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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 281282283284 Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:01 BIGor написав: rjkz написав: Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский. Хотя дома и с друзьями они пока говорят на русском ( из разных стран бСССР. Да и у нас в семье все-таки на языке общаемся, сорри), но подозреваю, что еще пару лет и перейдут на Инглиш полностью. Я уже вижу детей, которые приехали в таком возрасте - единицы сохраняют свободный русский/украинский.

Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників. Оце дуже пагано, це звичайно особисте право кожного, але бачу в Польщі 90% наших розмовляють кацапською, і якщо не знаєш звідки людина - дивишся на них як на кацапів або драників.

В Германии тоже большинство наших на русском шпрехает.

Но это и неудивительно, так как много людей бежало с Востока и Юга Украины.

Хватает также народа из Киева и северных окрестностей. Опять же в основном ресскоязычные. В Германии тоже большинство наших на русском шпрехает.Но это и неудивительно, так как много людей бежало с Востока и Юга Украины.Хватает также народа из Киева и северных окрестностей. Опять же в основном ресскоязычные. antey1969 1

Повідомлень: 11645 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1589 раз. Подякували: 3480 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 гру, 2022 00:40 akurt написав: rjkz написав: +1

МОжно подробнее по п.В.

Что-то мне сложно представить работу мечты по которой нужна только вакцинаци от ковида.

+1МОжно подробнее по п.В.Что-то мне сложно представить работу мечты по которой нужна только вакцинаци от ковида.

Это работа на "мясной фабрике" - упаковка полуфабрикатов мясных. Привлекательность была в том, что работа в помещении в стерильной или почти стерильной/чистой/теплой обстановке.

То есть работа с продуктами питания. Вот там потребовали Сертификат вакцинации.

Вот вроде нашел работу на 19,5$ в час. Планировал выйти на работу с 10 января - но позвонили сказали, что можно уже с 3 января.

Сейчас самая большая проблема для него - жилье: резко сокращают программу поддержки прибывших украинцев.

Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно.

Генеральная проблема: язык... Это работа на "мясной фабрике" - упаковка полуфабрикатов мясных. Привлекательность была в том, что работа в помещении в стерильной или почти стерильной/чистой/теплой обстановке.То есть работа с продуктами питания. Вот там потребовали Сертификат вакцинации.Вот вроде нашел работу на 19,5$ в час. Планировал выйти на работу с 10 января - но позвонили сказали, что можно уже с 3 января.Сейчас самая большая проблема для него - жилье:Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно.



Ну, это не "работа мечты", а сюрвайвал джаб.

Хотя может для Монитобы...

19,5 в час даже канадских для Канады да еще и Монитобы со старта наверное неплохо.

Очень многие начинали с сюрвайвал джаб, ничего страшного. Недавно с дядькой разговаривал, он 30 лет назад приехав без языка, газеты разносил за 3 доллара в час. Потом удалось устроиться по инженерной своей специальности и жизнь наладилась. Недавно вышел на хорошую пенсию, квартира выплачена, еще одна в ренте трудится, дети устроены, внуки радуют.

Кто-то машины мыл, кто-то в пекарне работал. Это временно. Хотя сейчас столько открытых вакансий хоуматтендентов, что старт, особенно для женщин (хотя немало и мужчин) совсем упрощен. Берут всех подряд (отсеивают только по тесту на алкоголь и наркотики), лайсенс после недельных курсов за несколько сотен.

Сейчас вроде им минималку ставят 18+ +бенефиты и овертаймы сколько хотят.

Бомжи и наркоманы почему-то любыт либеральные территории.

Канада - сплошной либерализм. В США их много в демократических богатых локациях типа НЙ,СФ,ЛА. Им создают тепличные условия. ВОт и имеем. Ну, это не "работа мечты", а сюрвайвал джаб.Хотя может для Монитобы...19,5 в час даже канадских для Канады да еще и Монитобы со старта наверное неплохо.Очень многие начинали с сюрвайвал джаб, ничего страшного. Недавно с дядькой разговаривал, он 30 лет назад приехав без языка, газеты разносил за 3 доллара в час. Потом удалось устроиться по инженерной своей специальности и жизнь наладилась. Недавно вышел на хорошую пенсию, квартира выплачена, еще одна в ренте трудится, дети устроены, внуки радуют.Кто-то машины мыл, кто-то в пекарне работал. Это временно. Хотя сейчас столько открытых вакансий хоуматтендентов, что старт, особенно для женщин (хотя немало и мужчин) совсем упрощен. Берут всех подряд (отсеивают только по тесту на алкоголь и наркотики), лайсенс после недельных курсов за несколько сотен.Сейчас вроде им минималку ставят 18+ +бенефиты и овертаймы сколько хотят.Бомжи и наркоманы почему-то любыт либеральные территории.Канада - сплошной либерализм. В США их много в демократических богатых локациях типа НЙ,СФ,ЛА. Им создают тепличные условия. ВОт и имеем. rjkz

