04:47

  Wisznia2021 написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? :mrgreen: От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися

Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Розмовляти можна, але грамотно писати. Знову ж таки, залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Я теж читаю і все розумію, спілкуюся на побутові теми, але навчатися і розмовляти на професійну тематику- то зовсім інше.


Если не секрет, в какой области Ваша профессиональная тематика?
Почему спрашиваю - о своем уровне и бэкграунде Инглиша я писал не раз. Не Шекспир, прямо скажем.
Так получилось, что пару раз прищлось быть в госпитале с родным человеком. Оба раза емердженси. Несколько суток оба раза. Моего Инглиша хватило чтобы на примерно 80% понимать и отвечать на вопросы. Правда для подстраховки на спикере была знакомая, которая медсестра и в той-же мере владела ситуацией.
В той области в которой работаю, очень много профессиональных технических терминов и пока не могу похвастаться, что совсем уверенно себя чувствую.
Да, много уже нахватался, но, подозреваю, что намного больше вне моих знаний.
Интересует = насколько быстро Вы овладели профессиональной частью языка Вашей специализации.
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