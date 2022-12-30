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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 05:01

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? :mrgreen: От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.

Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.


Ну, в Инглише действительно очень простая грамматика, хоть и много времен.
Но с ними разобраться как раз не сложно. ЧИтать не сложно, писать. А вот в диалоге сразу анализировать и применять правильное время - сложно, а когда разговор нескольких человек - караул, тут не рехнуться - главная задача.
А вот исключений -дофига, как говорила моя Первая Тичер - до 50%.
Но это базовая грамматика фактически.
А есть еще конверсии, эллипсы, замещения.
Я уж не говорю про множества идиом, про один из своих любимых разделов в свое время - неправильные глаголы. Их около 800 между прочим. Займитесь надосуге - заучите 800 глаголов в 3-х формах. Я осилил около 140 в свое время, много забыл уже. А еще некоторые некоторые неправильные глаголы со временем стали правильными, а точнее, они в американском английском правильные, а в британском могут быть как правльными так и неправильными, то есть влияние американского на британский. В общем сам черт конечность сломит.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 05:09

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? :mrgreen: От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.

Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.

Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?

Скорей всего имеется ввиду грамматика, а не понятийность.
Грамматика проще в Инглище.
Если говорить про детей, то мои за эти несколько лет дошли до того, что контент смотрят и книги читают только на Инглише.
Младший, правда и не умел читать на русском/украинском, а старший умел читать и писать, но сейчас я уже не уверен, что сможет.
Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский.
rjkz
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