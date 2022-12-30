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Еміграція, заробітчанство
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 05:01
Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав:
Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.
Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?
От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.
Ну, в Инглише действительно очень простая грамматика, хоть и много времен.
Но с ними разобраться как раз не сложно. ЧИтать не сложно, писать. А вот в диалоге сразу анализировать и применять правильное время - сложно, а когда разговор нескольких человек - караул, тут не рехнуться - главная задача.
А вот исключений -дофига, как говорила моя Первая Тичер - до 50%.
Но это базовая грамматика фактически.
А есть еще конверсии, эллипсы, замещения.
Я уж не говорю про множества идиом, про один из своих любимых разделов в свое время - неправильные глаголы. Их около 800 между прочим. Займитесь надосуге - заучите 800 глаголов в 3-х формах. Я осилил около 140 в свое время, много забыл уже. А еще некоторые некоторые неправильные глаголы со временем стали правильными, а точнее, они в американском английском правильные, а в британском могут быть как правльными так и неправильными, то есть влияние американского на британский. В общем сам черт конечность сломит.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 05:09
BIGor написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав:
Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?
От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.
Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.
Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?
Скорей всего имеется ввиду грамматика, а не понятийность.
Грамматика проще в Инглище.
Если говорить про детей, то мои за эти несколько лет дошли до того, что контент смотрят и книги читают только на Инглише.
Младший, правда и не умел читать на русском/украинском, а старший умел читать и писать, но сейчас я уже не уверен, что сможет.
Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 07:05
rjkz написав:
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МОжно подробнее по п.В.
Что-то мне сложно представить работу мечты по которой нужна только вакцинаци от ковида.
Это работа на "мясной фабрике" - упаковка полуфабрикатов мясных. Привлекательность была в том, что работа в помещении в стерильной или почти стерильной/чистой/теплой обстановке.
То есть работа с продуктами питания. Вот там потребовали Сертификат вакцинации.
Вот вроде нашел работу на 19,5$ в час. Планировал выйти на работу с 10 января - но позвонили сказали, что можно уже с 3 января.
Сейчас самая большая проблема для него - жилье: резко сокращают программу поддержки прибывших украинцев.
Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно. Генеральная проблема: язык...
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 08:36
rjkz написав: Wisznia2021 написав: Faceless написав:
Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?
От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися
Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Розмовляти можна, але грамотно писати. Знову ж таки, залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Я теж читаю і все розумію, спілкуюся на побутові теми, але навчатися і розмовляти на професійну тематику- то зовсім інше.
Если не секрет, в какой области Ваша профессиональная тематика?
Почему спрашиваю - о своем уровне и бэкграунде Инглиша я писал не раз. Не Шекспир, прямо скажем.
Так получилось, что пару раз прищлось быть в госпитале с родным человеком. Оба раза емердженси. Несколько суток оба раза. Моего Инглиша хватило чтобы на примерно 80% понимать и отвечать на вопросы. Правда для подстраховки на спикере была знакомая, которая медсестра и в той-же мере владела ситуацией.
В той области в которой работаю, очень много профессиональных технических терминов и пока не могу похвастаться, что совсем уверенно себя чувствую.
Да, много уже нахватался, но, подозреваю, что намного больше вне моих знаний.
Интересует = насколько быстро Вы овладели профессиональной частью языка Вашей специализации.
В данному випадку я писала про польську мову: що я читаю художню літературу, розумію і можу спілкуватися на побутовому рівні. І вказувала на те, що на професійні теми спілкуватися -це зовсім інше і я цього рівня не маю. І поки нема потреби мати: в 2017 році в мене був план, але я вчасно зрозуміла, що він хибний.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:14
akurt написав:
Сейчас самая большая проблема для него - жилье: резко сокращают программу поддержки прибывших украинцев.
Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно. Генеральная проблема: язык...
По поводу Виннипега и розовых очков.
Розовые очки спали, когда понял, что Канада (конкретно Виннипег) сильно переоценены до приезда. Как запретный плод, который кажется сладким из-за своей недоступности.
В реальности, в целом люди живут в Виннипеге хуже чем в Кракове. Если бы не польская надменность - Польша отличная по экономике страна.
Там не просто бомжи, наркоманы - а фрики, внешностью, по поведению. Таких в Европе нет. Они страшны тем, когда понимаешь как общество глубоко впечатало их в дно. Когда начинаешь задумываться, что они такими не родились, когда-то у них тоже была канадская мечта, и чем украинцы застрахованы от их участи.
И мое мнение почему Монитоба закрывает программу поддержки - с наплывом украинцев упала зарплата, сократилось количество вакансий, выросли цены на аренду и авто. Т.е. уровень жизни за год резко сократился в худшую сторону.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:49
rjkz написав:
Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский.
Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:54
BIGor написав: rjkz написав:
Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский.
Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників.
Двое драників, що орендували в мене хату, і втікли на другий день війни якраз і осіли в Кракові.
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