Повідомлень: 14057 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7367 раз. Подякували: 4405 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 гру, 2022 00:51 Grand Touring написав: akurt написав: Сейчас самая большая проблема для него - жилье: резко сокращают программу поддержки прибывших украинцев.

Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно.

Генеральная проблема: язык... Сейчас самая большая проблема для него - жилье:Проблема номер 2: жуткое засилье всяких бомжей и наркоманов, людей, находящихся на "дне жизни". Сказал, что это довольно страшно.



По поводу Виннипега и розовых очков.

Розовые очки спали, когда понял, что Канада (конкретно Виннипег) сильно переоценены до приезда. Как запретный плод, который кажется сладким из-за своей недоступности.



В реальности, в целом люди живут в Виннипеге хуже чем в Кракове. Если бы не польская надменность - Польша отличная по экономике страна.



Там не просто бомжи, наркоманы - а фрики, внешностью, по поведению. Таких в Европе нет. Они страшны тем, когда понимаешь как общество глубоко впечатало их в дно. Когда начинаешь задумываться, что они такими не родились, когда-то у них тоже была канадская мечта, и чем украинцы застрахованы от их участи.



И мое мнение почему Монитоба закрывает программу поддержки - с наплывом украинцев упала зарплата, сократилось количество вакансий, выросли цены на аренду и авто. Т.е. уровень жизни за год резко сократился в худшую сторону. По поводу Виннипега и розовых очков.Розовые очки спали, когда понял, что Канада (конкретно Виннипег) сильно переоценены до приезда. Как запретный плод, который кажется сладким из-за своей недоступности.В реальности, в целом люди живут в Виннипеге хуже чем в Кракове. Если бы не польская надменность - Польша отличная по экономике страна.Там не просто бомжи, наркоманы - а фрики, внешностью, по поведению. Таких в Европе нет. Они страшны тем, когда понимаешь как общество глубоко впечатало их в дно. Когда начинаешь задумываться, что они такими не родились, когда-то у них тоже была канадская мечта, и чем украинцы застрахованы от их участи.И мое мнение почему Монитоба закрывает программу поддержки - с наплывом украинцев упала зарплата, сократилось количество вакансий, выросли цены на аренду и авто. Т.е. уровень жизни за год резко сократился в худшую сторону.



Когда искал пути, то целился в Канаду, хотя хотел в США. Канада - это трудный, но фактически гарантированный, если выполняешь условия Экспресс-Энтри, вариант.

СЩА - должно еще и повезти в той или иной мере.

Так вот по Канаде сложилось впечатление, что нормальная жизнь там сосредоточена в Торонто, Ванкувере и может Монреале (но он франкофонный).

Остальная часть Канады очень нелегкая для жизни.

Но разные провинциальные программы как раз и заточены на привлечение рабочей силы на тяжелую работу на промыщленное производство. Там прямо пишут какие специальности нужны. Другое дело, что многие человеки едут по, скажем, программе Монитобы или Саскачевана, а прямиком прут в Торонто.

В страну въезжают легально, а там уж кто им запретит? Демократия. Когда искал пути, то целился в Канаду, хотя хотел в США. Канада - это трудный, но фактически гарантированный, если выполняешь условия Экспресс-Энтри, вариант.СЩА - должно еще и повезти в той или иной мере.Так вот по Канаде сложилось впечатление, что нормальная жизнь там сосредоточена в Торонто, Ванкувере и может Монреале (но он франкофонный).Остальная часть Канады очень нелегкая для жизни.Но разные провинциальные программы как раз и заточены на привлечение рабочей силы на тяжелую работу на промыщленное производство. Там прямо пишут какие специальности нужны. Другое дело, что многие человеки едут по, скажем, программе Монитобы или Саскачевана, а прямиком прут в Торонто.В страну въезжают легально, а там уж кто им запретит? Демократия. rjkz

Повідомлень: 14057 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7367 раз. Подякували: 4405 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 281282283284 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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