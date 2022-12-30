BIGor написав:rjkz написав:Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский.
Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників.
В Германии тоже большинство наших на русском шпрехает.
Но это и неудивительно, так как много людей бежало с Востока и Юга Украины.
Хватает также народа из Киева и северных окрестностей. Опять же в основном ресскоязычные.