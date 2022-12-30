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#<1 ... 280281282283 Додано: П'ят 30 гру, 2022 05:01 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту. Повернуться( навіть ті, чиє житло не вцеліло) головним чином тому, що для того, щоб там закріпитися треба вивчити мову, хоча б на рівень В1 и мати місцеву освіту.

Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.

Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил. Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.



Ну, в Инглише действительно очень простая грамматика, хоть и много времен.

Но с ними разобраться как раз не сложно. ЧИтать не сложно, писать. А вот в диалоге сразу анализировать и применять правильное время - сложно, а когда разговор нескольких человек - караул, тут не рехнуться - главная задача.

А вот исключений -дофига, как говорила моя Первая Тичер - до 50%.

Но это базовая грамматика фактически.

А есть еще конверсии, эллипсы, замещения.

Я уж не говорю про множества идиом, про один из своих любимых разделов в свое время - неправильные глаголы. Их около 800 между прочим. Займитесь надосуге - заучите 800 глаголов в 3-х формах. Я осилил около 140 в свое время, много забыл уже. А еще некоторые некоторые неправильные глаголы со временем стали правильными, а точнее, они в американском английском правильные, а в британском могут быть как правльными так и неправильными, то есть влияние американского на британский. В общем сам черт конечность сломит. Ну, в Инглише действительно очень простая грамматика, хоть и много времен.Но с ними разобраться как раз не сложно. ЧИтать не сложно, писать. А вот в диалоге сразу анализировать и применять правильное время - сложно, а когда разговор нескольких человек - караул, тут не рехнуться - главная задача.А вот исключений -дофига, как говорила моя Первая Тичер - до 50%.Но это базовая грамматика фактически.А есть еще конверсии, эллипсы, замещения.Я уж не говорю про множества идиом, про один из своих любимых разделов в свое время - неправильные глаголы. Их около 800 между прочим. Займитесь надосуге - заучите 800 глаголов в 3-х формах. Я осилил около 140 в свое время, много забыл уже. А еще некоторые некоторые неправильные глаголы со временем стали правильными, а точнее, они в американском английском правильные, а в британском могут быть как правльными так и неправильными, то есть влияние американского на британский. В общем сам черт конечность сломит. rjkz

Повідомлень: 14054 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7367 раз. Подякували: 4405 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 05:09 BIGor написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав: Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1. Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.

Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил. Англійська сама проста в тому сенсі, що в ній слова не змінюються по родах, по відмінках. І як там з предлогами не пам'ятаю?- їх дуже мало? В англ тільки плюраль і сінгуляр.і багато видів часів. Але це простіше, ніж змінювати слова по відмінках, пам'ятаючи про їх рід, закінчення прикметників і существительние, і дієслів. А в польській ще й купа виключень з правил.

Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови? Англійська простіше польської для українців? Ви точно щось знаєте про мови?

Скорей всего имеется ввиду грамматика, а не понятийность.

Грамматика проще в Инглище.

Если говорить про детей, то мои за эти несколько лет дошли до того, что контент смотрят и книги читают только на Инглише.

Младший, правда и не умел читать на русском/украинском, а старший умел читать и писать, но сейчас я уже не уверен, что сможет.

Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский. Скорей всего имеется ввиду грамматика, а не понятийность.Грамматика проще в Инглище.Если говорить про детей, то мои за эти несколько лет дошли до того, что контент смотрят и книги читают только на Инглише.Младший, правда и не умел читать на русском/украинском, а старший умел читать и писать, но сейчас я уже не уверен, что сможет.Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский. rjkz

Повідомлень: 14054 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7367 раз. Подякували: 4405 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 07:05 rjkz написав: +1

МОжно подробнее по п.В.

Что-то мне сложно представить работу мечты по которой нужна только вакцинаци от ковида.

+1МОжно подробнее по п.В.Что-то мне сложно представить работу мечты по которой нужна только вакцинаци от ковида.

Это работа на "мясной фабрике" - упаковка полуфабрикатов мясных. Привлекательность была в том, что работа в помещении в стерильной или почти стерильной/чистой/теплой обстановке.

То есть работа с продуктами питания. Вот там потребовали Сертификат вакцинации.

Вот вроде нашел работу на 19,5$ в час. Планировал выйти на работу с 10 января - но позвонили сказали, что можно уже с 3 января.

Сейчас самая большая проблема для него - жилье: резко сокращают программу поддержки прибывших украинцев.

Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно.

Генеральная проблема: язык... Это работа на "мясной фабрике" - упаковка полуфабрикатов мясных. Привлекательность была в том, что работа в помещении в стерильной или почти стерильной/чистой/теплой обстановке.То есть работа с продуктами питания. Вот там потребовали Сертификат вакцинации.Вот вроде нашел работу на 19,5$ в час. Планировал выйти на работу с 10 января - но позвонили сказали, что можно уже с 3 января.Сейчас самая большая проблема для него - жилье:Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно. akurt

Повідомлень: 7183 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2826 раз. Подякували: 954 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 08:36 rjkz написав: Wisznia2021 написав: Faceless написав: Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1? От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися Що там вчити ту мову? Якщо я вивчив англ. не у середовищі на B1, то вважаєте що не вивчу польську в середовищі на B1?От я приїхав і коли спілкуюсь з місцевими - поки що норм. Тест на граматику по інету проходив - показує B1.Нам польська легко має даватися, я хоч ніколи не вчив польську, а на їх сайтах і без зміни локалізації можна нормально орієнтуватися

Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Розмовляти можна, але грамотно писати. Знову ж таки, залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Я теж читаю і все розумію, спілкуюся на побутові теми, але навчатися і розмовляти на професійну тематику- то зовсім інше. Граматика в польській мові ще тяжиліша за українську. Розмовляти можна, але грамотно писати. Знову ж таки, залежить від того, для чого вона вам потрібна. Якщо робота на будівництві- це одно, а для навчання- трохи інше. Я теж читаю і все розумію, спілкуюся на побутові теми, але навчатися і розмовляти на професійну тематику- то зовсім інше.



