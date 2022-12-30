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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 281282283284
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:01

  BIGor написав:
  rjkz написав:Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский.

Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників.

В Германии тоже большинство наших на русском шпрехает.
Но это и неудивительно, так как много людей бежало с Востока и Юга Украины.
Хватает также народа из Киева и северных окрестностей. Опять же в основном ресскоязычные.
antey1969
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