Если не секрет, в какой области Ваша профессиональная тематика?

Почему спрашиваю - о своем уровне и бэкграунде Инглиша я писал не раз. Не Шекспир, прямо скажем.

Так получилось, что пару раз прищлось быть в госпитале с родным человеком. Оба раза емердженси. Несколько суток оба раза. Моего Инглиша хватило чтобы на примерно 80% понимать и отвечать на вопросы. Правда для подстраховки на спикере была знакомая, которая медсестра и в той-же мере владела ситуацией.

В той области в которой работаю, очень много профессиональных технических терминов и пока не могу похвастаться, что совсем уверенно себя чувствую.

Да, много уже нахватался, но, подозреваю, что намного больше вне моих знаний.

Интересует = насколько быстро Вы овладели профессиональной частью языка Вашей специализации. Если не секрет, в какой области Ваша профессиональная тематика?Почему спрашиваю - о своем уровне и бэкграунде Инглиша я писал не раз. Не Шекспир, прямо скажем.Так получилось, что пару раз прищлось быть в госпитале с родным человеком. Оба раза емердженси. Несколько суток оба раза. Моего Инглиша хватило чтобы на примерно 80% понимать и отвечать на вопросы. Правда для подстраховки на спикере была знакомая, которая медсестра и в той-же мере владела ситуацией.В той области в которой работаю, очень много профессиональных технических терминов и пока не могу похвастаться, что совсем уверенно себя чувствую.Да, много уже нахватался, но, подозреваю, что намного больше вне моих знаний.Интересует = насколько быстро Вы овладели профессиональной частью языка Вашей специализации.

В данному випадку я писала про польську мову: що я читаю художню літературу, розумію і можу спілкуватися на побутовому рівні. І вказувала на те, що на професійні теми спілкуватися -це зовсім інше і я цього рівня не маю. І поки нема потреби мати: в 2017 році в мене був план, але я вчасно зрозуміла, що він хибний. В данному випадку я писала про польську мову: що я читаю художню літературу, розумію і можу спілкуватися на побутовому рівні. І вказувала на те, що на професійні теми спілкуватися -це зовсім інше і я цього рівня не маю. І поки нема потреби мати: в 2017 році в мене був план, але я вчасно зрозуміла, що він хибний. Wisznia2021 Повідомлень: 226 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 17 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:14 akurt написав: Сейчас самая большая проблема для него - жилье: резко сокращают программу поддержки прибывших украинцев.

Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно.

Генеральная проблема: язык... Сейчас самая большая проблема для него - жилье:Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно.



По поводу Виннипега и розовых очков.

Розовые очки спали, когда понял, что Канада (конкретно Виннипег) сильно переоценены до приезда. Как запретный плод, который кажется сладким из-за своей недоступности.



В реальности, в целом люди живут в Виннипеге хуже чем в Кракове. Если бы не польская надменность - Польша отличная по экономике страна.



Там не просто бомжи, наркоманы - а фрики, внешностью, по поведению. Таких в Европе нет. Они страшны тем, когда понимаешь как общество глубоко впечатало их в дно. Когда начинаешь задумываться, что они такими не родились, когда-то у них тоже была канадская мечта, и чем украинцы застрахованы от их участи.



И мое мнение почему Монитоба закрывает программу поддержки - с наплывом украинцев упала зарплата, сократилось количество вакансий, выросли цены на аренду и авто. Т.е. уровень жизни за год резко сократился в худшую сторону. По поводу Виннипега и розовых очков.Розовые очки спали, когда понял, что Канада (конкретно Виннипег) сильно переоценены до приезда. Как запретный плод, который кажется сладким из-за своей недоступности.В реальности, в целом люди живут в Виннипеге хуже чем в Кракове. Если бы не польская надменность - Польша отличная по экономике страна.Там не просто бомжи, наркоманы - а фрики, внешностью, по поведению. Таких в Европе нет. Они страшны тем, когда понимаешь как общество глубоко впечатало их в дно. Когда начинаешь задумываться, что они такими не родились, когда-то у них тоже была канадская мечта, и чем украинцы застрахованы от их участи.И мое мнение почему Монитоба закрывает программу поддержки - с наплывом украинцев упала зарплата, сократилось количество вакансий, выросли цены на аренду и авто. Т.е. уровень жизни за год резко сократился в худшую сторону. Grand Touring Повідомлень: 1015 З нами з: 23.03.20 Подякував: 316 раз. Подякували: 329 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:49 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский. Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский.

Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників. Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників. BIGor

Повідомлень: 7128 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1503 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 12:54 BIGor написав: rjkz написав: Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский. Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский.

Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників. Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників.

Двое драників, що орендували в мене хату, і втікли на другий день війни якраз і осіли в Кракові. Двое драників, що орендували в мене хату, і втікли на другий день війни якраз і осіли в Кракові. Bolt Повідомлень: 1470 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 280281282283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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